Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού βρίσκεται πλέον ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Όπως έγινε γνωστό, σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα προαναφερόμενα αδικήματα.

Ο 43χρονος συνελήφθη χθες αρχικά για παράνομη κατοχή όπλων, ωστόσο στη συνέχεια προέκυψαν νέα στοιχεία για την εμπλοκή του στην αιματηρή συμπλοκή μέσα από βίντεο το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας και διακρίνεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ.

<br />

Στο μεταξύ, οι έρευνες της Ασφάλειας Ηρακλείου και του κλιμακίου των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που παραμένουν στην Κρήτη μέχρι την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης που αιματοκύλισε τα Βορίζια Ηρακλείου, παραμένουν ασταμάτητες.

Προσπαθούν να εντοπίσουν και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό. Έτσι λοιπόν στήθηκε μία τεράστια επιχείρηση και τα προηγούμενα 24ωρα, με ανιχνευτές μετάλλων σε πηγάδια της περιοχής, σε σπηλιές ακόμα και σε παλιά και ανοιγμένα μνήματα νεκροταφείων της γύρω περιοχής, που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί ως κρυψώνες όπλων, με αρνητικό έως τώρα αποτέλεσμα.

Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τις Αρχές όμως είναι ότι παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη η κατάσταση ανάμεσα στις δύο αντίπαλες οικογένειες παρότι κάποιοι ζητούν να λήξει εδώ αυτή η αντιπαράθεση που έχει κοστίσει σε ζωές και από τις δύο πλευρές, με την παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή να παραμένει έντονη για κάθε ενδεχόμενο.

Ελεύθεροι οι 3 προσαχθέντες

Στο πλαίσιο των ερευνών, το βράδυ της Τετάρτης έγιναν τρεις προσαγωγές ατόμων που αποπειράθηκαν να εισέλθουν στο χωριό χωρίς να μένουν εκεί.

Ωστόσο, οι προσαχθέντες δεν σχετίζονται με το συμβάν και ήθελαν να δουν τι γίνεται στο χωριό. Αφέθηκαν ελεύθεροι και δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.