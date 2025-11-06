Ανδρουλάκης: Ο πρώτος κρητικός πολιτικός που σπάει το κρητικό «ταμπού» της οπλοκατοχής

Τη Δευτέρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε απόσταση 56 χιλιομέτρων από το ματωμένο χωριό των Βοριζίων, τον τόπο που πριν από λίγες ημέρες αναβίωσε η κρητική βεντέτα στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να σπάσει το κρητικό «ταμπού» της οπλοκατοχής.

Στις 11.00, λοιπόν, το πρωί, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα βρεθεί στη γενέτειρά του, προκειμένου να πραγματοποιήσει ευρεία σύσκεψη για το ζήτημα με δεκάδες θεσμικούς παράγοντες, τοπικούς φορείς και εκπρόσωπους της κοινωνίας των πολιτών.

Ποιοι θα συμμετέχουν στη σύσκεψη για την οπλοκατοχή με τον Ν. Ανδρουλάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό το ιδιότυπο «forum» διαλόγου, αναμένεται να δώσουν το «παρών» οι τοπικοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, 24 δήμαρχοι του νησιού, 4 Αντιπεριφερειάρχες, ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής του νησιού και οι 4 περιφερειακοί αστυνομικοί διευθυντές των 4 νομών (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι). Επιπλέον, θα συμμετάσχουν οι 4 πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων της Κρήτης, ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, 8 περιφερειακοί διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλους τους νομούς, όπως επίσης και ο γενικός περιφερειακός διευθυντής.

Έμφαση στην παιδεία και τον πολιτισμό

Μέσα από αυτό το μεγάλο τραπέζι θεσμικού διαλόγου, στόχος είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος, που ταλανίζει διαχρονικά τους Κρήτες και την ελληνική Πολιτεία. Πέρα όμως από λεκτικά σχήματα για τις αρνητικές επιπτώσεις της οπλοκατοχής, θα προκριθεί ένα πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών με έμφαση στην παιδεία και τον πολιτισμό, που μπορούν να αποτελέσουν και τα εχέγγυα μίας άλλης πορείας. Άλλωστε, όπως τόνιζαν κομματικές πηγές, το ζητούμενο είναι η πρόληψη, προκειμένου να μην «δηλητηριάζονται» μικρά παιδιά στις λογικές της βεντέτας.

Σε αυτόν τον «δρόμο» απαιτείται η ουσιαστική παρουσία του σχολείου αλλά και συντονισμένες πολιτιστικές πρωτοβουλίες, με στόχο να δοθούν άλλα ερεθίσματα και φυσικά να εξηγηθεί, διεξοδικά, ότι δεν προσφέρει τίποτα σε κανέναν πολίτη να κουβαλάει ένα παράνομο όπλο, πολλώ δε μάλλον να αφαιρεί μία ανθρώπινη ζωή.

Σε αυτό το σχέδιο, με δεδομένο το ισχυρό θρησκευτικό αίσθημα στην περιοχή, κρίσιμος κρίκος είναι αυτός της Εκκλησίας, η οποία θα επωμιστεί το «καθήκον» να εξηγήσει ότι η αφαίρεση της ζωής, το μίσος και οι εχθροπραξίες δεν αποτελούν, επ’ ουδενί, πράξεις αγάπης.

Οι σκέψεις του Νίκου Ανδρουλάκη

Έχουν περάσει μόλις δύο 24ωρα, απ’ όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης εξερχόμενος των κεντρικών κομματικών γραφείων επί της Χαριλάου Τρικούπη, συνομίλησε με δημοσιογράφους για αρκετά ζητήματα που απασχολούν τον ίδιο και την κομματική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. ´Ένα από αυτά ήταν και τα γεγονότα των Βοριζίων.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για το ζήτημα τις επόμενες ημέρες επέλεξε να μην ανοίξει τα χαρτιά του. Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να δώσει -ούτε έδωσε ποτέ- περιθώρια νομιμοποίησης της οπλοκατοχής.

Κάτι το οποίο, όπως είχε αναφέρει, έκαναν άλλοι πολιτικοί και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Άλλωστε, η θέση του ίδιου είναι ξεκάθαρη εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα, εξήγησε όχι μία, αλλά δις, ότι ουκ ολίγες φορές έχει εξηγήσει στους συντοπίτες του, ότι δεν θέλει να δίνει το «παρών» σε κοινωνικά γεγονότα που παίζουν…μπαλοθιές.

«Τους το έχω πει… εάν ακούσω έστω μία μπαλοθιά, εγώ έφυγα» ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Από τον διάλογο που είχε με τους διαπιστευμένους συντάκτες της Χαριλάου Τρικούπη, φάνηκε ότι ήταν έντονα προβληματισμένος και πως σε καμία περίπτωση δεν θα έδινε περιθώρια άκριτης αποδοχής μίας δυσεπίλυτης συνθήκης, όπως είναι αυτή της οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και σήμερα, κατά την συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, θα δώσει συγκεκριμένο στίγμα για τις προθέσεις του σε σχέση με την οπλοκατοχή. Πάντως, συνομιλητές του Νίκου Ανδρουλάκη υπογράμμιζαν ότι το αποτύπωμα που αφήνει το μακελειό στα Βορίζια αδικεί το νησί της Κρήτης.

Άλλωστε, ένα αποτρόπαιο γεγονός δεν μπορεί να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 700.000 Κρητικοί κρατούν όπλα και γίνονται συνεχώς δολοφονίες. Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αφενός, φαίνεται πως έχει την πρόθεση να συμβάλλει τα μέγιστα, ούτως ώστε το ζήτημα να μπει στην πραγματική του διάσταση, αφετέρου, είναι ξεκάθαρο, ότι δεν πρόκειται να επιδείξει καμία ανοχή στην οπλοκατοχή.