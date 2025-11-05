Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρoνου θύματος στα Βορίζια – Καραμπίνα και φυσίγγια βρέθηκαν σε σπηλιά

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον γαμπρό του 39χρονου θύματος στα Βορίζια, καθώς έπειτα από έρευνα σε ιδιοκτησία του βρέθηκαν μια καραμπίνα και φυσίγγια σε σπηλιά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

H είσοδος της σπηλιάς, που βρίσκεται πλησίον των Βοριζίων, φέρεται να ήταν κλεισμένη με πέτρες και ξύλα, διαδικασία που φαίνεται να ήταν πρόσφατη.

Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψή του για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Εξετάζεται κατά πόσον το όπλο και τα φυσίγγια σχετίζονται με τα γεγονότα που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό, που συγκλόνισε την επικράτεια.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες και εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τον ρόλο και πιθανές εμπλοκές προσώπων στην τραγωδία στα Βορίζια.