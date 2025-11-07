Μην περιμένετε τίποτα από τον Μητσοτάκη λέει ο Ανδρουλάκης – «Δεν έχει κάτι να δώσει, μόνο να πάρει»

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε από το Σουφλί όπου περιόδευσε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτό, λοιπόν, που έχω να πω στους κατοίκους του Σουφλίου αλλά και στους πολίτες σε όλη την Ελλάδα είναι ότι ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει στις ερχόμενες εθνικές εκλογές να ξεβολέψουμε την ατιμωρησία, την ανικανότητα και τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας» είπε ο κ. Ανδρουλάκης για να προσθέσει.

«Από τον κ. Μητσοτάκη μην περιμένετε τίποτα. Δεν έχει κάτι να δώσει. Έχει μόνο να πάρει. Γι’ αυτό, πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο Σουφλί, στην ακριτική Ελλάδα. Αλλά, συγχρόνως, στενοχωριέμαι, γιατί βλέπω τους μόνιμους κατοίκους να βιώνουν την εγκατάλειψη του κράτους. Μια εγκατάλειψη που κλιμακώνεται».

Εν συνεχεία, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε αναφορά στα ΕΛΤΑ τονίζοντας ότι «ήταν σημεία αναφοράς σε πολλά μέρη της περιοχής και οι κάτοικοι βλέπουν να κλείνουν. Αντί να τα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, τα απαξίωσε και τα χρησιμοποίησε ως πελατειακό μηχανισμό για απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους».

Σημείωσε ακόμη ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν τις βασικές τους ενισχύσεις.

«Τους χρωστάει 1 δισεκατομμύριο ευρώ η κυβέρνηση. Και λέει ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καθυστερεί το Action Plan. Αλλά απαντά ο Επίτροπος ότι δεν φέρει καμία ευθύνη και η κατανομή των βασικών ενισχύσεων είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Άλλη μία φορά ψέματα από τον κ. Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.