Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα Βορίζια ως την Παρασκευή – Ανοίγουν την Τετάρτη τα σχολεία στο Ζαρό
Ελλάδα 04 Νοεμβρίου 2025 | 19:06

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα Βορίζια ως την Παρασκευή – Ανοίγουν την Τετάρτη τα σχολεία στο Ζαρό

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στα σχολεία των Βοριζίων και του Ζαρού η ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μήπως το… παρασκέφτεστε; Δοκιμάστε τo underthinking

Μήπως το… παρασκέφτεστε; Δοκιμάστε τo underthinking

Spotlight

Ανοίγουν την Τετάρτη το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο Ζαρού, ενώ η εκ νέου λειτουργία του δημοτικού και του νηπιαγωγείου στα Βορίζια θα γίνει εξ αποστάσεως, μέσω τηλεκπαίδευσης, με τους μαθητές να επανέρχονται στις τάξεις τους την προσεχή Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. Τα παραπάνω έγιναν γνωστά νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, από το υπουργείο Παιδείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στα σχολεία των Βοριζίων και του Ζαρού η ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Αναλυτικότερα, την ομάδα θα απαρτίζουν τέσσερις ειδικοί παιδοψυχολόγοι από την Αθήνα και τέσσερις κοινωνικοί λειτουργοί του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτοί ορίστηκαν από την πρόεδρο του τμήματος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Παπαδάκη, σε συνεργασία με τον πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ, Νικόλαο Κατσαράκη.

Οι ειδικοί επιστήμονες θα παρέχουν ψυχολογική πρώτη βοήθεια (Psychological First Aid), ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σημειώνεται, ότι οι αποφάσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων στις δυο περιοχές, ελήφθησαν σε συνεννόηση με τα στελέχη της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και τον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί, ότι νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη συμμετοχή όλων των στελεχών των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Α΄θμιας, Β΄θμιας, ΠΥΣΠΕ, ΚΕΔΑΣΥ).

Economy
IOBE: Οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ οι Έλληνες καταναλωτές

IOBE: Οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ οι Έλληνες καταναλωτές

Vita.gr
Μήπως το… παρασκέφτεστε; Δοκιμάστε τo underthinking

Μήπως το… παρασκέφτεστε; Δοκιμάστε τo underthinking

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το Δημόσιο

Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το Δημόσιο

Βορίζια: «Μας απειλούν με χειροβομβίδες αλλά εμείς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας» – Τι λέει στο in η αδερφή της 56χρονης
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Μας απειλούν με χειροβομβίδες αλλά εμείς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας» – Τι λέει στο in η αδερφή της 56χρονης

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη μιλώντας στο λέει περιγράφει πώς έζησε το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια όπου τραυματίστηκε στο χέρι και είδε την αδερφή της να πέφτει νεκρή δίπλα της

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Φοινικούντα: Ηχητικό ντοκουμέντο για τη διπλή δολοφονία – Οι έξι βολές μέσα σε 11”
Ελλάδα 04.11.25

Ηχητικό ντοκουμέντο για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Οι έξι μοιραίες βολές μέσα σε 11”

Από τις συνολικά 6 σφαίρες που έριξε ο δράστης στον 68χρονο ιδιοκτήτη στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα μέσα σε 11 δευτερόλεπτα όλες βρήκαν στόχο εκτός από την τελευταία.

Σύνταξη
Τι απαντά η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης για τις νέες καθυστερήσεις
Ανακοίνωση Thema 04.11.25

Τι απαντά η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης για τις νέες καθυστερήσεις

«Κάθε διαδρομή πραγματοποιείται μόνο όταν όλες οι συνθήκες είναι απόλυτα ελεγμένες και καλύπτονται οι υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας», τονίζει η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Η γυναίκα που πριν λίγες ώρες ήταν στην κηδεία της κόρης της, βρίσκει τη δύναμη και το κουράγιο να πει ότι δεν έχει μίσος για κανέναν και ότι αυτό που θέλει είναι «να σταματήσει το κακό εδώ».  

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης
Γυναικοκτονία 04.11.25

Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο - H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη

Σύνταξη
Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για τη συμπλοκή στα Βορίζια στον αρχηγό του ελληνικού FBI
Ελλάδα 04.11.25 Upd: 18:36

Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για τη συμπλοκή στα Βορίζια στον αρχηγό του ελληνικού FBI

Παραδόθηκαν στον αρχηγό του ελληνικού FBI τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ της οικογένειας τους και της οικογένειας Καργάκη.

Σύνταξη
Βορίζια: «Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ» — Ράγισαν καρδιές στην πομπή προς το νεκροταφείο για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ» — Ράγισαν καρδιές στην πομπή προς το νεκροταφείο για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη για την αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έγινε η κηδεία της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών στα Βορίζια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο γιατί δεν του έδωσαν λεφτά
Ελλάδα 04.11.25

Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο γιατί δεν του έδωσαν λεφτά

Ο 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, κατά συρροή, ενώ του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 27 μηνών

Σύνταξη
Βορίζια: Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης στα Χανιά
Στα Χανιά 04.11.25

«Να σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας» - Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Ο ιερέας που τέλεσε την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή στα Βορίζια, είπε ότι τέτοια γεγονότα «πληγώνουν οικογένειες και ντροπιάζουν την Κρήτη»

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
