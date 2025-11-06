newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βορίζια: Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
Ελλάδα 06 Νοεμβρίου 2025 | 15:30

Βορίζια: Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Του αποδίδεται η δολοφονία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή στο μακελειό στα Βορίζια

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Spotlight

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού βρίσκεται πλέον ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Όπως έγινε γνωστό, σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα προαναφερόμενα αδικήματα.

Ο 43χρονος συνελήφθη χθες αρχικά για παράνομη κατοχή όπλων, ωστόσο στη συνέχεια προέκυψαν νέα στοιχεία για την εμπλοκή του στην αιματηρή συμπλοκή μέσα από βίντεο το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας και διακρίνεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ.

Στο μεταξύ, οι έρευνες της Ασφάλειας Ηρακλείου και του κλιμακίου των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που παραμένουν στην Κρήτη μέχρι την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης που αιματοκύλισε τα Βορίζια Ηρακλείου, παραμένουν ασταμάτητες.

Προσπαθούν να εντοπίσουν και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό. Έτσι λοιπόν στήθηκε μία τεράστια επιχείρηση και τα προηγούμενα 24ωρα, με ανιχνευτές μετάλλων σε πηγάδια της περιοχής, σε σπηλιές ακόμα και σε παλιά και ανοιγμένα μνήματα νεκροταφείων της γύρω περιοχής, που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί ως κρυψώνες όπλων, με αρνητικό έως τώρα αποτέλεσμα.

Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τις Αρχές όμως είναι ότι παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη η κατάσταση ανάμεσα στις δύο αντίπαλες οικογένειες παρότι κάποιοι ζητούν να λήξει εδώ αυτή η αντιπαράθεση που έχει κοστίσει σε ζωές και από τις δύο πλευρές, με την παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή να παραμένει έντονη για κάθε ενδεχόμενο.

Ελεύθεροι οι 3 προσαχθέντες

Στο πλαίσιο των ερευνών, το βράδυ της Τετάρτης έγιναν τρεις προσαγωγές ατόμων που αποπειράθηκαν να εισέλθουν στο χωριό χωρίς να μένουν εκεί.

Ωστόσο, οι προσαχθέντες δεν σχετίζονται με το συμβάν και ήθελαν να δουν τι γίνεται στο χωριό. Αφέθηκαν ελεύθεροι και δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Εξάρχου: Σε 36 ώρες νέο deal στο LNG

OT FORUM – Εξάρχου: Σε 36 ώρες νέο deal στο LNG

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ResearchGreece: Στα 30,6 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ResearchGreece: Στα 30,6 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Δεν θα υποστήριζα κίνημα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, λέει ο Πάνος Ρούτσι – «Λέμε ούτε κόμμα, ούτε χρώματα»
Τέμπη 06.11.25

Δεν θα υποστήριζα κίνημα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, λέει ο Πάνος Ρούτσι – «Λέμε ούτε κόμμα, ούτε χρώματα»

«Οποιοσδήποτε πάει να κάνει κάποιο κόμμα ή “κύμα”, νομίζω θα είναι καταστροφικό για εμάς», τόνισε ο Πάνος Ρούτσι, ερωτηθείς για τις φημολογούμενες κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού

Σύνταξη
Δυο νέες προσαγωγές από την οικογένεια Καργάκη – Απολογούνται οι δύο νοσηλευόμενοι από την οικογένεια Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 06.11.25

Δυο νέες προσαγωγές από την οικογένεια Καργάκη – Απολογούνται οι δύο νοσηλευόμενοι από την οικογένεια Φραγκιαδάκη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα Βορίζια. Σε δύο νέες προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. από την οικογένεια Καργάκη. Καταθέσεις κλειδιά από μέλη της οικογένειας Φριαγκιαδάκη

Σύνταξη
Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο
Δείτε το βίντεο 06.11.25

Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο

Το βίντεο-ντοκουμέντο για το μακελειό στα Βορίζια που δημοσιεύει το in, έφτασε ανώνυμα στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ και οδήγησε στο να μπουν στο κάδρο οι δύο άντρες

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
Μπάσκετ 06.11.25

Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
Φρούδες ελπίδες 06.11.25

Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»
Νέα πρέσβης 06.11.25

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι τραυματισμοί και η έλλειψη βάθους δοκιμάζουν τα όρια του Ματίας Αλμέιδα, που καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη όρθια έως τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιατί βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη;  Χειροτέρεψε η οικονομική κατάσταση για 7 στα 10 νοικοκυριά
Δηλώσεις ΕΚΠΟΙΖΩ 06.11.25

Γιατί βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη;  Χειροτέρεψε η οικονομική κατάσταση για 7 στα 10 νοικοκυριά

Επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και της οικονομικής τους κατάστασης φοβούνται 7 στα 10 νοικοκυριά. Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ σχολιάζει τα στοιχεία του ΙΟΒΕ για την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θα το μετανιώσεις μια μέρα: Το διαδίκτυο «σταύρωσε» τον Μπρούκλιν που έχασε τη μεγάλη ημέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ
Στην πυρά 06.11.25

Θα το μετανιώσεις μια μέρα: Το διαδίκτυο «σταύρωσε» τον Μπρούκλιν που έχασε τη μεγάλη ημέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ συνεχίζεται, με τον Μπρούκλιν να μην βρίσκεται στο πλευρό του πατέρα του Ντέιβιντ την ημέρα που χρίστηκε Ιππότης. Και το διαδίκτυο δεν χαρίστηκε στον νεαρό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μου έκαψε και το τελευταίο εγκεφαλικό κύτταρο – Ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τα γυρίσματα του Dune: Part Three
Κάψα 06.11.25

Μου έκαψε και το τελευταίο εγκεφαλικό κύτταρο – Ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τα γυρίσματα του Dune: Part Three

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ένα από τα νέα πρόσωπα του έπους του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three, που θα βγει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2026.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»
Δήμος Πατρέων 06.11.25

Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»

«Οι τράπεζες έχουν πάρει 52 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό για να κρατηθούν οι ιδιοκτήτες τους. Και τώρα έρχονται να δώσουν ψίχουλα, θέλοντας να φανούν ευεργέτες», ανέφερε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης

Σύνταξη
Η άγνωστη ιστορία του απαγορευμένου, πρώτου έρωτα της πριγκίπισσας Μαργαρίτας – «Θα έχανε τα πάντα»
Πρωτόκολλο 06.11.25

Η άγνωστη ιστορία του απαγορευμένου, πρώτου έρωτα της πριγκίπισσας Μαργαρίτας - «Θα έχανε τα πάντα»

Η αδελφή της Ελισάβετ Β΄, η Μαργαρίτα, έπρεπε να επιλέξει μεταξύ της ακύρωσης του αρραβώνα της και της παραίτησης από τον τίτλο της το 1955. Ή μήπως όχι; Το 1978, το BBC μίλησε με τον ήρωα πολέμου που παραλίγο να παντρευτεί μια πριγκίπισσα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα
Culture Live 06.11.25

66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα

Ένας ναυτικός, χωρίς το δικό του πλοίο, λαχταρά αυτό που ξέρει πως θα τον καταστρέψει: τη ζωή στη θάλασσα. Είδαμε το Μπιτσκόμπερ στο 66ο ΦΚΘ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο