Μην περιμένετε τίποτα από τον Μητσοτάκη λέει ο Ανδρουλάκης – «Δεν έχει κάτι να δώσει, μόνο να πάρει»
Στο Σουφλί περιόδευσε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και επιτέθηκε στην κυβέρνηση με φόντο και τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ ενώ ζήτησε για μία ακόμη φορά να υπάρξει πολιτική αλλαγή
Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε από το Σουφλί όπου περιόδευσε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
«Αυτό, λοιπόν, που έχω να πω στους κατοίκους του Σουφλίου αλλά και στους πολίτες σε όλη την Ελλάδα είναι ότι ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει στις ερχόμενες εθνικές εκλογές να ξεβολέψουμε την ατιμωρησία, την ανικανότητα και τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας» είπε ο κ. Ανδρουλάκης για να προσθέσει.
«Από τον κ. Μητσοτάκη μην περιμένετε τίποτα. Δεν έχει κάτι να δώσει. Έχει μόνο να πάρει. Γι’ αυτό, πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο Σουφλί, στην ακριτική Ελλάδα. Αλλά, συγχρόνως, στενοχωριέμαι, γιατί βλέπω τους μόνιμους κατοίκους να βιώνουν την εγκατάλειψη του κράτους. Μια εγκατάλειψη που κλιμακώνεται».
Εν συνεχεία, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε αναφορά στα ΕΛΤΑ τονίζοντας ότι «ήταν σημεία αναφοράς σε πολλά μέρη της περιοχής και οι κάτοικοι βλέπουν να κλείνουν. Αντί να τα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, τα απαξίωσε και τα χρησιμοποίησε ως πελατειακό μηχανισμό για απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους».
Σημείωσε ακόμη ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν τις βασικές τους ενισχύσεις.
«Τους χρωστάει 1 δισεκατομμύριο ευρώ η κυβέρνηση. Και λέει ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καθυστερεί το Action Plan. Αλλά απαντά ο Επίτροπος ότι δεν φέρει καμία ευθύνη και η κατανομή των βασικών ενισχύσεων είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Άλλη μία φορά ψέματα από τον κ. Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
