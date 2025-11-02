newspaper
Ανδρουλάκης από Λάρισα: Το Συνέδριό μας αφετηρία για τη νίκη του λαού απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 02 Νοεμβρίου 2025 | 11:30

Ανδρουλάκης από Λάρισα: Το Συνέδριό μας αφετηρία για τη νίκη του λαού απέναντι στη ΝΔ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη Λάρισα, ανέφερε ότι από τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε εκλογική ετοιμότητα

Σύνταξη
Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας από τη Λάρισα.

«Τη Δευτέρα έχουμε την πρώτη Πολιτική Γραμματεία, όπως την ανακοίνωσε ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ, ο φίλος και σύντροφος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Από τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε εκλογική ετοιμότητα. Το σχέδιό μας θα πάει σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη. Το Συνέδριό μας θα γίνει μια πορεία προς τον λαό, για τον λαό, για τη νίκη του λαού απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στη διαφθορά, απέναντι στην αλαζονεία. Και σε αυτόν τον αγώνα, σας θέλω μπροστάρηδες και πρωταγωνιστές, γιατί η νίκη θα έρθει από εσάς, για εσάς, για τις οικογένειές σας, για τα παιδιά σας, για την πατρίδα μας» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Εμείς ήρθαμε ξανά στη Θεσσαλία για να συζητήσουμε, για να νιώσετε ότι κάποιος σας ακούει, σας σέβεται και σας δείχνει ένα όραμα για το μέλλον χωρίς να προσπαθεί να σας εξαπατήσει για να πάρει την ψήφο σας στις ερχόμενες εκλογές, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό συμβαίνει με την επιδοματική πολιτική,  τα ρουσφέτια, τους κολλητούς και  τους αρεστούς. Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν άλλαξε, μας έφερε τα μνημόνια και χρεοκόπησε την Ελλάδα και τώρα ξανά με τις ίδιες ακριβώς νοοτροπίες μας οδηγεί στον γκρεμό» τόνισε ακόμη  ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρόσθεσε ότι έχει έρθει η ώρα της πολιτικής αλλαγής προσθέτοντας ότι «έρχεται η ώρα να απαντήσουμε στα πρωτοπαλίκαρα του κ. Μητσοτάκη που λένε με αλαζονεία «Ποιοι αντιδρούν; Κάποιοι κακομαθημένοι, κάποιοι βολεμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι». Στην κάλπη θα τους απαντήσουμε ότι στις εθνικές εκλογές η αλαζονεία, η διαφθορά και η ατιμωρησία, τελειώνει. Τις ξεβολεύουμε. Ξεβολεύουμε και την ατιμωρησία της Νέας Δημοκρατίας και τη διαφθορά της και την αλαζονεία της».

Γι’ αυτό – συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης –  χρειάζεται ψήφο στο ΠΑΣΟΚ, ψήφο και στήριξη στην πολιτική αλλαγή. Αυτό υπηρετούμε και το αποδείξαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και γι’ αυτό είμαστε άλλωστε και εδώ σήμερα.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως μας έλεγαν το καλοκαίρι: «Μα καλά, εσύ Πρόεδρος από την Κρήτη, δεν ήξερες το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Όταν είχα κάνει ερώτηση στον  Πρωθυπουργό πολύ πριν μπούμε στην ευρωπαϊκή εποπτεία, πώς μπορούν να λένε αυτό το επιχείρημα; Τι είναι αυτό που τους κάνει να λένε τόσο χονδροειδή ψέματα, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια, περιφρονώντας τη νοημοσύνη σας;»

«Πότε ξανά υπήρχε εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Μας έλεγαν , τόνισε , ότι πρόκειται για «παθογένειες» και πως τα ίδια γίνονταν πάντα. «Πότε ξανά υπήρχε εγκληματική οργάνωση μες στον ΟΠΕΚΕΠΕ που κατάκλεβε τις επιδοτήσεις και τις έκανε μαύρο χρήμα, αυτοκίνητα και προσωπικό πλούτο και είχε την κάλυψη της ηγεσίας του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Πότε ξανάρθε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που περιγράφει ευθύνες δύο Υπουργών; Και ο Πρωθυπουργός επειδή δεν εμπιστεύεται τους βουλευτές του, τους είπε: «δεν πάτε να κοιμηθείτε νωρίς, να ψηφίσουν οι μισοί επιστολικά, μην γίνει καμία στραβή και επιτραπεί στη Δικαιοσύνη να τους ερευνήσει»; Πότε ξανάγιναν αυτά στην Ελλάδα;

Αυτή η ομάδα της εξουσίας που λέγεται «επιτελικό κράτος», έχει μόνο ένα στόχο: το πώς θα κρατήσουν τις καρέκλες. Και μπροστά σε αυτόν τον στόχο, θα τα θυσιάσουν όλα, και την ποιότητα της δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους φόρους σας και τους κόπους σας».

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «εμείς μπορούμε. Μόνο το ΠΑΣΟΚ! Μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, όσα παιχνίδια διχασμού, διαίρει και βασίλευε σχεδιάζει αυτό το κλειστό σύστημα εξουσίας, που αντί να κοιτάξει εσάς και τα προβλήματά σας, συνεχώς δημιουργεί συνθήκες διχασμού στον ελληνικό λαό, χρησιμοποιώντας ακόμη και εθνικά σύμβολα, όπως είναι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η κηδεία ενός μεγάλου καλλιτέχνη, τα εθνικά θέματα,  το κράτος δικαίου. Θα τους το επιτρέψουμε;

Θα επιτρέψουμε να υπάρχει φόβος στον απλό κόσμο να πει την άποψή του δυνατά απέναντι στην Κυβέρνηση; Θα επιτρέψουμε να υπάρχει φόβος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να αρθρώσει δυνατά τη φωνή της και να διεκδικήσει απέναντι σε αυτό το σύστημα εξουσίας;»

Δεν αξίζει ο φόβος στον ελληνικό λαό, συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Του αξίζει η ελπίδα και η προοπτική. Και πραγματικά νομίζω ότι μετά τη Θεσσαλονίκη όλοι καταλαβαίνουν ότι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτικό προσωπικό, για να ασκήσει διοίκηση σοβαρή, είναι η Παράταξή μας, η πληγωμένη μας Παράταξη που επέστρεψε όμως. Επέστρεψε και είναι εδώ με τις αρχές της, με τις αξίες της, με τις ευαισθησίες της. Είναι εδώ, κοντά στους ανθρώπους, κοντά στη νέα γενιά, κοντά στους Έλληνες που έχουν ανάγκες».

