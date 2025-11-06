Προσωρινά κρατούμενοι για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που νοσηλευόνται στο ΠΑΓΝΗ

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που παραμένουν νοσηλευόμενοι στο ΠΑΓΝΗ και εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια. Η απόφαση ελήφθη μετά τις απολογίες τους ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Οι ίδιοι, συμφωνία με το neakriti.gr, αρνούνται τις κατηγορίες για όσα τους αποδίδονται. Πρόκειται για δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη: τον 25χρονο αδελφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη της χειροβομβίδας, καθώς και έναν 30χρονο ξάδελφό τους, προσθέτει το τοπικό μέσο.

Περισσότερα σε λίγο…