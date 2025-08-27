«Η ΔΕΘ είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία για να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει άλλη επιλογή. Ότι δεν είναι ουτοπία, να έχει καλή δημόσια υγεία που θα υπηρετεί τον πολίτη. Δεν είναι ουτοπία, να έχει ισχυρή δημόσια παιδεία για το παιδί του, σε μια χώρα που έχει τεράστια δημογραφικά ζητήματα και πολύ υψηλό κόστος ζωής για μια οικογένεια. Δεν είναι ουτοπία μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική προκειμένου να αποκλιμακωθούν τα ενοίκια που είναι ένα ακόμη εμπόδιο για τις νέες οικογένειες, τους φοιτητές, τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους Έλληνες. Δεν είναι ουτοπία μια άλλη ηθική στην πολιτική. Εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση – ένα σύστημα εξουσίας-, που λειτουργεί με ανήθικους και σκοτεινούς όρους», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης στον Σκάι.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδόμησε την κυβερνητική επιχειρηματολογία σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο σημειώνοντας ότι «Στις 07/02/2025, -ημέρα των γενεθλίων μου-, διαρρέει η κυβέρνηση στον Τύπο: “13ος μισθός: την επαναφορά του στο δημόσιο εξετάζει η κυβέρνηση”. Βγαίνει τώρα ο κ. Πιερρακάκης και δηλώνει πως ακόμη και αν είχαν τα λεφτά και για τους μισθούς και για τις συντάξεις, δεν θα τα έδιναν. Δηλαδή πότε έλεγαν την αλήθεια τότε ή τώρα; Εξαπατούν συνεχώς τον ελληνικό λαό. Όταν θέλουν, ανακαλύπτουν “λεφτόδεντρα”. Όταν εμείς προτείνουμε, χρησιμοποιούν τα “λεφτόδεντρα” εναντίον μας».

Και συμπλήρωσε: «Ένα νέο ΕΚΑΣ για τους πιο φτωχούς χαμηλοσυνταξιούχους, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η επαναφορά του 13ου μισθού, είναι μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Και είναι μέτρα από ένα υπερπλεόνασμα, το οποίο είναι αιμοδοτημένο από τους έμμεσους φόρους και την ακρίβεια, διότι ένα πολύ μικρό του ποσοστό προκύπτει από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, -περίπου 800 εκατομμύρια-, όλα τα υπόλοιπα είναι οι έμμεσοι φόροι λόγω της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Μπορεί να σηκώσει αυτά τα τρία μέτρα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες συνανθρώπων μας που έχασαν εισοδήματα τα προηγούμενα χρόνια και που περνούν πολύ δύσκολα λόγω της ακρίβειας».

Ανδρουλάκης: Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό

Και πρόσθεσε ως προς την αποτυχία και την αναξιοπιστία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού: «Τι έταξε ο κ. Μητσοτάκης το 2019; Μια καλύτερη ζωή. Ζουν καλύτερη ζωή οι πολίτες με την ακρίβεια, με αυτήν την κατάσταση της δημόσιας υγείας και περιστατικά όπως εκείνο στην Αίγινα, με την κατάσταση της δημόσιας παιδείας, με τη δημογραφική και περιφερειακή κατάρρευση της χώρας; Στα εθνικά θέματα, τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη, πού τα πήγαν καλύτερα;»

«Όσο φτάνουμε κοντά στις εθνικές εκλογές και όσο μένουμε στη γραμμή του αξιόπιστου συγκροτημένου λόγου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η άποψή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα ηττηθεί. Εάν στον χρόνο αυτό, αντί προτεραιότητα να έχει η πολιτική, τα προβλήματα της κοινωνίας και οι λύσεις που προτείνουμε, ξεκινήσει μια συζήτηση κουτσομπολιού και όχι επί της πολιτικής ουσίας, νομίζω ότι εν τέλει πάλι ευνοείται η Νέα Δημοκρατία» πρόσθεσε.

Μιλώντας για τα σκάνδαλα διαφθοράς επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε δηκτικά το κυβερνητικό μοτίβο της συγκάλυψης και της προστασίας των υπουργών από την έρευνα της δικαιοσύνης.

«Ο χαρακτηρισμός γαλάζια εγκληματική οργάνωση, δεν είναι του ΠΑΣΟΚ, είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ήρθε μια δικογραφία, μόνο με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που η ίδια η δικογραφία μιλά ότι λειτουργεί στα πρότυπα της εγκληματικής οργάνωσης. Και αντί ο Πρωθυπουργός να επιτρέψει να διερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη τις ευθύνες των υπουργών του, έστησε ένα παραθεσμικό, σκοτεινό παιχνίδι στη Βουλή. Δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση να στείλει τη μισή κοινοβουλευτική του ομάδα στο σπίτι της γιατί φοβάται πως θα ψηφίσει, την άλλη μισή ομάδα να ψηφίσει επιστολικά και να είναι το κυβερνών κόμμα με παρόντες στην Ολομέλεια επτά βουλευτές συν τον προεδρεύοντα. Αυτό συνιστά έναν Πρωθυπουργό που δεν έχει κανένα όριο. Όπως είναι πρωταγωνιστής των υποκλοπών, έτσι είναι πρωταγωνιστής της συγκάλυψης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη σύμβαση της τηλεδιοίκησης “717”».

«Στη ΔΕΘ θα προτείνουμε μέτρα, που θα κάνουν τη δημοκρατία μας πιο ποιοτική και δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιους νταβατζήδες της πολιτικής και να κλέβουν και να μην πληρώνουν» ανέφερε.

Για Τουρκία

Στάθηκε με έμφαση στα εθνικά θέματα και στο κυβερνητικό αφήγημα «ήρεμα νερά-απομονωμένη Τουρκία» και υπογράμμισε: «Ποια είναι η απομονωμένη Τουρκία; Αυτή που ετοιμάζεται να τα βρει με τον Χαφτάρ, ενώ τα έχει ήδη βρει με τη Δυτική Λιβύη και έχει υπογράψει παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο; Αυτή που είναι έτοιμη να τα βρει και με την Αίγυπτο, ενώ υπήρχε η γνωστή αντιπαράθεση λόγω της στήριξης του κ.Ερντογάν στους Αδελφούς Μουσουλμάνους; Αυτή που συμπεριφέρεται στη Συρία ως προτεκτοράτο;»

Ενώ επιπλέον σημείωσε ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε την ελληνική ρητορική περί “ήρεμων νερών” καθώς «το αφήγημα αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να πάει στην Ευρώπη και να πει: “αφού δεν υπάρχει πρόβλημα με την Ελλάδα, γιατί με αποκλείετε από τα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα;” Με αποτέλεσμα να έχει άμεση εμπλοκή μέσω ιδιωτικών τουρκικών εξοπλιστικών εταιρειών στα μεγάλα προγράμματα, που πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Είναι προφανές ότι η Τουρκία παίζει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι εις βάρος μας».

Ο κ. Ανδρουλάκης, έκανε αναφορά στην υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου-Ισραήλ επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει καμία πρόοδος στην επένδυση και έχουμε μάλιστα διαρροές που πάνε να φορτώσουν την αποτυχία στο οικονομικό σκέλος της επένδυσης που έχει να κάνει με την Κύπρο. Τι είδους “ήρεμα νερά” είναι αυτά, όταν η Τουρκία δεν μας αφήνει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα;».

Για εκλογικό νόμο

Με φόντο τις διαρροές στον Τύπο για αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Ανδρουλάκης διαμήνυσε: «το ΠΑΣΟΚ δεν θα στηρίξει καμία προσπάθεια αλλαγής των goalpost».

« Η αλλαγή του ορίου εισόδου στη Βουλή και η αλλαγή του μπόνους είναι σοβαρές δομικές αλλαγές. Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση -και το στέλνω καθαρά το μήνυμα προς το Μαξίμου-, να στηρίξει τέτοια προεκλογικά παιχνίδια αλλαγής των goalpost» τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας τα περί εσχάτης προδοσίας, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε με δριμύτητα: «Η ώρα είναι 11:20, θα τελειώσουμε σε δέκα λεπτά τη συνέντευξη, έχει χρόνο να ανασκευάσει. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, γιατί ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλά για εσχάτη προδοσία. Και αυτό τι δείχνει; Την ποιότητα και την τοξικότητα της Νέας Δημοκρατίας».

Τέλος, ερωτηθείς για τη σεναριολογία γύρω από το πολιτικό μέλλον του κ. Τσίπρα σημείωσε: «Όσο ο κ. Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θέμα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει, αν θα τον διασπάσει, είναι ένα θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μάθει στην πολιτική μου ζωή να σέβομαι τα άλλα κόμματα και να μην κάνω παιχνίδια. Και θέλω αυτό να το τιμούν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, γιατί θέλω να σας πω ότι σε ανάλογες περιπτώσεις δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση».