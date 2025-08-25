Μαίνεται η μετακαλοκαιρινή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για δεύτερο 24ωρο με φόντο την οικονομία. Μετά την κόντρα Μαρινάκη – Τσουκαλά χθες τα «πυρά» συνεχίζονται και σήμερα.

«Όσο κι αν συνεχίζουν στο ΠΑΣΟΚ την προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης, με επίκεντρο την οικονομία, δεν θα αποφύγουν τη βάσανο της αλήθειας», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές στις κατηγορίες για «φοροαφαίμαξη των πολιτών».

Με τέσσερα ερωτήματα απαντούν στη Χαριλάου Τρικούπη κυβερνητικές πηγές

Μετά τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «τα αναπάντητα ερωτήματα αυξάνονται και είναι αμείλικτα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης», λένε κυβερνητικές πηγές.

Τέσσερα ερωτήματα στη Χαριλάου Τρικούπη

«-Θα αποσύρει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ τη σημερινή ανακοίνωση με την οποία προσπάθησε να εξαπατήσει τους πολίτες παραθέτοντας την αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, όπου ήδη συνυπολογίζεται ο πληθωρισμός, και συγκρίνοντας την ξανά με τον πληθωρισμό με σκοπό να εμφανίσει παραποιημένη εικόνα για την ελληνική οικονομία;

-Θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ από που θα χρηματοδοτήσει τα μέτρα που εξαγγέλλει, όταν μόνο η υπόσχεση για 13ο μισθό στο δημόσιο απαιτεί 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος;

-Έχουν καταλάβει στο ΠΑΣΟΚ τη διαφορά μεταξύ φορολογικών εσόδων και φόρων και κυρίως έχουν αντιληφθεί ότι μπορούν να αυξάνονται τα έσοδα με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές;

-Είναι δυνατόν από τη μία πλευρά να καταγγέλλουν την κυβέρνηση για την αύξηση των εσόδων, που προέρχονται από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από την άλλη να ζητούν πρόσθετες παροχές για τους πολίτες;

-Θα μας πουν, επιτέλους, έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν από το 2019 έχουμε μειώσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους;» τα τέσσερα ερωτήματα που θέτουν.

Το ΠΑΣΟΚ «επιλέγει την οδό της «φτηνής» αντιπολίτευσης στο πεδίο της οικονομίας όμως το μόνο που καταφέρνουν είναι να εκθέτουν την ανεπάρκεια τους σε ζητήματα σοβαρά, όπου οι πολίτες απαιτούν ειλικρίνεια και υπευθυνότητα», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

«Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής, η κυβέρνηση ματαίως θριαμβολογεί για να μας πείσει ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας», τόνιζε λίγο νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται ακάθεκτη αφού σημαντικό μέρος των εσόδων ΦΠΑ ευνοείται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια των τελευταίων ετών ενώ η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας διατηρεί τις σημαντικές επιπτώσεις στη φορολογική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις όποιες μικρές ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών», συμπλήρωνε.