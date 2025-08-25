newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών
Πολιτική Γραμματεία 25 Αυγούστου 2025 | 12:32

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών

«Ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής, η κυβέρνηση ματαίως θριαμβολογεί για να μας πείσει ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Spotlight

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και κατηγορίες για φοροαφαίμαξη των πολιτών εξαπολύει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το επτάμηνο.

«Ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής, η κυβέρνηση ματαίως θριαμβολογεί για να μας πείσει ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Προσθέτει πως «η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται ακάθεκτη αφού σημαντικό μέρος των εσόδων ΦΠΑ ευνοείται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια των τελευταίων ετών ενώ η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας διατηρεί τις σημαντικές επιπτώσεις στη φορολογική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις όποιες μικρές ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «η άβολη αλήθεια για την κυβέρνηση είναι ότι την περίοδο 2019-24 το ΑΕΠ αυξήθηκε σε πραγματικούς μόνο κατά 9,2% ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε συνολικά κατά 16,5%. Η πραγματικότητα για την κυβέρνηση είναι ότι ελλείψει οποιασδήποτε συστηματικής πολιτικής για την οικονομία, χρησιμοποιεί το υπερπλεόνασμα του προϋπολογισμού για επικοινωνιακούς σκοπούς».

Τέλος, εν όψει της ΔΕΘ, τονίζει η πράσινη παράταξη, «η κυβέρνηση θα πρέπει να επικοινωνήσει στην κοινωνία το ευρύτερο σχέδιο της για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Οφείλει επίσης να μας ενημερώσει πώς εντάσσονται οι εξαγγελλόμενες παρεμβάσεις της σε αυτό το στόχο ή εάν πρόκειται για μέτρα επικοινωνιακού και εκλογικού χαρακτήρα χωρίς σαφή στόχευση και με βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό».

Όσα αναφέρει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

«Ικανοποιημένη δηλώνει συστηματικά την τελευταία περίοδο η ηγεσία του ΥΠΟΙΚ από την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών όπως αυτά αντανακλώνται στα στοιχεία Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025. Σύμφωνα με αυτά το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού Προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση ανήλθε σε 7.959 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.599 εκατ. ευρώ η οποία προκύπτει συνδυαστικά από την υπέρβαση των καθαρών εσόδων (πλην επιστροφών δαπανών για τόκους) κατά €729 εκατ. και την υποεκτέλεση των πρωτογενών δαπανών κατά €3.630 εκατ.

Ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής, η κυβέρνηση ματαίως θριαμβολογεί για να μας πείσει ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας.

Η πραγματικότητα όμως πίσω από τα υπερπλεονάσματα σε σχέση με τι 2024, τους διαψεύδει καθώς αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας υγιούς μακροοικονομικής πορείας, αλλά προκύπτει από συστηματικό ετεροχρονισμό πληρωμών, από υποεκτέλεση δημοσίων δαπανών, και από προείσπραξη από την πλευρά των εσόδων (π.χ. φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων λόγω αλλαγών στο προφίλ είσπραξης).

Παράλληλα η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται ακάθεκτη αφού σημαντικό μέρος των εσόδων ΦΠΑ ευνοείται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια των τελευταίων ετών ενώ η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας διατηρεί τις σημαντικές επιπτώσεις στη φορολογική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις όποιες μικρές ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών.

Επιγραμματικά, τα φορολογικά έσοδα του επτάμηνου ενισχύθηκαν από την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ 2025 εντός Ιουλίου, έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι ενώ, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εμφανίζονται ενισχυμένα σε σχέση με το 2024 λόγω της πρόωρης ενεργοποίησης της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τον Μάρτιο γεγονός που φέρνει τα έσοδα πιο μπροστά. Η δε αυξημένη είσπραξη του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων επηρεάστηκε σημαντικά θετικά και από τη χρονική διαφορά στην είσπραξη της συνεισφοράς αλληλεγγύης των εταιριών διύλισης.

Όσον αφορά τις πρωτογενείς δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού έναντι του στόχου περιόδου καταγράφεται σημαντική συγκράτηση στις μεταβιβάσεις προς τους ΟΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς λόγω ετεροχρονισμού των μεταβιβαστικών πληρωμών καθώς και λόγω ετεροχρονισμού πληρωμών του ΤΠ (πιστώσεις υπό κατανομή). Παρά την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, το χρόνιο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έχει επανακάμψει στα επίπεδα της οικονομικής κρίσης στερώντας από την πραγματική οικονομία ρευστότητα ύψους €3,651 εκατ.

Η άβολη αλήθεια για την κυβέρνηση είναι ότι την περίοδο 2019-24 το ΑΕΠ αυξήθηκε σε πραγματικούς μόνο κατά 9,2% ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε συνολικά κατά 16,5%. Η πραγματικότητα για την κυβέρνηση είναι ότι ελλείψει οποιασδήποτε συστηματικής πολιτικής για την οικονομία, χρησιμοποιεί το υπερπλεόνασμα του προϋπολογισμού για επικοινωνιακούς σκοπούς.

Η τακτική αυτή όμως στερεί απαραίτητους πόρους από την οικονομία και την κοινωνία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση θα πρέπει να επικοινωνήσει στην κοινωνία το ευρύτερο σχέδιο της για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.

Οφείλει επίσης να μας ενημερώσει πώς εντάσσονται οι εξαγγελλόμενες παρεμβάσεις της σε αυτό το στόχο ή εάν πρόκειται για μέτρα επικοινωνιακού και εκλογικού χαρακτήρα χωρίς σαφή στόχευση και με βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
Βουλή 25.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις
Βουλή 25.08.25

ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις

Με την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα θέσει εμφατικά στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι «η παρωδία που σημειώθηκε στην ψηφοφορία για την προανακριτική δεν παράγει αποτέλεσμα και το αίτημα δεν έχει απορριφθεί»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΚΚΕ: Να εφαρμοστεί άμεσα το ψήφισμα της βουλής για την Παλαιστίνη – Από σκοπιμότητα ο Ανδρουλάκης ζητά επιβεβαίωση
Πυρά 25.08.25

ΚΚΕ κατά Ανδρουλάκη: Από σκοπιμότητα ζητά επιβεβαίωση και όχι εφαρμογή του ψηφίσματος της Βουλής για την Παλαιστίνη

Για ποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης ζητά “επικαιροποίηση και επιβεβαίωση” ενός ομόφωνου ψηφίσματος που απλά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, διερωτάται το ΚΚΕ

Σύνταξη
Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών
«Φρίκη στη Γάζα» 25.08.25

Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών

«Η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, με την ιστορική σχέση που έχει με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, και τη διασπορά τους, πρέπει να υψώσει τη φωνή της λογικής, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»
ΠΑΣΟΚ 25.08.25

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ζητεί επίσης «την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών»

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»
Πολιτική κόντρα 25.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»

Αλεξάνδρα Σδούκου από τη ΝΔ, Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αντιπαρατέθηκαν για την οικονομία, εν όψει της ΔΕΘ - Βολές για τις διακοπές των Ελλήνων

Σύνταξη
Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό

Ξεπερνά την πρώτη αμηχανία η Κουμουνδούρου για το «κόμμα Τσίπρα», ο Φάμελλος αξιοποιεί το κεφάλαιο του πρώην, ο Χαρίτσης ξορκίζει την παρελθοντολογία, τελειώνει για τη ΝΔ το αφήγημα του «σκιάχτρου».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Washington Post: Ο τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης – Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό
Πρωτοσέλιδο 24.08.25

Ο «τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης» στην Washington Post - Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό

Αιχμηρό δημοσίευμα για τη χώρα μας, στην αμερικανική εφημερίδα. Σε πρώτο πλάνο το μεταναστευτικό και η στροφή της Αθήνας στις πολιτικές Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»
«Μόνος και απομονωμένος» 24.08.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν καλεί την κυβέρνηση να αναγνωρίσει Κράτος της Παλαιστίνης, που όπως λένε πηγές του είναι το ζητούμενο, ούτε την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
Λύση δύο κρατών 24.08.25

ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Την πρωτοβουλία είχε προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής πριν κλείσει η Ολομέλεια για το καλοκαίρι. Είχε επισημάνει ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη.

Σύνταξη
Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη – Οι αντιδράσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Καλοκαιρινές διακοπές τέλος 24.08.25 Upd: 17:54

Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργό, πρώτη μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, προκαλεί αντιδράσεις. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύουν σφοδρά πυρά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σηκώνει το γάντι και να βλέπει «πολιτικούς καιροσκόπους».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ανδρών για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους 25 ποδοσφαιριστές που κάλεσε για τα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
Βουλή 25.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα» – Η συνέντευξη στο NBC και η ένταση με τη δημοσιογράφο
Δείτε βίντεο 25.08.25

Ένταση στη συνέντευξη Λαβρόφ στο NBC: «Παίζεις τον ρόλο του Ζελένσκι» - Τι είπε για τις διαπραγματεύσεις

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έβαλε «πάγο» στα σενάρια της προόδου των διαπραγματεύσεων ρίχνοντας την ευθύνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη - Η συνέντευξή του στο NBC News είχε και στιγμές έντασης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις
Βουλή 25.08.25

ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις

Με την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα θέσει εμφατικά στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι «η παρωδία που σημειώθηκε στην ψηφοφορία για την προανακριτική δεν παράγει αποτέλεσμα και το αίτημα δεν έχει απορριφθεί»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΚΚΕ: Να εφαρμοστεί άμεσα το ψήφισμα της βουλής για την Παλαιστίνη – Από σκοπιμότητα ο Ανδρουλάκης ζητά επιβεβαίωση
Πυρά 25.08.25

ΚΚΕ κατά Ανδρουλάκη: Από σκοπιμότητα ζητά επιβεβαίωση και όχι εφαρμογή του ψηφίσματος της Βουλής για την Παλαιστίνη

Για ποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης ζητά “επικαιροποίηση και επιβεβαίωση” ενός ομόφωνου ψηφίσματος που απλά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, διερωτάται το ΚΚΕ

Σύνταξη
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ
Μπάσκετ 25.08.25

Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόρισλαβ Μλαντένοφ για τα επόμενα 3 χρόνια. - Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του σταρ του βουλγάρικου μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει
5D 25.08.25

Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει

Η έκθεση για την μεγάλη τραγωδία μετατρέπει τον επισκέπτη σε επιβάτη του μοιραίου πλοίου και ο Τιτανικός είναι ξανά εδώ για όλους όσοι θέλουν να νιώσουν την τραγικότητα ενός ναυαγίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Από χτύπημα στον θώρακα ο θάνατος της 36χρονης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Γυναικοκτονία στον Βόλο 25.08.25

Με εργαλείο ψησίματος σκότωσε ο 40χρονος τη σύζυγό του - Στον θώρακα το μοιραίο πλήγμα, τι έδειξε η ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας που δολοφονήθηκε στον Βόλο διενεργήθηκε σήμερα - Ο θάνατός της προκλήθηκε από χτύπημα στο θώρακα με αιχμηρό εργαλείο

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Τετράωρη στάση εργασίας από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν
Στις 28 Αυγούστου 25.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Τετράωρη στάση εργασίας από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν

Δείτε ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν στις 28 Αυγούστου. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Σύνταξη
Γάζα: Οι επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις – Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα
Ανελέητο σφυροκόπημα 25.08.25

Αποκαλύψεις για τις επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις - Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα

Ισραηλινές και αμερικανικές πηγές αποκαλύπτουν ότι κάθε φορά που πλησιάζει μία συμφωνία, ο Νετανιάχου τινάζει στον αέρα τις συνομιλίες - Το μοτίβο επαναλαμβάνεται με την κλιμάκωση της σφαγής στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Όχι και τόσο Σούπερμαν: Ο Ντιν Κέιν δυσκολεύεται με την εκπαίδευση της ICE και το ίντερνετ τον «γλεντάει»
Βίντεο 25.08.25

Όχι και τόσο Σούπερμαν: Ο Ντιν Κέιν δυσκολεύεται με την εκπαίδευση της ICE και το ίντερνετ τον «γλεντάει»

Ο 59χρονος ηθοποιός Ντιν Κέιν, γνωστός από τον ρόλο του ως Σούπερμαν, θέλησε να «φλεξάρει» τις ικανότητές του ως πράκτορας της ICE αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα ήθελε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άρης: «Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη
Ποδόσφαιρο 25.08.25

«Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη στον Άρη

Η μεταγραφή του Κουέστα στην τουρκική Αντάλιασπορ αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα (25/8) και θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών
«Φρίκη στη Γάζα» 25.08.25

Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών

«Η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, με την ιστορική σχέση που έχει με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, και τη διασπορά τους, πρέπει να υψώσει τη φωνή της λογικής, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο