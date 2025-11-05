Η επόμενη μέρα στα Βορίζια – Τι ζητούν οι γυναίκες των δύο οικογενειών

Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στα Βορίζια, μετά την αιματηρή συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου κατά την οποία σκοτώθηκαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη νοσοκόμα, Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Η επόμενη μέρα βρίσκει το χωριό βυθισμένο στη θλίψη και στην αγωνία για το μέλλον, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αποφευχθούν νέα επεισόδια.

Και από τις δύο πλευρές ακούγονται εκκλήσεις για ψυχραιμία και αλλά τερματισμό της έντασης.

Στο επίκεντρο των γεγονότων βρίσκονται οι γυναίκες των δύο οικογενειών — μητέρες, αδελφές και σύζυγοι που, μέσα στη θλίψη και τον φόβο, προσπαθούν να σταθούν όρθιες.

Η μητέρα της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της, βρήκε τη δύναμη να ζητήσει ειρήνη στις οικογένειες.

«Δεν μισώ κανέναν. Παρακαλώ το κακό να σταματήσει.

«Ήθελαν να μου ‘παίξουν’ και εμένα»

Η σύζυγος του νεκρού από την άλλη, μιλώντας στο Mega, θα πει πως δεν έφταιγε ο 39χρονος σε κάτι και πως κινδύνεψε και η ίδια. Η ίδια περιέγραψε τις σκηνές όταν αντίκρισε νεκρό τον σύζυγό της.

«Και έφτασα εκεί πέρα με τα πόδια και πήγα στο μνημείο και ήθελαν να μου ‘παίξουν’ και εμένα. Εγώ φώναζα ‘Φανούρη μου, Φανούρη μου’ κι εξαφανίστηκαν. Και πήγα και του φώναζα. Και φώναζα και τον γύρευα και κάνω έτσι και τον βλέπω μέσα στο αμάξι τελειωμένο. Και φώναζα βοήθεια. Νεκρό. Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι, τελειωμένο. Φώναζα ‘βοήθεια, βοήθησέ με’. Ούτε ασθενοφόρο δεν ήρθε. Και γύρισαν τα πιστόλια να μου ‘παίξουν’ όλοι. Μα δεν κατέχω ποιος Θεός τους έβαλε κάτω από τα σπίτια τους και άλλα γίναμε και εμείς σκοτωμένοι».

Και η μητέρα του 39χρονου ωστόσο ρίχνει την ευθύνη εξ ολοκλήρου στην απέναντι πλευρά.

«Και έχω ένα κοπέλι 10 χρόνων, ένα κοπέλι 6 χρόνων και ένα κοπέλι 3 χρόνων και ένα κοπέλι 1,5 και ένα 5 μηνών. Το καταλαβαίνετε; Και θέλανε να μας σκοτώσουν και τους δύο. Και τους δύο θέλανε να μας σκοτώσουν και να αφήσουν τα κοπέλια μας στους δρόμους. Και ήταν 50 νοματαίοι και ο άντρας μου σκοτωμένος μέσα στο αμάξι. Και δεν έφτανε που ήταν σκοτωμένος, μου τον ‘παίζανε’ γύρω γύρω από το αμάξι και τον χλευάζανε», λέει η χήρα του Φανούρη Καργάκη.

«Τον πατέρα τους τον λατρεύανε. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Με παίρνουν και μου λένε ‘πού είναι ο πατέρας μου και δεν μας δίνεις το τηλέφωνο’», λέει η ίδια.

Όπως σημειώνει:

– Δημοσιογράφος: (Λένε) Όλοι από το σόι σας ότι είστε πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πολύ λογικός και όλα αυτά για τη βεντέτα που ακούγεται ότι δεν είναι πρόθεση σας.

– Μα δεν είναι. Αυτοί τη ρίξανε τη βόμβα. Τι να κάθομαι να σου λέω. Δεν τα έχεις ακούσει; Μπες στα site να διαβάσεις. Είναι όλα ψέματα. Αυτοί οι (…) κάθονται και τα λένε όλα.

«Θέλουμε να σταματήσει εδώ»

Στο Live News μιλά και η σύζυγος του μεγαλύτερου εκ των τριών αδερφών, του 29χρονου, που παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης.

«Όταν πήραμε το σπίτι, μιλούσαμε, κάναμε παρέες, πίνανε σε ίδιες παρέες. Εκεί το σπίτι ήταν ερείπιο και επειδή το πήρε ο κουνιάδος μου και το έκανε σπίτι, ξαφνικά θέλανε να τσακωθούμε γιατί θέλανε το σπίτι. Όταν πήγε εκεί ο κουνιάδος μου μιλούσαμε και στον γάμο του κουνιάδου μου είχαν έρθει».

«Αυτοί τα κάνανε φυσικά. Δεν το έχω δει, αλλά αυτοί θα τα κάνανε, ποιος θα τα κάνει; Εμείς δεν είχαμε με άλλες οικογένειες προβλήματα στο χωριό. Μας λένε ότι το κάναμε εμείς για να πάρουμε λεφτά από την ασφάλεια, το σπίτι δεν ήταν ασφαλισμένο. Ο κουνιάδος μου πήγαινε κάθε μέρα και το έφτιαχνε ολομόναχος. Αυτοί δεν το τήρησαν το ‘εβίβα’. Εμείς χαιρετούσαμε μια, δυο, τρεις, δεν μας ξαναχαιρέτησαν, δεν τους ξαναχαιρετήσαμε ούτε εμείς. Και εμείς έχουμε μίσος και εμείς έχουμε νεύρα, αλλά θέλουμε να σταματήσει εδώ, δεν αντέχουμε άλλο», συμπληρώνει.

Όπως λέει η ίδια:

«Εγώ έχω 10 ημερών παιδί, ακόμα είμαι με την καισαρική, με τα ράμματα. Αυτός (ο Φανούρης Καργάκης.) τα παιδιά του δεν τα σκέφτηκε όταν τον πήρε η αδελφή του τηλέφωνο να έρθει να μπαλωτάρει; Δεν τα σκέφτηκε τα παιδιά του αυτός; Φυσικά και όχι. Η αδελφή του τον πήρε τηλέφωνο και του λέει ‘έλα γιατί μας πυροβολούν’. Ψέματα, αυτοί πυροβολούσαν. Ξέρω πως για να φταίνε αυτοί, κλείσανε δύο σπίτια, να φταίνε αυτοί. Οι γυναίκες τα κάνανε. Το έχουν γράψει στα social ότι τον πήρε η αδελφή του τηλέφωνο, έτσι δεν είναι; Δεν το λέω από μόνη μου. Εμάς οι άντρες μας κοιτούσαν το καλό της οικογένειάς τους και τον σασμό που λένε, αυτοί δεν τον τηρήσανε».

Όπως σημειώνει:

«Έχουμε όλες, δόξα τω Θεώ, αρσενικά κοπέλια, αγόρια παιδιά, πρέπει αυτό να σταματήσει, χύθηκε αίμα και από την πλευρά τους και από την πλευρά μας χύθηκε αίμα, δεν πρέπει να σταματήσει αυτό; Αυτές μόνο βάζουν ‘φωτιά’ στους άντρες τους. Πρέπει να το δούνε και αυτοί, πρέπει να μπούνε αστυνομικοί, να μπούνε άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι να τους πούνε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί σήμερα κλαίμε τους δύο ανθρώπους αυτούς, αύριο τι θα γίνει; Θεέ μου φύλαγε. Τι θα γίνει;».

Στο MEGA μιλά και η αδερφή του 39χρονου η οποία τονίζει ότι «δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Τη μία λένε ότι θέλουνε να μας σκοτώσουν και μετά ξαναβγαίνει και λέει ‘δεν ζητώ (εκδίκηση), θέλω ηρεμία. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε ότι εχθές έλεγες ότι ήθελες να σκοτώσεις και σήμερα θες ηρεμία; Πώς το άλλαξες αυτό; (…) Ό,τι είναι να απαντήσω θα το απαντήσει η δικηγόρος μου. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα».