Ποιος είναι ο «Ποντικός» που προσήχθη για το μακελειό στα Βορίζια – Ο ρόλος που φέρεται να είχε

Στην προσαγωγή δευτέρου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια από την πλευρά της οικογένειας των Καργάκηδων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Οι αστυνομικές Αρχές είχαν την πληροφορία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, ότι άτομο που είναι από την οικογένεια των Καργάκηδων και φέρει το ψευδώνυμο «ποντικός», συμμετείχε στο μακελειό.

Έτσι, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες, ταυτοποίησε το συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι περίπου 25 ετών και είναι ξάδερφος του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας της Ευαγγελίας Φραγκιαδιάκη.

Στο βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, όπου διακρίνονται δύο άνδρες κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ο προσαχθείς δεν φαίνεται να πυροβολεί, αλλά ανεβαίνει στο περβάζι, κατοπτεύει την περιοχή και κατεβαίνει για ανέβει το άλλο πρόσωπο και να γαζώσει με το καλάσνικοφ.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:

Σοκάρει μητέρα μαθήτριας στα Βορίζια: Απειλούσαν ακόμα και εμάς

Ακόμη, μιλώντας στο MEGA, μητέρα μαθήτριας που φοιτούσε στο σχολείο του χωριού, μαζί με παιδιά των δύο αντίπαλων οικογενειών, σημείωσε πως «η πρωτοβουλία (για σασμό) πάρθηκε για να γίνει στο σχολείο μία κουβέντα με τις γυναίκες, οι οποίες γυναίκες δεν παρουσιάστηκαν ποτέ. Από το τηλέφωνο παίρνανε τηλέφωνο και μάλιστα απειλούσαν ακόμα και εμάς. Ότι θα βάλουν φωτιά να μας κάψουν, ότι τα παιδιά δεν τα στέλνουν σχολείο για να μάθουν γράμματα αλλά για να βγάλουν καρκίνο στους δασκάλους και δεν έχουν ανάγκη τα δικά τους τα παιδιά να μάθουν γράμματα και όλα αυτά».

Σύμφωνα με την ίδια, «μας απειλούσε η ίδια η μάνα, η αδερφή του θανόντος. Αυτό έγινε πέρυσι ξαναλέω μετά τον πρώτο καυγά που είχε γίνει με μία σφαγή που έγινε σε παρέα από τον Αύγουστο και μετά. Αυτοί (οι Κ.) δεν ακούνε γενικά. Όταν τους καρφωθεί κάτι στο κεφάλι αυτό που λένε, αυτό είναι. Δεν υπάρχει λάθος. Κάνουν τα δικαστήρια μόνοι τους. Αν κρίνουν ότι κάτι είναι λάθος, έγραψε λάθος, τελείωσε. Τα όπλα κι έξω».

«Το χέρι τους θα βαφτεί με αίμα»

Συμπλήρωσε πως «τώρα όμως που πήγανε και τον ‘πετρώσανε’, τι έκανε πάλι η μάνα, πάλι το ίδιο πράγμα να βγει και να φωνάζει και να κάνει τι; Να σπείρει στα κοπέλια πάλι πανικό; Να πάρουν το αίμα του πατέρα τους πίσω; Γιατί, θα γυρίσει; Γίνεται μέσα σε 5 και 7 και 8 και 10 χρόνων που είναι το μεγαλύτερο κοπέλι να λέμε τέτοιες κουβέντες; Τα αγόρια είτε καλώς είτε κακώς, λόγω του ονόματός τους, θα κάνουν αυτό που κάνανε οι άλλοι. Το χέρι τους θα βαφτεί με αίμα», συμπληρώνει.

Τέλος, ανέφερε ότι «εγώ σήμερα πέρασα από το χωριό, η φύλαξη αυτή που είναι δεν είναι τίποτα για αυτούς. Η μία η θυγατέρα του Κ. πιάστηκε με κινητό μέσα στην τάξη. Τη στιγμή που πιάνεσαι με κινητό, βάσει νόμου έχεις μία μέρα αποβολή. Η μάνα όμως θα ερχόταν στο σχολείο και θα μας έβαζε φωτιά να μας κάψει αν έπαιρνε η κόρη της αποβολή. Από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εκεί πέρα μόνο φιλήσυχα δεν είναι. Συγκεκριμένα, από το πρώτο μπαλωτάρισμα εγώ τράβηξα τον μεγάλο μου τον γιο, σε ακτίνα βολής, μιλάμε για χιλιοστά τη γλίτωσε. Γίνεται να φοβόμαστε να στέλνουμε τα παιδιά μας σχολείο; Μην αιματοκυλιστούν και τα δικά μας μαζί με τα δικά τους».