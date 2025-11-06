newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο
Ελλάδα 06 Νοεμβρίου 2025 | 08:12

Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο

Το βίντεο-ντοκουμέντο για το μακελειό στα Βορίζια που δημοσιεύει το in, έφτασε ανώνυμα στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ και οδήγησε στο να μπουν στο κάδρο οι δύο άντρες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

Νέα στοιχεία στην υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια δίνει το βίντεο ντοκουμέντο που έφτασε ανώνυμα στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας και δημοσιεύει το in.

Στο βίντεο καταγράφονται δύο άνδρες να ανοίγουν πυρ από ψηλά την στιγμή της συμπλοκής. Ο  ένας  εξ αυτών είναι ο 43χρονος που είναι γαμπρός του Φανούρη Καργάκη. Οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που βρισκόταν στο ίδιο σημείο με τον 43χρονο ο οποίος υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη χθες  και κρατείται  για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Ωστόσο, μετά την ταυτοποίηση του για εμπλοκή στο μακελειό, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για αυτό, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και η οποία περιλαμβάνει το προανακριτικό υλικό για τη συμμετοχή και το ρόλο του στην υπόθεση.

Στο βίντεο φαίνεται ο ένας άνδρας να πυροβολεί με τουφέκι καλάσνικοφ από ψηλά, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρχαν μαρτυρίες για την συγκεκριμένη ενέργεια.

Το ότι είχαν πέσει πυροβολισμοί από ψηλά, είχε επισημάνει μιλώντας χθες στο MEGA, ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι από ψηλά φαίνεται να προήλθε και η  σφαίρα που τραυμάτισε θανάσιμα την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Χρησιμοποιήθηκαν 6 διαφορετικά όπλα στο μακελειό

Βάσει της αυτοψίας, στην ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικά όπλα: τουλάχιστον δύο όπλα τύπου καλάσνικοφ, ένα πιστόλι 9άρι, ένα πιστόλι 380 (είναι μικρότερου διαμετρήματος), ένα πιστόλι των 7.65, ένα λειόκαννο κυνηγετικό, ακόμα και 38άρι περίστροφο, όπως μεταδίδει το cretalive. Σε ό,τι αφορά στο καλάσνικοφ, οι κάλυκες που έχουν βρεθεί είναι διαφορετικής προέλευσης.

Κανένα εξ αυτών δεν έχει εντοπιστεί. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ,  Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής ο οπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί δεν έχει βρεθεί. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιείται εδώ και ημέρες στον Ψηλορείτη. Ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα και όσοι γνωρίζουν κάτι δεν μιλούν».

Απολογούνται σήμερα οι δύο τραυματίες – Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών

Το κλίμα στα Βορίζια, είναι τεταμένο με την ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι να είναι έκδηλη. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζεται αδιάκοπα, με στόχο να διαλευκανθεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο.

Κρίσιμο ρόλο θα διαδραματίσουν όλα όσα θα πουν στην απολογία τους τόσο ο 43χρονος όσο και τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη που παραδόθηκαν προχθές στις Αρχές. Οι τρεις, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σήμερα όπως έχει γίνει γνωστό, αναμένεται να απολογηθούν οι δύο τραυματίες που όλες αυτές τις ημέρες νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
ΟΤ FORUM: Ανοίγει η αυλαία του 6ου ΟΤ FORUM -Η επιχείρηση του μέλλοντος

ΟΤ FORUM: Ανοίγει η αυλαία του 6ου ΟΤ FORUM -Η επιχείρηση του μέλλοντος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Προς καθαρά κέρδη 4,4 δισ. ευρώ το 2025 οι συστημικοί όμιλοι

Τράπεζες: Προς καθαρά κέρδη 4,4 δισ. ευρώ το 2025 οι συστημικοί όμιλοι

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύνταξη
Εξωφρενικό περιστατικό σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι και τραυμάτισαν δύο μαθητές
1ο Δημοτικό 05.11.25

Εξωφρενικό περιστατικό σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι και τραυμάτισαν δύο μαθητές

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, όταν μεγάλος όγκος σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή μιας αίθουσας, τραυματίζοντας δύο μαθητές

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 47χρονο για τη δολοφονία της 60χρονης συζύγου του και τον τραυματισμό του γιου της
Θεσσαλονίκη 05.11.25

Ισόβια στον 47χρονο για τη δολοφονία της 60χρονης συζύγου του και τον τραυματισμό του γιου της

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταδίκασε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα (σε βάρος του γιου της) τον 47χρονο - Το περιστατικό συνέβη στο Αγγελοχώρι, στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ
Νέος Μακαρθισμός 06.11.25

Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ

Το νέο αφεντικό της Paramount και στενός φίλους του Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, είναι έτοιμος να βάλει σε «μαύρη λίστα» και να κόψει δουλειές από τους πολιτικοποιημένους σταρ αν δεν συμμορφωθούν, σύμφωνα με το Variety.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ

Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Ο παραγκωνισμός που αισθάνονται πολλοί βουλευτές από την «επιτελική» διακυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση για ΕΛΤΑ. Δεν εκτονώνει το βαρύ κλίμα η παραίτηση του CEO.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του
Αποδοχή ήττας; 06.11.25

Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του

Προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκλογή του, ξόδεψαν χρήματα, πίεσαν κόσμο να ψηφίσει άλλους. Τώρα ελπίζουν να βρουν τρόπο να συνεργαστούν με τον Μαμντάνι. Κανείς δεν φεύγει από το κέντρο του καπιταλισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος
OT FORUM 06.11.25

Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στην πρώτη ημέρα του 6ου ΟΤ FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής σκηνής του τόπου τοποθετούνται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Σύνταξη
Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία
Κόσμος 06.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία

Η ΜΚΟ αναφέρεται σε «ανατριχιαστικές μαρτυρίες για απάνθρωπη σεξουαλική βία, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές βασανιστηρίων και σκληρής μεταχείρισης από την τυνησιακή Εθνική Φρουρά». Επικρίσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ
Στεγαστικό 06.11.25

Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

H ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να επεκταθούν οι φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από ενοίκια σε όλα τα διαμερίσματα που περνάνε στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Προτάσεις της ΕΕΚΕ για κοινωνικά ομόλογα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο