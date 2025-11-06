Ώρες μας χωρίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για την οπλοκατοχή μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, δεν έκρυψε πως είναι υπέρ της κατοχής όπλων, λέγοντας ότι «του αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο» και ότι προτιμά την ιδέα της αυτοπροστασίας.

Αναφερόμενος στο τεταμένο κλίμα στην Κρήτη και τη βεντέτα στα Βορίζια εξέφρασε την έκπληξή του (OPEN TV) «ότι υπάρχουν ακόμα περιοχές της Ελλάδας που ζουν στον 19ο αιώνα. Και να γνωρίζαμε τι συμβαίνει, τι θα έπρεπε να κάνουμε ακριβώς; Αυτοί έχουν έχθρα από τον 19ο αιώνα».

Όταν ρωτήθηκε για την οπλοκατοχή και την άποψη που εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος πως είναι υπέρ της οπλοκατοχής αρκεί να είναι νόμιμη έσπευσε και ο ίδιος να ταχθεί υπέρ: «Μάλλον έχω κι εγώ την ίδια θέση. Μου αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο. Μ’ αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί», είπε.

Και πρόσθεσε: «Εμένα μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Προσωπική μου γνώμη. Δεν είναι της κυβέρνησης. Ευτυχώς στη ΝΔ δεν είμαστε σταλινικό κόμμα. Μπορούμε να έχουμε και προσωπικές απόψεις».

Περιγράφοντας την ημέρα του φονικού είπε πως ήταν συνεχώς στο τηλέφωνο με τον διοικητή. «Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τα ασθενοφόρα γιατί οι σφαίρες έπεφταν σαν το χαλάζι (…). Μετά βγήκε η φήμη πως πήγαν τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Αγρίας Βαρβάρας, σε κοντινό χωριό. Τους πήραμε και τους πήγαμε σε διαφορετικά νοσοκομεία για να μη γίνει φασαρία. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό αντιληπτό, είχαν ήδη πάει μέλη των οικογενειών στο Κέντρο Υγείας για να τραμπουκίσουν τους γιατρούς να μην υποθάλψουν τους τραυματίες. Μιλάμε για τρέλα. Αυτά δεν γίνονται».

Κατέληξε πως «το κράτος είναι κράτος. Αυτά πρέπει να σταματήσουν, μαχαίρι».

Σφοδρές αντιδράσεις

Οι διευκρινίσεις περί προσωπικών απόψεων από τον υπουργό δεν ήταν αρκετές με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά αντέδρασε καλώντας την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τη δική της θέση.

Η Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε σχετικά ότι «την ώρα που ο πρωθυπουργός αποφεύγει να σχολιάσει το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας, αξίζει να μας πει η κυβέρνηση ποια είναι η θέση της για όσα λέει ο υπουργός της. Εκτός και αν η σιωπή της και η αποφυγή αποδοκιμασίας του, είναι σκόπιμη για να χαϊδέψει δια του κ. Γεωργιάδη τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου».

Για να συμπληρώσει «γιατί το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής το έχουμε δει στην πράξη σε χιλιάδες περιστατικά αυτοδικίας, βίας ανηλίκων κ.ο.κ στις ΗΠΑ, αιματηρά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει όλη την υφήλιο».

Τέλος, υπενθυμίζει πως «τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία με όλους τους φορείς της Κρήτης για ένα σχέδιο που πέρα από το νομικό σκέλος θα έχει και ένα βαθιά κοινωνικό».

«Υπερέβη τα εσκαμμένα»

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως ο Αδ. Γεωργιάδης: «υπερέβη ξανά τα εσκαμμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά έσπευσε, από τηλεοράσεως, να να συμφωνήσει με την τοποθέτηση του ανοιχτά ακροδεξιού Κυριάκου Βελόπουλου και να διακηρύξει ότι ‘του αρέσει η ιδέα της οπλοκατοχής’. Και βγαίνει και το λέει αυτή τη χρονική στιγμή, που όλη η Ελλάδα παρακολουθεί άφωνη όσα συμβαίνουν στα Βορίζια της Κρήτης».

Σχολιάζει πως ο υπουργός «προσπέρασε ακόμα και την εύλογη δημοσιογραφική παρατήρηση ότι, όπως βλέπουμε στις ΗΠΑ, η οπλοκατοχή φέρνει και τραγωδίες όπως τις μαζικές δολοφονίες σε σχολεία, λέγοντας πως ‘δεν υπάρχουν μόνο θετικά’ (!) σε κάποια μέτρα».

Στην Κουμουνδούρου περιμένουν από τον πρωθυπουργό, αλλά και από τον «λαλίστατο» κυβερνητικό εκπρόσωπο και την κ. Σδούκου «να μας πουν τι πιστεύουν για τις απόψεις του υπουργού και αντιπροέδρου της ΝΔ. Αν δεν τις καταδικάσουν ρητά και κατηγορηματικά, σημαίνει ότι συμφωνούν με τον γραφικό Άδωνι που φιλοδοξεί, όπως φαίνεται, να γίνει ένας “μικρός Τραμπ”».