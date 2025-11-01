newspaper
Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»
Πολιτική Γραμματεία 01 Νοεμβρίου 2025 | 16:26

Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»

«Δεν έχουμε εξαρτήσεις και δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε αγρότες και κτηνοτρόφους στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Μιλώντας σε αγρότες και κτηνοτρόφους στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και αυτό αποδείχθηκε τόσο με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με την κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους με αποτέλεσμα την εξάπλωση των ζωονόσων, που έχουν καταστρέψει μεγάλο ποσοστό του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ανδρουλάκης αποδόμησε το κυβερνητικό αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.

Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ ο Ανδρουλάκης

«Συμμορία να κλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα έχουμε πρώτη φορά» είπε και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό ήρθε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Ένα κόμμα καταστρέφει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λεφτά γίνονταν ακριβά αυτοκίνητα» είπε.

«Όταν γίνεται κάτι θετικό, γίνεται με εντολή Μητσοτάκη αλλά όταν τους πιάσουν να κλέβουν, δεν ξέρει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης» τόνισε και στηλίτευσε τις δηλώσεις του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, που αποκάλεσε «βολεμένους» τους αγρότες, που διαμαρτύρονται για τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει.

«Στο χέρι σας είναι η πολιτική αλλαγή. Στο χέρι όλων μας. Και πρέπει να αγωνιστούμε για να στηρίξει ο κόσμος το ΠΑΣΟΚ, γιατί η πολιτική αλλαγή θα οδηγήσει την αλαζονεία της κυβέρνησης στο περιθώριο. Γιατί αυτή η αλαζονεία σάς περιφρονεί και οδήγησε προχθές ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να δηλώσει ότι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες γκρινιάζουν, γιατί είναι “βολεμένοι”. Στις επόμενες εθνικές εκλογές οι “βολεμένοι” θα ξεβολέψουν τη διαφθορά και την αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας, που περιφρονεί τον κόπο του τίμιου αγρότη» πρόσθεσε.

Άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την τακτική του διχασμού και του «διαίρει και βασίλευε».

Δέσμευση για πολιτική αλλαγή

«Δεσμευόμαστε για μια πολιτική αλλαγή, που θα αλλάξει το κράτος και δεν θα το χρησιμοποιεί ως λάφυρο. Που όποιος υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον και κλέβει τους κοινοτικούς πόρους που ανήκουν σε εσάς, θα οδηγείται στη δικαιοσύνη. Που δεν θα “καταλαμβάνουν” τους δημόσιους οργανισμούς “πράσινα”, “γαλάζια”, “κόκκινα” παιδιά» έθεσε ως στόχο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Και επιπλέον επισήμανε: «Αξιοποίησε ο κ. Μητσοτάκης την τεράστια ανοχή του ελληνικού λαού λόγω της απογοήτευσης του από τη διακυβέρνηση Τσίπρα- Καμμένου. Αυτό εργαλειοποίησε. Και η ανοχή έγινε διαφθορά, έγινε αλαζονεία και κατάντησε ατιμωρησία. Με εμάς θα πληρώσουν όλοι και αυτοί που δεν υλοποίησαν τη σύμβαση 717 για να μην σκοτωθούν τα 57 παιδιά, και αυτοί που κατάκλεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτοί που έκαναν τις υποκλοπές και έχουν κάνει την Ελλάδα “μαύρο πρόβατο” στην Ευρώπη. Δεν σας αξίζει αυτή η κυβέρνηση».

«Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, σε ένα σχέδιο για μια καλύτερη ζωή. Αν δώσουμε τον αγώνα μας στην κοινωνία, θα νικήσουμε. Θα πετύχουμε και κάτι πολύ μεγαλύτερο: Δεν θα έχουμε εξαρτήσεις για να κάνουμε πράξη την πολιτική μας. Δεν θα χρωστάμε τίποτα σε κανέναν. Όλα θα τα χρωστάμε στον κυρίαρχο ελληνικό λαό» κατέληξε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τουρισμός
Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις

Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

inWellness
inTown
Stream
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμο των 204 ΕΛΤΑ ζητάει ο βουλευτής της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Πληθαίνουν οι γαλάζιες φωνές κατά της απόφασης για τα ΕΛΤΑ - Να ανακληθεί ζητάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

«Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο - Δεν μπορεί η Β' Πειραιά να μείνει χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου» διαμηνύει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αναμένονται ανακοινώσεις από τη διοίκηση μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Σε ανακοινώσεις θα προχωρήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα

Να καλμάρει τις αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ επιχειρεί η κυβέρνηση - Ανακοινώσεις για το πώς θα υλοποιηθεί το «σχέδιο εξυγίανσης» θα κάνει η διοίκηση του οργανισμού

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, τις αγροτικές ενισχύσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλία

Σύνταξη
Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων πρέπει να επανεξεταστεί
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων πρέπει να επανεξεταστεί

«Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης», λέει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και προσθέτει ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση αναγκαίας παρουσίας τους κράτους, ειδικά ανάμεσα στους πιο αδύναμους

Σύνταξη
«Απόβαση» Ανδρουλάκη στη Θεσσαλία- Ποιες προτάσεις θα παρουσιάσει για το αγροτικό στη Λάρισα
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

«Απόβαση» Ανδρουλάκη στη Θεσσαλία- Ποιες προτάσεις θα παρουσιάσει για το αγροτικό στη Λάρισα

Στη Θεσσαλία περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο πανεθνικός διάλογος του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες στη Λάρισα. Ποιες προτάσεις θα παρουσιάσει για τον πρωτογενή τομέα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Με φόρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Με φόρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ο Αλέξης Τσίπρας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μία από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας, με ραγδαία εξέλιξη και διείσδυση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα συμβαδίζει με την εποχή.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» στα καταστήματα – Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

«Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» που έρχονται σε καταστήματα των ΕΛΤΑ - Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές

«Γράμμα» και μάλιστα συστημένο στέλνουν «γαλάζιοι» βουλευτές στην κυβέρνηση μετά την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυξάνεται η πίεση εντός και εκτός Βουλής. Συνεδριάζουν άμεσα οι συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα: «Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης»
Για μπλόκα αγροτών 31.10.25

«Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης» - ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα

«Οι αγρότες καταγγέλλουν τις πρακτικές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνολική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που τους ξεκληρίζει» αναφέρει το ΚΚΕ ως απάντηση στη δήλωση του Βασίλη Φεύγα περί βολεμένων

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα – Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων
Ερώτηση στη Βουλή 31.10.25

ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα - Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων

Η ΚΟ του ΚΚΕ απευθύνει ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς - Επισημαίνει ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να λειτουργήσουν ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύνταξη
Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ
Κινητοποιήσεις σε δήμους 31.10.25

Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ

Ο Χάρης Δούκας προτείνει κινητοποίηση των δήμων στη Βουλή τη μέρα ψήφισης του προϋπολογισμού - «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ»

Σύνταξη
Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17
Ποιους αφορά 31.10.25

Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη

Σύνταξη
Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 31.10.25

Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ

Η απόφαση για τα ΕΛΤΑ, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, «πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο»

Σύνταξη
Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί

Για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού αναφέρθηκε το μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης - «Η κοινωνία αποτίμησε ως εξαιρετικά θετική την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή», τόνισε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θρασύτατη κλοπή σε μουσείο της Καλιφόρνια: Πάνω από 1.000 αντικείμενα εξαφανίστηκαν από αποθήκη
Culture Live 01.11.25

Θρασύτατη κλοπή σε μουσείο της Καλιφόρνια: Πάνω από 1.000 αντικείμενα εξαφανίστηκαν από αποθήκη

Πάνω από 1.000 αντικείμενα — από κοσμήματα μέχρι τρόπαια — εκλάπησαν από αποθήκη του Μουσείου του Όκλαντ στην Καλιφόρνια. Οι αρχές φοβούνται πως έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 01.11.25

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΠΑΟΚ, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Βόλος – Παναθηναϊκός

LIVE: Βόλος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Βόλος – Παναθηναϊκός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
«Θέλω η κόρη μου να βλέπει μια δυνατή, ελεύθερη μητέρα»: Πώς οι γυναίκες του Ιράν κρατούν την ελπίδα ζωντανή
Γυναίκα, ζωή, ελευθερία 01.11.25

«Θέλω η κόρη μου να βλέπει μια δυνατή, ελεύθερη μητέρα»: Πώς οι γυναίκες του Ιράν κρατούν την ελπίδα ζωντανή

Παρά την βίαιη καταστολή, οι γυναίκες του Ιράν έχουν βρει τον τρόπο να παλεύουν για το μέλλον μέσα από καθημερινές πράξεις αντίστασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14
Jump! 01.11.25

Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14

Ο Ρόμπερτ Κρεγκ Κνίβελ, γνωστός επαγγελματικά ως Έβερ Κνίβελ, ήταν Αμερικανός καλλιτέχνης και διασκεδαστής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, επιχείρησε περισσότερα από 75 άλματα με μοτοσικλέτα από ράμπα σε ράμπα, ενώ εισήχθη στο Hall of Fame της Μοτοσικλέτας το 1999.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη
La Liga 01.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη, για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Σερβία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές τίμησαν τους νεκρούς στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ
Ένα χρόνο μετά 01.11.25

Σερβία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές τίμησαν τους νεκρούς στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ

Με λεωφορεία, ΙΧ, αλλά και με τα πόδια, πολλές χιλιάδες Σέρβοι πήγαν στο Νόβι Σαντ για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών του σιδηροδρομικού σταθμού. Πρώτη φορά, ο πρόεδρος Βούτσιτς ζήτησε «συγγνώμη».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπέρνλι – Άρσεναλ
Premier League 01.11.25

LIVE: Μπέρνλι – Άρσεναλ

LIVE: Μπέρνλι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπέρνλι – Άρσεναλ, για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Kρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ
4813467 01.11.25

LIVE: Kρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ

LIVE: Kρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Kρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ, για την 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Λιντς
Premier League 01.11.25

LIVE: Μπράιτον – Λιντς

LIVE: Μπράιτον – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Λιντς, για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βορίζια: Φεύγουν από τα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό
«Σεβασμός στα θύματα» 01.11.25

Φεύγουν από τα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό στα Βορίζια

Η απόφαση ελήφθη άμεσα, μόλις έγιναν γνωστές οι δραματικές εξελίξεις στα Βορίζια - Οι κινητοποιήσεις θα επαναξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν

Σύνταξη
«Η τραγωδία δεν είναι κοστούμι»: Η Τζούλια Φοξ ντύθηκε Τζάκι Κένεντι για το Halloween και τα πληκτρολόγια πήραν «φωτιά
«Ήταν δήλωση» 01.11.25

«Η τραγωδία δεν είναι κοστούμι»: Η Τζούλια Φοξ ντύθηκε Τζάκι Κένεντι για το Halloween και τα πληκτρολόγια πήραν «φωτιά

Η Τζούλια Φοξ προκάλεσε σάλο στο Halloween εμφανιζόμενη ως «αιματοβαμμένη» Τζάκι Κένεντι, με ροζ ταγέρ γεμάτο ψεύτικο αίμα. Η ηθοποιός μιλά για «δήλωση» και όχι για κοστούμι, ενώ τα social media «δικάζουν»

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Υποχώρηση για την επαρχία μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Ποια καταστήματα κλείνουν άμεσα
Ελλάδα 01.11.25

Υποχώρηση από τα ΕΛΤΑ για την επαρχία μετά τις σφοδρές αντιδράσεις - Ποια καταστήματα κλείνουν άμεσα

Διαφορετικό θα είναι το πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων στην ελληνική επαρχία για τα ΕΛΤΑ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Σύνταξη
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμο των 204 ΕΛΤΑ ζητάει ο βουλευτής της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Πληθαίνουν οι γαλάζιες φωνές κατά της απόφασης για τα ΕΛΤΑ - Να ανακληθεί ζητάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

«Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο - Δεν μπορεί η Β' Πειραιά να μείνει χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου» διαμηνύει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Σύνταξη
Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας
Βραζιλία 01.11.25

Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας

Περίπου 2.500 αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στις φαβέλες – φτωχές και πυκνοκατοικημένες γειτονιές χτισμένες σε απότομες πλαγιές – σε όλο το Ρίο την Τρίτη στις 28 του Οκτώβρη

Σύνταξη
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.
Αιματοκύλισμα 01.11.25

Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών - Εικάζεται ότι αρκετοί από αυτούς κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά της περιοχής

Σύνταξη
