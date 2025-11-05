Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης – Παραμένουν σχεδόν 400 αστυνομικοί στην περιοχή

Έκδηλη είναι η ανησυχία για την επόμενη μέρα στα Βορίζια, μετά την αιματηρή συμπλοκή του Σαββάτου, κατά την οποία σκοτώθηκαν, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, και η 56χρονη νοσοκόμα, Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αποφυγή νέων επεισοδίων με τον αριθμό τους να πλησιάζει πλέον τους τετρακόσιους.

Σήμερα, επιστρέφει στο χωριό -παρά τις απειλές, η μητέρα της 56χρονης, η οποία μέσω του in απηύθυνε έκκληση «να σταματήσει το κακό εδώ».

Η συγκλονιστική έκκληση της Βασιλικής Φραγκιαδάκη

Η Βασιλική Φραγκιαδάκη, χθες, λίγες ώρες μετά την κηδεία της κόρης της, βρήκε τη δύναμη και το κουράγιο να πει ότι δεν έχει μίσος για κανέναν. «Όπως αγαπώ όλο τον κόσμο, αγαπώ και αυτούς και ας μας σκοτώσανε» είπε.

«Ας σταματήσει εκεί που είναι τώρα, ας μην πεθάνουν κι άλλοι. Μίσος δεν κρατώ. Σε κανέναν δεν κρατώ μίσος. Αγαπώ όλο τον κόσμο. Τώρα από εκεί και πέρα αν θέλουν σασμό; Σασμό. Αν θέλουν ηρεμήσουν; να ηρεμήσουν. Άλλο πράμα δεν έχω να πω» σημείωσε η κυρία Βασιλική.

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες – Τι είπε η Δημογλίδου

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες αναζητώντας τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι πραγματικά εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι, γεγονός που στάθηκε η αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

«Τα όπλα δεν έχουν βρεθεί και δεν δίνει κανείς πληροφορίες. Αυτό είναι το πρόβλημα της προανάκρισης ώστε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος έπραξε τι», ανέφερε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ. ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια αν και δεν έχει βρεθεί ο οπλισμός «η ιατροδικαστική εξέταση μας βοήθησε να διαπιστώσουμε από τι είδους όπλο χάθηκε κάθε άνθρωπος και τραυματίστηκαν οι υπόλοιποι».

Επισημαίνοντας ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, διευκρίνισε ότι έχουν βρεθεί ως και 100 κάλυκες, διαψεύδοντας αναφορές για 2.000.

«Οι ενισχυτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, καθώς θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και οι κάτοικοι της περιοχής είναι ασφαλείς, αλλά και ότι έχουν καταλάβει και οι δυο πλευρές ότι δεν πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό» σημείωσε (μιλώντας στην ΕΡΤ). « Ουσιαστικά προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε τον ρόλο του κάθε συλληφθέντα, όπως και του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του από τις μαρτυρίες που έχουμε καθώς δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό και δεν υπάρχει και οπλισμός».

Εισαγγελέας αναμένεται να μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο

Την ίδια ώρα τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν αναμένεται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του εισαγγελέα που θα μεταβεί ο ίδιος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Το in αποκάλυψε πρώτο το ραντεβού για την παράδοση και τη σύλληψη των τριών ανδρών, που αναγκάστηκαν να παραδοθούν καθώς ο αστυνομικός κλοιός γύρω τους είχε αρχίσει να σφίγγει και τα περιθώρια να παραμείνουν ασύλληπτοι είχαν στενέψει σημαντικά.

«Διαπιστώσαμε ότι τουλάχιστον ένας από τους 3 είχε διαμείνει σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Προφανώς ενημερώθηκαν ότι υπάρχει αστυνομία στο χωριό καθώς θεωρούμε ότι και οι υπόλοιποι δύο κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι ξεκίνησαν οι κατ’οίκον έρευνες», είπε στο MEGA η κ. Δημογλίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πίεση στους τρεις αδερφούς ασκούσαν από την πρώτη στιγμή του αιματηρού περιστατικού, και μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που ήταν διατεθειμένα να συνεργαστούν, προκειμένου η υπόθεση να μην οδηγηθεί σε βεντέτα.

«Εμπλέκονται κι άλλα άτομα»

Σε δηλώσεις του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Λευτέρης Καρτσώνας, λίγη ώρα μετά την παράδοση των τριών αδερφών επισήμανε ότι «πρώτιστο μέλημά μας ήταν η διασφάλιση της ακεραιότητας των εντολέων μας δεδομένου ότι το κλίμα είναι πολύ δύσκολο και υπάρχει τεράστιο κοινωνικό βάρος στους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία».

Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις Αρχές.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία».