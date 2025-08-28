newspaper
28.08.2025 | 17:29
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Τροιζήνα, Μεσσηνία και Πρέβεζα
Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»
28 Αυγούστου 2025 | 17:07

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»

Μετωπική σύγκρουση με αφορμή τον 13ο μισθό και τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «λαθροχειρία» και παραπλάνηση των πολιτών

Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Spotlight

«Η ΝΔ αγωνιά να σώσει επικοινωνιακά στη ΔΕΘ, ό,τι δεν σώζεται. Οι πολίτες, όμως, δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια κυβέρνηση που απέτυχε», διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφορικά με την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και για το πρόβλημα της ακρίβειας.

Η νέα αντιπαράθεση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε όταν ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς στο briefing για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να θεσμοθετηθεί ο 13ος μισθός, τόνισε ότι «κανείς δεν διαφωνεί επί της αρχής». Ωστόσο, σημείωσε πως το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει η κυβέρνηση για μέτρα στήριξης ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ.

«Αν δώσουμε 1,4 δισ. για τον 13ο μισθό, πρακτικά δεν θα μείνει τίποτα για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χαμηλοσυνταξιούχους, νέους ή χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα», επισήμανε.

Παράλληλα, απάντησε εκ νέου στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι το κόστος είναι περίπου 750 εκατ. ευρώ. «Το δημοσιονομικό κόστος και για τον 13ο και για τον 14ο μισθό είναι 2,7 δισ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία του 2024», τόνισε, παραπέμποντας σε στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του υπουργείου Οικονομικών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους βασίζεται στο μικτό μισθολογικό κόστος, όπως προβλέπει η ΕΕ, και όχι στο καθαρό ποσό, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ. «Αυτό δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης ή της ΝΔ, ισχύει από το 2016 και έχει επιβεβαιωθεί από την Κομισιόν», σημείωσε, επικαλούμενος σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δημόσια οικονομικά.

Κόντρα και για το ΑΕΠ

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «παραποίηση στοιχείων» όσον αφορά στην ανάπτυξη του ΑΕΠ. Όπως είπε, από το 2019 έως το 2024, το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 25,7%, με πληθωρισμό 16,5%.

«Αφαιρώντας τον πληθωρισμό, το πραγματικό ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 9,2%. Το ΠΑΣΟΚ, αντί να συγκρίνει σωστά τα μεγέθη, κάνει δεύτερη αφαίρεση για να εμφανίσει ότι η αύξηση είναι χαμηλότερη», ανέφερε, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «όταν αυτό γίνεται συνειδητά, δεν είναι απλό λάθος αλλά απόπειρα παραπλάνησης».

«Μαθήματα δημοσιονομικής σοβαρότητας δεν νομιμοποιείται να κάνει στο ΠΑΣΟΚ»

Για αλλαγή στρατηγικής του κ. Μαρινάκη έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για τον οποίο τόνισε πως αντιλαμβάνεται «ότι η κυβερνητική προπαγάνδα ‘ελαφρύναμε τα βάρη – πέρασαν τα δύσκολα της ακρίβειας’ έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την δυσβάσταχτη καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, που βλέπουν τον πληθωρισμό και την αισχροκέρδεια των καρτέλ να εξανεμίζει την αγοραστική τους δύναμη».

Όπως σημείωσε η Χαριλάου Τρικούπη, μάλιστα, «σε αντίθεση και με τον υπουργό Οικονομικών, που τόνιζε ότι ακόμη και να υπήρχαν τα λεφτά για τον 13ο και τον 14ο μισθό, δεν θα τα έδιναν, αλλά και με όσα ο ίδιος ανέφερε λίγες μέρες πριν όταν επίσης το απέρριπτε μετά βδελυγμίας, σήμερα ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη επί της αρχής. Μάλιστα, διόρθωσε τον εαυτό του για το κόστος της επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο».

«Θα του επαναλάβουμε ότι μαθήματα δημοσιονομικής σοβαρότητας δεν νομιμοποιείται να κάνει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Ας σταματήσει και την κοπτοραπτική και την προπαγάνδα, γιατί επίσης θα πέσουν στο κενό», διεμήνυσε στον κ. Μαρινάκη και το Μαξίμου, προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση αγωνιά να σώσει επικοινωνιακά στη ΔΕΘ, ό,τι δεν σώζεται. Οι πολίτες, όμως, δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια κυβέρνηση που απέτυχε και παραδίδει μια Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις στην αγοραστική δύναμη. Μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής ‘φουσκώνοντας’ τα φορολογικά έσοδα».

«Δεν υπάρχει ένας οικονομολόγος στο ΠΑΣΟΚ να τους προστατεύσει;»

Στο σχόλιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησαν κυβερνητικές πηγές, υποστηρίζοντας ότι «στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλη πολιτική σύγχυση ή στην καλύτερη περίπτωση, να άκουσαν κάτι άλλο και όχι την σημερινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της απάντησης που εξέδωσαν» – δεύτερη φορά που η πλευρά Μαρινάκη κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι διαστεβλώνει τα λόγια του ή καταλαβαίνει άλλα… αντί άλλων.

Και κάλεσαν την Χαριλάου Τρικούπη να απαντήσει «στα ουσιαστικά ερωτήματα, που προέκυψαν μετά την αποκάλυψη των λαθροχειριών που επιχείρησε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στα σοβαρά ζητήματα της οικονομίας» και, συγκεκριμένα, επέμειναν στα εξής:

«Πρώτον, κατάλαβαν άραγε στο ΠΑΣΟΚ ότι, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εδώ και δέκα χρόνια το δημοσιονομικό κόστος που λαμβάνει υπόψη της η Κομισιόν για μέτρα, όπως ο 13ος μισθός στο Δημόσιο, είναι το μικτό και όχι το καθαρό, που υποστήριζε αναληθώς ο πρόεδρος τους Νίκος Ανδρουλάκης; Δεύτερον, κατανόησαν επιτέλους στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι λαθροχειρία να συγκρίνουν την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ με τον πληθωρισμό, γιατί το πραγματικό ΑΕΠ προκύπτει αφού πρώτα αφαιρεθεί ο πληθωρισμός από το ονομαστικό ΑΕΠ; Τρίτον, έμαθαν τη διαφορά μεταξύ εσόδων και φόρων και κυρίως αντιλήφθηκαν ότι τα φορολογικά έσοδα μπορούν να αυξάνονται με μειωμένους φόρους, όπως πράττει η κυβέρνηση;».

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν, μάλιστα, πως «η επιμονή του ΠΑΣΟΚ στο λάθος δείχνει ότι όσα μαθήματα απλής αριθμητικής και πολιτικής οικονομίας κι αν τους γίνουν, είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως» και διερωτήθηκαν αν «υπάρχει ένας οικονομολόγος στο ΠΑΣΟΚ να τους προστατεύσει».

«Ευτυχώς δεν έχουμε οικονομολόγους, σαν και αυτούς της ΝΔ»

Όπως ήταν αναμενόμενο, άμεση ήταν η ανταπάντηση του ΠΑΣΟΚ, που τόνισε πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι προφανές ότι έχει μπερδευτεί και ο ίδιος με τα διαφορετικά νούμερα, που παραθέτει από μέρα σε μέρα», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Γνωρίζαμε ότι έχει χαλαρή σχέση με την αλήθεια, αλλά οι τελευταίες του επιδόσεις έχουν ξεπεράσει κάθε αρνητική προσδοκία. Είναι καθημερινό φαινόμενο οι ανακολουθίες, τα ψεύδη προς χάριν της παραπληροφόρησης και η τοξικότητα».

«Ως προς τη ‘συμβουλή’  του», υπογράμμισε η Χαριλάου Τρικούπη, «ευτυχώς δεν έχουμε οικονομολόγους σαν αυτούς που έχει η Νέα Δημοκρατία και οδήγησαν τη χώρα στον πάτο των επιδόσεων ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Που διογκώνουν συνεχώς το δημόσιο χρέος και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των καρτέλ».

«Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ οδηγεί στην αναπτυξιακή ανόρθωση και τη στήριξη της κοινωνίας. Εκεί που απέτυχε παταγωδώς το σύστημα Μητσοτάκη», τόνισε καταληκτικά.

inTown
