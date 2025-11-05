Συμμετείχε στο μακελειό στα Βορίζια ο γαμπρός του Καργάκη – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, που συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου, καθώς εντοπίστηκε σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας οπλισμός, φυσίγγια και άλλα αντικείμενα.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του «Βήματος» και των «Νέων», Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο 43χρονος είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 56χρονης νοσοκόμας, Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες και εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τον ρόλο και πιθανές εμπλοκές προσώπων στην τραγωδία στα Βορίζια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».