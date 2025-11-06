Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο

Νέα στοιχεία στην υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια δίνει το βίντεο ντοκουμέντο που έφτασε ανώνυμα στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας και δημοσιεύει το in.

<br />

Στο βίντεο καταγράφονται δύο άνδρες να ανοίγουν πυρ από ψηλά την στιγμή της συμπλοκής. Ο ένας εξ αυτών είναι ο 43χρονος που είναι γαμπρός του Φανούρη Καργάκη. Οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που βρισκόταν στο ίδιο σημείο με τον 43χρονο ο οποίος υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη χθες και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Ωστόσο, μετά την ταυτοποίηση του για εμπλοκή στο μακελειό, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για αυτό, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και η οποία περιλαμβάνει το προανακριτικό υλικό για τη συμμετοχή και το ρόλο του στην υπόθεση.

Στο βίντεο φαίνεται ο ένας άνδρας να πυροβολεί με τουφέκι καλάσνικοφ από ψηλά, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρχαν μαρτυρίες για την συγκεκριμένη ενέργεια.

Το ότι είχαν πέσει πυροβολισμοί από ψηλά, είχε επισημάνει μιλώντας χθες στο MEGA, ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι από ψηλά φαίνεται να προήλθε και η σφαίρα που τραυμάτισε θανάσιμα την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Χρησιμοποιήθηκαν 6 διαφορετικά όπλα στο μακελειό

Βάσει της αυτοψίας, στην ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικά όπλα: τουλάχιστον δύο όπλα τύπου καλάσνικοφ, ένα πιστόλι 9άρι, ένα πιστόλι 380 (είναι μικρότερου διαμετρήματος), ένα πιστόλι των 7.65, ένα λειόκαννο κυνηγετικό, ακόμα και 38άρι περίστροφο, όπως μεταδίδει το cretalive. Σε ό,τι αφορά στο καλάσνικοφ, οι κάλυκες που έχουν βρεθεί είναι διαφορετικής προέλευσης.

Κανένα εξ αυτών δεν έχει εντοπιστεί. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής ο οπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί δεν έχει βρεθεί. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιείται εδώ και ημέρες στον Ψηλορείτη. Ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα και όσοι γνωρίζουν κάτι δεν μιλούν».

Απολογούνται σήμερα οι δύο τραυματίες – Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών

Το κλίμα στα Βορίζια, είναι τεταμένο με την ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι να είναι έκδηλη. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζεται αδιάκοπα, με στόχο να διαλευκανθεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο.

Κρίσιμο ρόλο θα διαδραματίσουν όλα όσα θα πουν στην απολογία τους τόσο ο 43χρονος όσο και τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη που παραδόθηκαν προχθές στις Αρχές. Οι τρεις, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σήμερα όπως έχει γίνει γνωστό, αναμένεται να απολογηθούν οι δύο τραυματίες που όλες αυτές τις ημέρες νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.