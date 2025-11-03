Το πολιτικό στίγμα του ΠΑΣΟΚ για να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας αλλά έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό του κόμματος καθώς οι διαφορετικές φωνές για τον προσανατολισμό της παράταξης αλλά και για την πορεία του ίδιου του προέδρου δεν λένε να σιγήσουν.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ και τη δυνατότητα της ΝΔ να αλλάζει την ατζέντα αλλά επέμεινε ότι προτεραιότητά του είναι ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν θα απολογηθεί ξανά σε κανένα. Και αυτή είναι η κομματική υπερηφάνεια των απλών ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ πια δεν απολογείται.

Προτείνει και επιτίθεται χωρίς απολογία. Καταλαβαίνω ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα και αντιπαραθέσεις. Αλλά είναι μονόδρομος σε αυτή την εποχή έξαρσης του αντισυστημισμού να αποδείξουμε εμείς ότι μπορεί να είμαστε ένα παραδοσιακό κόμμα αλλά που λειτουργεί και σκέφτεται όχι αντισυστημικά, αλλά με ένα δίκαιο τρόπο απέναντι στην κοινωνία.

Που η διαφάνεια είναι η κεντρική μας επιλογή. Εμείς μπορούμε να αποδείξουμε ότι το παραδοσιακό κόμμα δημιουργεί την αίσθηση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας αλλά το ανατρεπτικό μας πρόγραμμα αγγίζει τον κόσμο που είναι εκτός των τειχών, απελπισμένος, μην πιστεύοντας σε τίποτα».

Σε σχέση με τα εσωκομματικά ζητήματα ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι «εμείς προτείνουμε το άλλο σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία» ενώ αναφέρθηκε θετικά στην πολυφωνία αρκεί να υπηρετεί μία κοινή στρατηγική. Ταυτόχρονα ζήτησε «υψηλό δείκτη παραταξιακής και εθνικής ευθύνης» και είπε ότι πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο».

Απογοητεύει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ

«Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει».

Για αυτό θέλω από σήμερα και μέχρι την Κυριακή της μεγάλης και ιστορικής μάχης που έχουμε να δώσουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, να έχουμε την ενσυναίσθηση και τη συναντίληψη του πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια. Πρέπει να κινηθούμε όλοι μας, με υψηλό δείκτη παραταξιακής και εθνικής ευθύνης. Δεν έχουμε απέναντί μας τα ίδια όπλα.

Δεν μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Δημοκρατία με τους ίδιους όρους, το βλέπετε, το παρακολουθείτε. Βάζουμε την προηγούμενη εβδομάδα το μεγάλο ζήτημα για την ακρίβεια και προσπαθούν ξανά να αλλάξουν την ατζέντα. Μόνες μας δυνάμεις είναι ο λόγος μας, οι θέσεις μας και η καλή μας παρουσία. Πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο.

Όλοι έχουμε το ίδιο όραμα, το ίδιο σχέδιο και τον ίδιο στόχο: Την Κυριακή το βράδυ να έχουμε υπηρετήσει τις ανάγκες του ελληνικού λαού και του προοδευτικού κόσμου της χώρας. Δεν είναι αυτά που σας λέω ένα αφήγημα κομματικού πατριωτισμού, είναι η βαθιά μου πίστη σε μια ευθύνη και σε ένα όραμα που έχω και έχουμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα».

Αναφορικά με το συνέδριο του κόμματος ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2026 και σημείωσε ότι θα είναι ευκαιρία για «συζήτηση με την κοινωνία».

«Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πρέπει να είναι ένα συνέδριο που θα υπηρετήσει το σχέδιο μιας πορείας στον λαό. Το συνέδριο είναι μια ευκαιρία, όχι για μια εσωτερική συζήτηση, αλλά για μια συζήτηση με την κοινωνία, για την κοινωνία.

Προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ, νιώθω πολύ καλά όταν είμαι στον κόσμο και καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναμπεί στην κοινωνία. Μας ακούει ο κόσμος. Δεν θα είναι συνέδριο συσχετισμών, θα είναι συνέδριο της κοινωνίας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα είναι ο βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών».

Πυρά στον Τσίπρα

«Ενότητα σημαίνει όλοι, με το ίδιο σθένος, με την ίδια δύναμη να δίνουμε τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα συμφέροντα – με κάθε παιχνίδι του παρασκηνίου. Θυμάστε τι έγινε με τον Τσίπρα; Έλεγαν όλο το καλοκαίρι ότι «έρχεται η μεγάλη του παρέμβαση». Θυμάστε κάτι από αυτή την παρέμβαση; Έρχεται το Ινστιτούτο που θα είναι οι κορυφαίοι από όλο τον κόσμο»; Οι ίδιοι που ήταν, είναι».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημα τους γιατί έχει ρίζες, έχει απόψεις και έχει θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα one man show. Δεν είναι ένα κόμμα της μεταπολιτικής όπου υπάρχει μία πεφωτισμένη ηγεσία και μια διαπλοκή που τη στηρίζει..

Είναι ένα κόμμα προγραμματικού λόγου, θεσμικό κόμμα με ρίζες, με αξίες, με μέτωπα. Θέλουν τα κόμματα των social media, τα μονοπρόσωπα κόμματα γιατί με αυτά τα κόμματα εύκολα μπορείς να συνεννοηθείς, εύκολα μπορείς να συμμαχήσεις και εύκολα μπορείς να διαφθείρεις. Γι’ αυτό πρέπει η παράταξή μας να ηγηθεί δυναμικά, με ενότητα απέναντι στη μάχη, τη μεγάλη αυτή μάχη που έχουμε να δώσουμε».