Προσωρινά κρατούμενοι για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που νοσηλευόνται στο ΠΑΓΝΗ
Προφυλακίστηκαν οι δύο τραυματίες για τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια - Αρνούνται τις κατηγορίες για όσα τους αποδίδονται
Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που παραμένουν νοσηλευόμενοι στο ΠΑΓΝΗ και εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια. Η απόφαση ελήφθη μετά τις απολογίες τους ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου.
Οι ίδιοι, συμφωνία με το neakriti.gr, αρνούνται τις κατηγορίες για όσα τους αποδίδονται. Πρόκειται για δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη: τον 25χρονο αδελφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη της χειροβομβίδας, καθώς και έναν 30χρονο ξάδελφό τους, προσθέτει το τοπικό μέσο.
