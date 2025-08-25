newspaper
Τα «αναπάντητα ερωτήματα» από το ΠΑΣΟΚ, στη «σέντρα» από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 25 Αυγούστου 2025 | 17:59

Τα «αναπάντητα ερωτήματα» από το ΠΑΣΟΚ, στη «σέντρα» από την κυβέρνηση

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ - κυβέρνησης εν όψει της ΔΕΘ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μαίνεται η μετακαλοκαιρινή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για δεύτερο 24ωρο με φόντο την οικονομία. Μετά την κόντρα Μαρινάκη – Τσουκαλά χθες τα «πυρά» συνεχίζονται και σήμερα.

«Όσο κι αν συνεχίζουν στο ΠΑΣΟΚ την προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης, με επίκεντρο την οικονομία, δεν θα αποφύγουν τη βάσανο της αλήθειας», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές στις κατηγορίες για «φοροαφαίμαξη των πολιτών».

Με τέσσερα ερωτήματα απαντούν στη Χαριλάου Τρικούπη κυβερνητικές πηγές

Μετά τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «τα αναπάντητα ερωτήματα αυξάνονται και είναι αμείλικτα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης», λένε κυβερνητικές πηγές.

Τέσσερα ερωτήματα στη Χαριλάου Τρικούπη

«-Θα αποσύρει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ τη σημερινή ανακοίνωση με την οποία προσπάθησε να εξαπατήσει τους πολίτες παραθέτοντας την αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, όπου ήδη συνυπολογίζεται ο πληθωρισμός, και συγκρίνοντας την ξανά με τον πληθωρισμό με σκοπό να εμφανίσει παραποιημένη εικόνα για την ελληνική οικονομία;

-Θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ από που θα χρηματοδοτήσει τα μέτρα που εξαγγέλλει, όταν μόνο η υπόσχεση για 13ο μισθό στο δημόσιο απαιτεί 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος;

-Έχουν καταλάβει στο ΠΑΣΟΚ τη διαφορά μεταξύ φορολογικών εσόδων και φόρων και κυρίως έχουν αντιληφθεί ότι μπορούν να αυξάνονται τα έσοδα με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές;

-Είναι δυνατόν από τη μία πλευρά να καταγγέλλουν την κυβέρνηση για την αύξηση των εσόδων, που προέρχονται από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από την άλλη να ζητούν πρόσθετες παροχές για τους πολίτες;

-Θα μας πουν, επιτέλους, έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν από το 2019 έχουμε μειώσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους;» τα τέσσερα ερωτήματα που θέτουν.

Το ΠΑΣΟΚ «επιλέγει την οδό της «φτηνής» αντιπολίτευσης στο πεδίο της οικονομίας όμως το μόνο που καταφέρνουν είναι να εκθέτουν την ανεπάρκεια τους σε ζητήματα σοβαρά, όπου οι πολίτες απαιτούν ειλικρίνεια και υπευθυνότητα», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

«Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής, η κυβέρνηση ματαίως θριαμβολογεί για να μας πείσει ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας», τόνιζε λίγο νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται ακάθεκτη αφού σημαντικό μέρος των εσόδων ΦΠΑ ευνοείται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια των τελευταίων ετών ενώ η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας διατηρεί τις σημαντικές επιπτώσεις στη φορολογική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις όποιες μικρές ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών», συμπλήρωνε.

Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
«Απορρύθμιση» 25.08.25

Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων - Το 13ωρο στις ερωτοαπαντήσεις του υπουργείου

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει ημερήσια 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Αντιδρούν τα συνδικάτα. Το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε σχέδιο νόμου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα
Πολιτική 25.08.25

Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα

Η νέα ανάρτηση Τσίπρα ως απάντηση σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που κατέφυγε σε χυδαιότητες προκειμένου να αποδυναμώσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Τα βασικά ερωτήματα του πρώην πρωθυπουργού που δεν απαντήθηκαν από το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα

«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση στο κόμμα της Κουμουνδούρου μέσω κυβερνητικών πηγών.

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής
Πολιτική 25.08.25

Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής

Κρεσέντο τοξικότητας από Μαξίμου, μέσω του Παύλου Μαρινάκη: Επιτίθεται αγοραία στον Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να απαξιώσει την αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα ζητήματα της Οικονομίας, ενώ καλύπτει Αδωνη Γεωργιάδη για την ακραία επίθεση στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ και επιμένει στη στοχοποίηση των ΜΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι
Πολιτική 25.08.25

Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι

Ως case study μπορεί να χαρακτηριστεί το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις απευθείας αναθέσεις στα νοσοκομεία. Η αντίδραση Γεωργιάδη που έβγαλε... άσχετους τους ελεγκτές και το μεγάλο πάρτι με τις προμήθειες...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής
Βουλή 25.08.25

Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις έδρες, στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Σύνταξη
Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
Βουλή 25.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις
Βουλή 25.08.25

ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις

Με την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα θέσει εμφατικά στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι «η παρωδία που σημειώθηκε στην ψηφοφορία για την προανακριτική δεν παράγει αποτέλεσμα και το αίτημα δεν έχει απορριφθεί»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΚΚΕ: Να εφαρμοστεί άμεσα το ψήφισμα της βουλής για την Παλαιστίνη – Από σκοπιμότητα ο Ανδρουλάκης ζητά επιβεβαίωση
Πυρά 25.08.25

ΚΚΕ κατά Ανδρουλάκη: Από σκοπιμότητα ζητά επιβεβαίωση και όχι εφαρμογή του ψηφίσματος της Βουλής για την Παλαιστίνη

Για ποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης ζητά “επικαιροποίηση και επιβεβαίωση” ενός ομόφωνου ψηφίσματος που απλά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, διερωτάται το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών
Σφοδρά πυρά 25.08.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών

«Ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής, η κυβέρνηση ματαίως θριαμβολογεί για να μας πείσει ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών
«Φρίκη στη Γάζα» 25.08.25

Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών

«Η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, με την ιστορική σχέση που έχει με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, και τη διασπορά τους, πρέπει να υψώσει τη φωνή της λογικής, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»
ΠΑΣΟΚ 25.08.25

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ζητεί επίσης «την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών»

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»
Πολιτική κόντρα 25.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»

Αλεξάνδρα Σδούκου από τη ΝΔ, Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αντιπαρατέθηκαν για την οικονομία, εν όψει της ΔΕΘ - Βολές για τις διακοπές των Ελλήνων

Σύνταξη
