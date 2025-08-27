Κόντρα Ανδρουλάκη-Μαρινάκη: «Μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» – «Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»

Στην σφοδρή επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, τον οποίο κατηγόρησε για «συκοφαντία», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σε εξίσου υψηλούς τόνους, διαμηνύοντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως είτε δεν άκουσε καλά, είτε τον εξέθεσαν οι συνεργάτες του, είτε ο ίδιος λέει ψέματα και τον συκοφαντεί συνειδητά.

Η σύγκρουση των δύο πολιτικών ξεκίνησε όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συκοφαντεί το ΠΑΣΟΚ, ενώ αποκάλεσε τον κ. Μαρινάκη «ψεύτη και συκοφάντη», όταν κλήθηκε να σχολιάσει δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνυπέγραψε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας τα περί παραπομπής για «εσχάτη προδοσία» βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

«Η ώρα είναι 11:20, θα τελειώσουμε σε δέκα λεπτά τη συνέντευξη, έχει χρόνο να ανασκευάσει. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, γιατί ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλά για εσχάτη προδοσία. Και αυτό τι δείχνει; Την ποιότητα και την τοξικότητα της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Μαρινάκης: Να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον μου\

Στον Νίκο Ανδρουλάκη απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης, με ανακοίνωση, τονίζοντας πως παραθέτει επί λέξει όσα είπε στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στα Παραπολιτικά 90,1: «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα κόμμα που ψηφίζει ‘παρών’ για να παραπεμφθούν βουλευτές για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν στη Βουλή – μπορεί να μην τους άρεσε αυτό που ψήφισαν – ένα κόμμα το οποίο συνυπογράφει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έρχεται στην ίδια ακριβώς ρητορική, πώς θα μπορούσε να είναι συνομιλητής, με ποιον τρόπο ακριβώς; Άρα, το ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, το σημερινό του κ. Ανδρουλάκη, καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά».

Στη συνέχεια, μάλιστα, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως «αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, για να καταλάβει κανείς ότι ουδέποτε έκανα την αναφορά – για την οποία εσείς ψευδώς με κατηγορήσατε», ενώ προσέθεσε πως «τρία είναι τα ενδεχόμενα: Είτε δεν ακούσατε καλά, είτε σας εξέθεσαν οι συνεργάτες σας, είτε εσείς λέτε ψέματα και με συκοφαντείτε συνειδητά. Και στις τρεις περιπτώσεις», πάντως, κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη, αφού ακούσει το ηχητικό της συνέντευξής του, «να ανασκευάσει και να αποσύρει τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς» εναντίον του. «Εκτός εάν έχετε πλέον για τα καλά αποκτήσει τις ίδιες συνήθειες με τους νέους σας πολιτικούς συνοδοιπόρους», όπως είπε χαρακτηριστικά.

ΠΑΣΟΚ: Έχει λάβει επάξια τον τίτλο του μετρ της τοξικότητας και του διχασμού

Άμεσα, η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε στην ανακοίνωση Μαρινάκη, συμβουλεύοντάς τον «πριν κουνήσει το δάχτυλο, με δεδομένες τις ‘στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας’ – δική του έκφραση και του την επιστρέφουμε – θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το πώς ο δημοσιογράφος μετέφερε τα λεγόμενά του στη διάρκεια της συνέντευξης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας το σχόλιό του».

Επί της ουσίας των καταγγελιών Μαρινάκη, πάντως, το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «δεν πείθουν κανένα τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης να χρεώσουν δήθεν τοξικότητα στο ΠΑΣΟΚ», ενώ υπογράμμισε ότι «βουβή αντιπολίτευση μπροστά σε μεθοδεύσεις συγκάλυψης των ευθυνών των υπουργών σε αλλεπάλληλες δικογραφίες, μπροστά στον εμπαιγμό των πολιτών και τα παιχνίδια με τους θεσμούς, δεν θα βρουν στο ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, με ένα υστερόγραφο, το ΠΑΣΟΚ σημείωσε το γεγονός πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «χρησιμοποιεί κατ’ εξακολούθηση προσβλητικούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς στις ανακοινώσεις του για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης», για να προσθέσει χαρακτηριστικά πως «έχει λάβει επάξια τον τίτλο του μετρ της τοξικότητας και του διχασμού», ενώ αναρωτήθηκε εάν ο κ. Μαρινάκης «εκφράζει την πολιτική αισθητική και του κ. Μητσοτάκη ή αυτενεργεί;».

Μαρτινάκης: Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό

«Το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης, επιλέγουν να μεταθέτουν τις ευθύνες τους, ως συνήθως», ήταν η νέα απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος σημείωσε πως «δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κρύβεται πίσω από κάτι που του μετέφερε ένας δημοσιογράφος και να καταφεύγει σε υβριστικούς και τοξικούς χαρακτηρισμούς».

Επιπλέον, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη πως «αρνήθηκε να ανασκευάσει τις ύβρεις, ακόμη και όταν ο δημοσιογράφος του μετέφερε την ορθή δήλωσή μου, η οποία φυσικά δεν είχε καμία σχέση με όσα μου καταλόγισε. Θα αρκούσε ένα απλό ‘συγγνώμη, λάθος’. Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό», προσέθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Για να καταλήξει πως «μαθήματα πολιτικού λόγου από ένα κόμμα, στελέχη του οποίου έχουν μιλήσει για ‘χαμένα βαγόνια’ και ο ίδιος ο πρόεδρός του για ‘ενορχηστρωτές της συγκάλυψης’ (σ.σ. Τέμπη), δεν πρόκειται να δεχθούμε».