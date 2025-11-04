Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια στο τμήμα Ηρακλείου

Παραδίδονται αυτοβούλως, στις 18:00 σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, για τα οποία το πρωί της Πέμπτης εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για την εμπλοκή τους στην αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια.

Η διαδικασία παράδοσης τους βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από διαπραγμάτευση και συνεννόηση με τις Αρχές. Η παράκληση της μητέρας της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη «να σταματήσει το κακό εδώ» ήταν συγκλονιστική και φαίνεται να υιοθετείται από την οικογένεια.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι τα τρία αδέλφια είχαν φύγει οπλισμένα από το χωριό μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια και για το λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό.

Πρόκειται για τρία μέλη της οικογένειας, τρία αδέρφια 25 ετών, 29 ετών και 19 ετών που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο. Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Παράλληλα η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που στάθηκε αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού

Σημειώνεται ότι το πρωί έγινε έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται ο αδερφός και άλλοι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε επίσης στην ανταλλαγή πυρών στα Βορίζια. Στα κελιά τους εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις συγγενείς του 39χρονου, βρίσκονται προφυλακισμένοι, καθώς έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα.