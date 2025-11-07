O Kρητικός Ανδρουλάκης, ο «αμερικανόφιλος Γεωργιάδης» και τα Βορίζια – Η σύγκρουση για την οπλοκατοχή

Η υπόθεση των Βοριζίων μεταφέρθηκε στο πολιτικό «τερέν», με το ΠΑΣΟΚ να τραβά -και σε αυτό το πεδίο- συγκεκριμένες διαχωριστικές γραμμές από την κυβέρνηση της ΝΔ. Η δήλωση του υπουργού Υγείας, κατά την οποία πλειοδότησε υπέρ του αμερικανικού μοντέλου για την οπλοκατοχή, στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει ένας νέος «πόλεμος» μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη. Χαρακτηριστικά, στελέχη του Κινήματος σχολίαζαν στο in ότι ακόμη και αν ο κ. Γεωργιάδης οχυρώνεται πίσω από το επιχείρημα ότι πρόκειται περί προσωπικής άποψης, δεν παύει να αποτελεί ένα στέλεχος «βιτρίνα» για την κυβέρνηση. Αφενός, είναι κεντρικός υπουργός της Νέας Δημοκρατίας με συχνές παρεμβάσεις σε όλα τα μεγάλα θέματα, αφετέρου κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου στο κυβερνών κόμμα. Κατ’ επέκταση, δεν πρόκειται για ένα πρόσωπο που βρίσκεται στα γαλάζια «μετόπισθεν» και μπορεί να εκφράζει γενικά κι αόριστα προσωπικές θέσεις.

«Ψαρεύουν στα θολά νερά της ακροδεξιάς»

Μάλιστα, η δήλωση του υπουργού Υγείας έγινε μόλις λίγες ώρες μετά την προαναγγελία του κυβερνητικού εκπροσώπου για αυστηροποίηση των μέτρων όσον αφορά το ζήτημα της οπλοκατοχής. Πάντως, στη Χαριλάου Τρικούπη διερωτώνται με καυστικό ύφος για ποιο λόγο δεν έχουν αποδοκιμάσει τον υπουργό από το Μέγαρο Μαξίμου. Η εκτίμησή τους είναι ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ψαρέψει για μία ακόμη φορά στα θολά νερά της ακροδεξιάς, χαϊδεύοντας τα ακροατήρια της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Κυριάκου Βελόπουλου. Μόνο έτσι θα μπορούσε, όπως σημειώνουν κομματικές πηγές, να ερμηνευθεί η σιγή ιχθύος του Μαξίμου και η αποφυγή της αποδοκιμασίας του κ. Γεωργιάδη.

Υπενθυμίζουν δε ότι ο πρωθυπουργός, όντας Κρητικός και φιλελεύθερος, δεν βρήκε καν χρόνο και χώρο κατά την κυριακάτικη ανάρτησή του, να πει έστω μία κουβέντα για τα όσα τραγικά έλαβαν χώρα στη γενέτειρά του. Μάλιστα, στο ίδιο μήκος κύματος εκφράζουν την εκτίμηση ότι οι προαναγγελίες Μαρινάκη ήρθαν εκ των υστέρων και κατόπιν της πίεσης του ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποίησε τη σύσκεψη που θα πραγματοποιήσει με τους θεσμικούς φορείς της Κρήτης την ερχόμενη Δευτέρα.

Η φωτογραφία με το ψεύτικο όπλο

Η Χαριλάου Τρικούπη δεν θορυβήθηκε ιδιαίτερα από τη φωτογραφία με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κρατάει όπλο, που κυκλοφόρησαν φιλοκυβερνητικοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλωστε, όπως σημείωναν κομματικές πηγές, πρόκειται για «παραμύθι χωρίς δράκο», με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία, διακινείται εδώ και χρόνια και απεικονίζει τον τότε νεαρό φοιτητή της Ξάνθης, Νίκο Ανδρουλάκη να κρατάει ένα ψεύτικο όπλο σε ένα αποκριάτικο πάρτι.

Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη

Από το βήμα της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Άδωνι Γεωργιάδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για περιφρόνηση των θεσμών αλλά και της «κοινής λογική». Κάνοντας ειδική αναφορά στα γεγονότα των Βοριζίων, επισήμανε ότι ένα σύγχρονο πολιτικό σύστημα έπρεπε να πάρει «πρωτοβουλίες –και θεσμικές– όχι μόνο ρητορικές για να εγγυηθεί την ασφάλεια, να μειώσει την οπλοκατοχή, να μην υπάρχουν “ειδικές” ζώνες… Αντί αυτών των πρωτοβουλιών, ακούσαμε σήμερα τον λαλίστατο κ. Γεωργιάδη –αυτές τις κρίσιμες μέρες που θρηνεί η Κρήτη- να μας παρουσιάζει ως παράδειγμα οπλοκατοχής τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έχουν συγκλονιστεί από εκατοντάδες εγκλήματα σε σχολεία, σε νοσοκομεία, στην καθημερινή κοινωνική ζωή».

Λίγο αργότερα, κατά την συνέντευξή του στο 6ο FORUM του Οικονομικού Ταχυδρόμου, υπογράμμισε ότι ουδέποτε έχει αφήσει περιθώρια νομιμοποίησης φαινομένων οπλοκατοχής, «όπως άλλοι πολιτικοί και πολιτικοί αρχηγοί».

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι το αποτύπωμα που το μακελειό αφήνει πίσω του αδικεί το νησί της Κρήτης, καθώς «δεν μπορεί λόγω ενός γεγονότος να θεωρεί όλη η Ελλάδα ότι 700.000 Κρητικοί κρατούν τα όπλα και γίνονται συνεχώς δολοφονίες».

Τη Δευτέρα πάντως, στη σύσκεψη που θα πραγματοποιήσει με όλους σχεδόν τους θεσμικούς φορείς της Κρήτης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πέρα από το ζήτημα της καταστολής και της αστυνόμευσης, αναμένεται να σταθεί ιδιαιτέρως στη σημασία που έχει η κρατική «επένδυση» στον Πολιτισμό και την Παιδεία, προκειμένου να αλλάξει το τοπίο γύρω από την οπλοκατοχή και τη λογική της βεντέτας.