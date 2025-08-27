Tο Μαξίμου τρέχει… το rebranding Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ ζορίζονται

Από την στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε το ηχηρό σήμα ότι φλερτάρει με την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική δράση με ηγετικό ρόλο έχει σημάνει συναγερμός.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι η στρατηγική του μπαμπούλα του ’15 απέναντι στον κ. Τσίπρα είναι σωστή και ότι οι πολίτες δεν ξεχνούν τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Ουσιαστικά το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη εστιάζει στα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων και κλειδώνει την τακτική του, στα κοινά, που – σύμφωνα με τις μετρήσεις- δεν έχουν γυρίσει ακόμη την πλάτη τους στη ΝΔ και η συσπείρωση στη συγκεκριμένη εκλογική βάση είναι ζωτικής σημασίας πλέον.

Εννιά λεπτά για τον Τσίπρα

Στελέχη της αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι η πίεση που υπάρχει στο κυβερνητικό στρατόπεδο από τα ποσοστά της ΝΔ αποτυπώνεται και στην δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι «στους μόνους που λείπει είναι οι 17.000 βαρυποινίτες που βγήκαν από τις φυλακές».

Η επιμονή του κ. Μαρινάκη στη συνταγή του «σκιάχτρου» αποτυπώνεται και στα 9 λεπτά που αφιέρωσε στον Αλέξη Τσίπρα από τα συνολικά 20 λεπτά της χθεσινής του τηλεοπτικής του συνέντευξης.

Όσο όμως και αν το επιτελείο του πρωθυπουργού επιθυμεί διακαώς την επαναφορά του κ. Τσίπρα ως αντίπαλο του κ. Μητσοτάκη το μόνο βέβαιο είναι ότι με αυτή την τακτική της τοξικής αντιπαράθεσης και με όρους αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου από τα παλιά, στο τέλος της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου δουλεύουν και εκείνοι για το rebranding του πρώην πρωθυπουργού.

Όπως παρατηρούν πολλοί και μάλιστα με αρκετή απόσταση και από τα δυο στρατόπεδα, αυτό συμβαίνει γιατί ενώ ο κ. Μαρινάκης επέλεξε το δρόμο της έντασης ο κ. Τσίπρας, στο κλίμα της σκανδαλολογίας σε βάρος της κυβέρνησης, είναι εκείνος που πλέον απαντά με αριθμούς και σύγκριση πεπραγμένων:

45% αύξηση εισοδήματος για τους φτωχότερους το 15-19, μείωση 8,1% το 19-23

2,7% μείωση για τους πλουσιότερους επι διακυβέρνησης Τσίπρα, 13% αύξηση των μεγάλων εισοδημάτων επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αυτά τα στοιχεία παρέθεσε ο κ. Τσίπρας και τα οποία ο κ. Μαρινάκης δεν διέψευσε ούτε επιχείρησε να αποδομήσει.

Επιστρέφει ο υπαρξιακός κίνδυνος

Στη Χαριλάου Τρικούπη την ίδια στιγμή δεν ξέρουν αυτές τις ημέρες, αν πρέπει να χαρούν ή να αγχωθούν.

Από τη μια πλευρά είναι το θετικό στοιχείο ότι το Μέγαρο Μαξίμου στρέφει τα βέλη του εναντίον του ΠΑΣΟΚ, όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα μέτρα της ΔΕΘ και το 13ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπει το περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιλέγει ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα.

Η αμηχανία είναι έκδηλη στο ΠΑΣΟΚ και αυτό για πολλούς φάνηκε στην πρόθεση του Παναγιώτη Δουδωνή να… κοντύνει τον κ. Τσίπρα και να τον ταυτίσει με τον κ. Μητσοτάκη, όταν ρωτήθηκε αν τον ανησυχεί η επιστροφή του.

Αφού πήρε τον ρόλο συμβούλου του πρώην πρωθυπουργού, συμβουλεύοντάς τον «να μην το κάνει γιατί τα αποτελέσματα θα είναι συντριπτικά» ομολόγησε για πολλούς την αγωνία που επικρατεί στην Κεντροαριστερά για το διαφαινόμενο come back του κ. Τσίπρα.

«Κάθε φορά που στριμώχνεται ο κ. Μητσοτάκης, εμφανίζεται ο κ. Τσίπρας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δουδωνής δίνοντας την αίσθηση στους παρατηρητές της Κεντροαριστεράς ότι ο πρώην πρωθυπουργός «τους παίρνει τη μπουκιά από το στόμα», όπως σχολίαζαν στο in.

Όμως τη δυσφορία της Χαριλάου Τρικούπη για τη δυναμική του κ. Τσίπρα επιβεβαιώνει για πολλούς αριστερά και δεξιά του ΠΑΣΟΚ, ο συγχρονισμός του κ. Δουδωνή με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Το επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο κ. Δουδωνής το είχε ήδη διατυπώσει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης λέγοντας χαρακτηριστικά την προηγούμενη ακριβώς ημέρα: «κάθε φορά που έχει πρόβλημα ο κος Μητσοτάκης, εμφανίζεται -ως δια μαγείας- ο κος Τσίπρας».

Αυτή η εικόνα του παλιού δίπολου επαναφέρει την πολιτική αντιπαράθεση πίσω στο 2023 και στο παλιό δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα. Αντικειμενικά η σύγκρουση αυτή θα αρχίσει να συμπιέζει διαρκώς τον Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος ήδη δέχεται πιέσεις να πάρει θέση στο βασικό επίδικο «να φύγει ο Μητσοτάκης».