newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους
Ελλάδα 04 Νοεμβρίου 2025 | 22:37

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους

Μετά την παράδοσή τους στον αρχηγό του FBI, όπως αποκάλυψε το in, τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για λόγους ασφαλείας αύριο δεν θα οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο αλλά εισαγγελέας και ανακριτής θα μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να τους απαγγείλουν κατηγορίες και να δοθεί προθεσμία να απολογηθούν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Ένα θρίλερ εξελίχθηκε μέχρι να συλληφθούν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που τα καταζητούσε η αστυνομία για το μακελειό στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς. Το in αποκάλυψε πρώτο το ραντεβού για την παράδοση και τη σύλληψη των τριών ανδρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός κλοιός γύρω από τους τρεις καταζητούμενους είχε αρχίσει να σφίγγει από χθες το βράδυ και τα περιθώρια να παραμένουν άφαντοι για αρκετές ημέρες είχαν στενέψει σημαντικά.

Αυτό το αντιλήφθηκαν από τα μηνύματα που λαμβάναν από το οικογενειακό τους περιβάλλον αλλά και από φιλικά τους πρόσωπα.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τα τρία αδέρφια


Το ξενοδοχείο

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία είχε εντοπίσει ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου, το οποίο ανήκει σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων. Εκεί είχε βρει καταφύγιο ο μικρότερος από τα τρία αδέρφια. Πληροφορίες αναφέρουν το συγκεκριμένο σημείο εντοπίστηκε από ένα τηλεφώνημα που έκανε ο νεαρός που είναι φαντάρος στον Διοικητή του στο στρατόπεδο ζητώντας άδεια.

Χθες το βράδυ η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο ξενοδοχείο χωρίς να εντοπίσει τον νεαρό, συλλαμβάνοντας συλλαμβάνοντας ωστόσο τον ιδιοκτήτη και τον γιο του που είναι φίλος του 19χρονου.

Για το γεγονός αυτό ενημερώθηκε συγγενικό πρόσωπο των τριών αδερφών από τον ίδιο τον Διευθυντή του ελληνικού FBI (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) και εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοσή τους.

Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί ακόμη από τους αστυνομικούς.

Η συμφωνία να παραδοθούν και το ραντεβού

Όλες αυτές τις ημέρες τα τρία αδέρφια δεν επικοινωνούσαν με κινητά τηλέφωνα αλλά έρχονταν σε κατ’ ιδίαν επαφές συγγενικά πρόσωπα και έτσι γίνονταν οι διαπραγματεύσεις με την παράδοσή τους.

Σήμερα το μεσημέρι δέχθηκαν να παραδοθούν και ενημέρωσαν ότι στις 18.15 θα βρίσκονται σε συγκεκριμένο σημείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίστηκαν και οι τρεις με ταξί σε ένα πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου.

Νωρίτερα σύμφωνα με το MEGA επισκέφθηκαν συγγενικό τους σπίτι για να αποχαιρετήσουν τη μητέρα τους και τις συζύγους τους τα δύο αδέρφια που είναι παντρεμένα.

Όπως αποκάλυψε το in στο σημείο που παραδόθηκαν βρέθηκε και ο ίδιος αρχηγός του ελληνικού FBI.

Κλειστά στόματα για τα όπλα

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο  οι Αρχές προσπαθούν να αντλήσουν στοιχεία για τον ρόλο των συλληφθέντων στο μακελειό.

Θέλουν να ταυτοποιήσουν όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο και να διαπιστώσουν ποιος έβαλε τη βόμβα, ποιος πυροβόλησε και προς ποια κατεύθυνση, ποιος συμμετείχε στην συμπλοκή αλλά και ποιος σκότωσε από το ύψωμα την 56χρονη.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει προσδιορίσει τον ρόλο του στο μακελειό ενώ δεν έχουν αναφέρει τίποτα ούτε για το βαρύ οπλισμό τους, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Παράλληλα, ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε πως η αστυνομία έψαχνε τα όπλα ακόμα και σε νεκροταφεία κοντά σε μνήματα, αλλά και στα εικονοστάσια σε εκκλησίες.

Απολογούνται την Πέμπτη οι άλλοι δύο συλληφθέντες

Οι τρεις συλληφθέντες πλέον οδηγήθηκαν και κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες για λόγους ασφαλείας αύριο θα μεταβεί εκεί ο Εισαγγελέας για να τους απαγγείλει τις κατηγορίες και δεν θα οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται πως για το μακελειό έχουν συλληφθεί άλλα δύο άτομα, που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 ετών, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη.

Πρόκειται για τον 4ο αδερφό Φραγκιαδάκη και τον ξάδερφό τους.

Οι τρεις που συνελήφθησαν σήμερα είναι ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που τοποθετήθηκε η βόμβα, ο 29χρονος και 0 19χρονος φαντάρος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βορίζια: «Μας απειλούν με χειροβομβίδες αλλά εμείς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας» – Τι λέει στο in η αδερφή της 56χρονης
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Μας απειλούν με χειροβομβίδες αλλά εμείς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας» – Τι λέει στο in η αδερφή της 56χρονης

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη μιλώντας στο λέει περιγράφει πώς έζησε το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια όπου τραυματίστηκε στο χέρι και είδε την αδερφή της να πέφτει νεκρή δίπλα της

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Φοινικούντα: Ηχητικό ντοκουμέντο για τη διπλή δολοφονία – Οι έξι βολές μέσα σε 11”
Ελλάδα 04.11.25

Ηχητικό ντοκουμέντο για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Οι έξι μοιραίες βολές μέσα σε 11”

Από τις συνολικά 6 σφαίρες που έριξε ο δράστης στον 68χρονο ιδιοκτήτη στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα μέσα σε 11 δευτερόλεπτα όλες βρήκαν στόχο εκτός από την τελευταία.

Σύνταξη
Τι απαντά η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης για τις νέες καθυστερήσεις
Ανακοίνωση Thema 04.11.25

Τι απαντά η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης για τις νέες καθυστερήσεις

«Κάθε διαδρομή πραγματοποιείται μόνο όταν όλες οι συνθήκες είναι απόλυτα ελεγμένες και καλύπτονται οι υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας», τονίζει η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα Βορίζια ως την Παρασκευή – Ανοίγουν την Τετάρτη τα σχολεία στο Ζαρό
Ελλάδα 04.11.25

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα Βορίζια ως την Παρασκευή – Ανοίγουν την Τετάρτη τα σχολεία στο Ζαρό

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στα σχολεία των Βοριζίων και του Ζαρού η ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Σύνταξη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Η γυναίκα που πριν λίγες ώρες ήταν στην κηδεία της κόρης της, βρίσκει τη δύναμη και το κουράγιο να πει ότι δεν έχει μίσος για κανέναν και ότι αυτό που θέλει είναι «να σταματήσει το κακό εδώ».  

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης
Γυναικοκτονία 04.11.25

Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο - H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη

Σύνταξη
Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για τη συμπλοκή στα Βορίζια στον αρχηγό του ελληνικού FBI
Ελλάδα 04.11.25 Upd: 18:36

Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για τη συμπλοκή στα Βορίζια στον αρχηγό του ελληνικού FBI

Παραδόθηκαν στον αρχηγό του ελληνικού FBI τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ της οικογένειας τους και της οικογένειας Καργάκη.

Σύνταξη
Βορίζια: «Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ» — Ράγισαν καρδιές στην πομπή προς το νεκροταφείο για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ» — Ράγισαν καρδιές στην πομπή προς το νεκροταφείο για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη για την αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έγινε η κηδεία της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών στα Βορίζια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο γιατί δεν του έδωσαν λεφτά
Ελλάδα 04.11.25

Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο γιατί δεν του έδωσαν λεφτά

Ο 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, κατά συρροή, ενώ του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 27 μηνών

Σύνταξη
Βορίζια: Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης στα Χανιά
Στα Χανιά 04.11.25

«Να σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας» - Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Ο ιερέας που τέλεσε την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή στα Βορίζια, είπε ότι τέτοια γεγονότα «πληγώνουν οικογένειες και ντροπιάζουν την Κρήτη»

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους
«Αβίαστο» 04.11.25

«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους

Δύο μόλις ημέρες αφότου η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε τη σχέση της, ο συγγραφέας και υπνωτιστής σύντροφος της Τζιμ Κέρτις εξυμνεί το δεσμό τους στο Instagram

Σύνταξη
Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ελλάδα - Κύπρος 04.11.25

Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως έναντι των πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν, αποτελούν τα εμπόδια στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία
1.277 ημέρες 04.11.25

Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια κράτησης, το Ιράν απελευθέρωσε το γαλλικό ζευγάρι Σεσίλ Κόλερ και Ζακ Παρί, που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία

Σύνταξη
Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα
Μεγιστάνας 04.11.25

Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα

Ο Γκόπιτσαντ «Τζι-Πι» Χιντούτζα, ο πιο πλούσιος Βρετανός που μαζί με τον αδελφό του έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία με πάνω από 150.000 υπαλλήλους, πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022
«Σκληρός τύπος» 04.11.25

Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σαλμάν Ρουσντί μίλησε για τη νέα του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «The Eleventh Hour», ενώ αναφέρθηκε και στην δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη
Champions League 04.11.25

LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη

LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κοπεγχάγη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 04.11.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Μπάγερν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις
Κόσμος 04.11.25

Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις

Η βόρεια Νιγηρία συνεχίζει να πλήττεται από βία, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συγκρούονται με συμμορίες και τζιχαντιστές σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 04.11.25

LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
Champions League 04.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 04.11.25

LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά Cosmote 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό
Champions League 04.11.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει

«Η κυβέρνηση και πάλι επιμένει στην αδιαφάνεια. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα; Όλο τα ίδια και τα ίδια;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν
Champions League 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown
Προϋπολογισμός 04.11.25

Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown

Με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να μην διαπραγματεύονται για εύρεση λύσης στην ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού, οι αερομεταφορές πλήττονται από ακυρώσεις πτήσεων

Σύνταξη
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας
Ανθρωπιστική κρίση 04.11.25

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας

Παρά την εκεχειρία, εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, νερού και καταλυμάτων, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με αργούς ρυθμούς

Σύνταξη
Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026
Κόσμος 04.11.25

Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026

Η κυβερνητική συμμαχία του Ισραήλ επιθυμεί ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους να οδηγήσει τη χώρα «από τη σύγκρουση στην ανάπτυξη» και εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί τώρα που έχει επιτευχθεί εκεχειρία

Σύνταξη
Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»
«Ευκολία πρόσβασης» 04.11.25

Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»

Η έρευνα ανατέθηκε στη Μονάδα κατά της κυβερνοεγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού - Οι έρευνες αφορούν διάφορες παραβάσεις του TikTok

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο