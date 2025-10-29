Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων

Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των καταναλωτικών ενώσεων της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε ακόμη μία φορά σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αποδείχθηκαν απολύτως αναποτελεσματικά.

«Από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, συνεχίζει να είναι κυρίαρχο ζήτημα στην ελληνική κοινωνία το πρόβλημα της ακρίβειας», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στους εκπροσώπους των καταναλωτικών ενώσεων. «Τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, είναι ατελέσφορα, έχουν αποτύχει. Δεν έχουν καταφέρει να προστατεύσουν το εισόδημα του ελληνικού λαού. Το μόνο που έχει επιτραπεί είναι ένα πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων και καρτέλ εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας», πρόσθεσε.

Οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε επίσης εκτενή αναφορά στις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια. Μεταξύ αυτών η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, η ενίσχυση της ΔΙΜΕΑ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Επίσης, παρουσίασε μια σειρά από προτάσεις για διαρθρωτικές παρεμβάσεις.

Όπως:

Α) Η ίδρυση μίας ισχυρής Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, που θα έχει ισχυρές ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητες, υψηλή εξειδίκευση, θα διαθέτει ευελιξία και τα πλέον σύγχρονα εργαλεία, θα συνεργάζεται με τις ενώσεις καταναλωτών. Η Αρχή αυτή θα προβαίνει σε συστηματικούς και αυτεπάγγελτους ελέγχους και θα αναπτύσσει κάθε αναγκαία δράση για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Β) Η ίδρυση και στην Ελλάδα ενός Εθνικού Ιδρύματος Κατανάλωσης που θα πραγματοποιεί συγκριτικές έρευνες σε προϊόντα και υπηρεσίες. Σκοπός η βελτίωση του ανταγωνισμού μέσα από την ενίσχυση της δυνατότητας των καταναλωτών να αξιολογούν και να συγκρίνουν τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Γ) Η αναβάθμιση του ρόλου των ενώσεων καταναλωτών.

Όπως επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα, «χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί να τα υλοποιήσει μία κυβέρνηση που έχει αποδείξει στην πράξη ότι υπηρετεί τους λίγους και ισχυρούς».

«Μόνη λύση η πολιτική αλλαγή»

«Γι’ αυτό φιλοδοξούμε και αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή, που θα πιστεύει ότι μονόδρομος είναι να μπουν κανόνες στην εγχώρια αγορά. Κανόνες που θα προστατεύσουν τον πολίτη ώστε στόχος να μην είναι απλά η επιβίωση, αλλά η ευημερία, η ελπίδα, η προοπτική κάθε οικογένειας στον τόπο» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη συμμετείχαν οι εξής ενώσεις καταναλωτών: ΕΚΠΟΙΖΩ, ⁠Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Ένωση Καταναλωτών και Δανειοληπτών, ΚΕΠΚΑ και ινστιτούτο Καταναλωτών Δωδεκανήσου.

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ μετείχαν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης, η υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας (Τράπεζες- Ιδιωτικό Χρέος) Μιλένα Αποστολάκη, ο γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Γάτσιος, ο γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών Δημήτρης Σπυράκος, ο γραμματέας ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη.