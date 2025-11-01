«Απόβαση» Ανδρουλάκη στη Θεσσαλία- Ποιες προτάσεις θα παρουσιάσει για το αγροτικό στη Λάρισα

Με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας να βιώνει μια τεράστια σε μέγεθος καταστροφή, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του οικονομικού στραγγαλισμού ελέω… σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλίας.

Η περιοδεία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκινά σήμερα, Σάββατο από το Μουζάκι Καρδίτσας. Στη συνέχεια θα βρεθεί στα μεγάλα καλύβια Τρικάλων και στις 16.30 θα λάβει μέρος στον πανεθνικό διάλογο που θα πραγματοποιήσει το ΠΑΣΟΚ με τον αγροτικό κόσμο στη Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας. Την Κυριακή το πρωί θα συναντηθεί με κτηνοτρόφους στο Ριζόμυλο Μαγνησίας και ακολούθως θα επισκεφθεί το Στεφανοβικείο.

«Ρουκέτες» εναντίον ΝΔ – «Νέο Μνημόνιο στους αγρότες»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόκειται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, η οποία, όπως θα τονίσει, συνεχίζει να ανακυκλώνει τις χειρότερες πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Μάλιστα, θα επισημάνει ότι χιλιάδες αγρότες τιμωρούνται σήμερα χωρίς να έχουν οποιαδήποτε ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί τη στιγμή που η ΝΔ αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που βιώνουν.

Στο ίδιο μήκος κύματος, θα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει με ένα νέο μνημόνιο. Η ασύμφορη δε πραγματικότητα για τον αγροτικό κόσμο θα βαδίζει παράλληλα με τις υψηλότερες τιμές στους πάγκους και στα ράφια.

Ευθύνες της κυβέρνησης για την ευλογιά-απλήρωτοι οι αγρότες

Ευθύνες ως προς τη διαχείριση του μείζονος προβλήματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αναμένεται να καταλογίσει στην κυβέρνηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τα νούμερα να είναι αποκαρδιωτικά και να καταδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφής. Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, οι εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, που έχουν καταστραφεί, υπερβαίνουν τις 1.500, ενώ έχουν θανατωθεί πάνω από 387.000 ζώα.

Όπως θα υποστηρίξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην περίπτωση της Θεσσαλίας, η ευλογιά και οι επιπτώσεις της είναι αποτέλεσμα μίας αλυσίδας παραλείψεων, λαθών και ψεμάτων. Πρόκειται να καταλογίσει στο κυβερνητικό στρατόπεδο πολιτική ανευθυνότητα, η οποία οδήγησε στον αφανισμό έναν ολόκληρο παραγωγικό κόσμο.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να κάνει ειδική αναφορά στο ότι η Ελλάδα αποτελεί τη μόνη χώρα της Ε.Ε. που δεν πλήρωσε τους αγρότες της. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να καταβάλει το 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες. Συνολικά, δεν πιστώθηκαν 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έρχονται να προστεθούν πάνω από τα 500 εκατομμύρια των περσινών απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Οι 7 στρατηγικοί άξονες του ΠΑΣΟΚ για τον αγροτικό κόσμο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επισημάνει ότι η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε άμεση αποκατάσταση του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με πλήρεις αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, την κάλυψη του χαμένου εισοδήματος, την επιδότηση του κόστους καραντίνας και βιοασφάλειας και με προκαταβολή 70% εντός 30 ημερών, προκειμένου να στηριχθούν ουσιαστικά για να υπάρξει ανασύσταση των κοπαδιών.

Ταυτόχρονα, θα ξεδιπλώσει τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της ελληνικής υπαίθρου, θέτοντας σε πρώτο πλάνο τις προτάσεις του κόμματος στη βάση του προγράμματος που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο.

Προστασία αγροτικής γης

Ως προς την προστασία της αγροτικής γης και των συνεταιρισμών από τα funds, θα σταθεί στο ολοκληρωμένο σχέδιο που κατέθεσε το κόμμα στη Βουλή και περιλαμβάνει:

– Διασφάλιση της προστασίας της αγροτικής γης από κατασχέσεις

-Παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εκείνους που αποδεδειγμένα δοκιμάστηκαν από την κρίση ή υπέστησαν καταστροφές, για την εξασφάλιση της παραμονής τους στο επάγγελμα

-Θέσπιση του αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου των ενισχύσεων

Κατάρτιση αγροτών

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών προβλέπει:

-Αναβάθμιση και επέκταση των ΕΠΑΣ Αγροτικής Εκπαίδευσης, με ίδρυση νέων σχολών σε αγροτικές περιοχές και σύγχρονα προγράμματα σπουδών.

-Σύνδεση της αγροτικής εκπαίδευσης με την καινοτομία, μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και αγροτικούς φορείς.

-Θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος Δια Βίου Μάθησης για Αγρότες, με πιστοποιημένα σεμινάρια και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε συνεργασία με τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια διοργάνωση σύντομων καταρτίσεων.

Προσέλκυση νέων αγροτών

Η ενίσχυση των νέων αγροτών προβλέπει:

-Στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία

-Πρόσβαση στη γη, στα εφόδια και στην τεχνογνωσία.

-Εκπαίδευση και κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές παραγωγής, ψηφιακή γεωργία και βιώσιμες πρακτικές

-Κίνητρα για επιστροφή και εγκατάσταση νέων στην ύπαιθρο

-Δημιουργία «Αγροτικού Ταμείου Νέας Γενιάς» για την υποστήριξη νεοεισερχόμενων στον πρωτογενή τομέα

-Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες αγροτικής γης για παραχώρηση γης σε Νέους Αγρότες (Μείωση ΕΝΦΙΑ κλπ).

-Αναβίωση του προγράμματος παραχώρησης δημοσίων ανεκμετάλλευτων εκτάσεων σε νέους αγρότες

Μείωση του κόστους παραγωγής

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής αφορά σε 4 συγκεκριμένα μέτρα:

-Θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον Μέσο Όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία

-Καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια

-Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

-Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με προτεραιότητα στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), τις Ομάδες Παραγωγών, καθώς και σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Θεσμική θωράκιση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με στόχο την εξυγίανση και την ανασυγκρότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη προκρίνει:

-Διακριτές αρμοδιότητες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς παρεμβάσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία

-Αντικειμενικές διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις ευθύνης (Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς) μέσω ΑΣΕΠ και έγκριση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

-Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

-Έγκαιρη και σωστή καταβολή ενισχύσεων, ώστε ο αγρότης να προγραμματίζει με ασφάλεια την παραγωγή του.

Ψηφιοποίηση και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός

Τον πλήρη εκσυχρονισμό και την ψηφιοποίηση της αγροτικής οικονομίας προτάσσει η Χαριλάου Τρικούπη στοχεύοντας:

-Στην πλήρη ψηφιοποίηση δηλώσεων, παρακολούθησης και εκτιμήσεων

-Στην αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων, δορυφορικής τηλεπισκόπησης και τεχνητής νοημοσύνης για ταχύτερη εκτίμηση και επαλήθευση ζημιών

Διαφάνεια και αξιοκρατία

Θέτοντας ως προτεραιότητα την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία, το ΠΑΣΟΚ προτείνει:

-Την αναβάθμιση του ρόλου των πιστοποιημένων γεωτεχνικών εκτιμητών και την αξιολόγηση με βάση την απόδοση

-Την καθιέρωση διπλού επιπέδου ελέγχου (επιτόπιος + δειγματοληπτικός μέσω δορυφορικών δεδομένων)

-Τη Διαφανή δημοσιοποίηση στοιχείων (χρόνοι αποζημιώσεων, εκτιμήσεις ανά περιοχή, μέσος χρόνος διεκπεραίωσης κ.ά.)

Αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ

Με δεδομένο ότι ο κανονισμός λειτουργίας του ΕΛΓΑ αναθεωρήθηκε τελευταία φορά από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011, σε πρώτο πλάνο μπαίνει η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, η αναδιάρθρωση που επιδιώκει να προωθήσει η αξιωματική αντιπολίτευση αφορά:

-Στην τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ με στόχο την κάλυψη όλων των φυσικών κινδύνων και τις νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής.