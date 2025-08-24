ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα καταθέσει στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, επιστολή. Με την επιστολή θα ζητά να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του ψηφίσματος του 2015 για την προώθηση της αναγνώρισης Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα. Επίσης, για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το Ψήφισμα (Ειδική Απόφαση) είχε εγκριθεί ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22 Δεκεμβρίου 2015.

Η δήλωση Ανδρουλάκη

Όπως επισημαίνουν πηγές από το ΠΑΣΟΚ, την πρωτοβουλία αυτή είχε ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, πριν από τη διακοπή των εργασιών, στις 31 Ιουλίου.

«Αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, το ψήφισμα του 2015», είπε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας:

«Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και αμέσως μετά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως λένε και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη μόνη δίκαιη, τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή».

Και σημείωσε ότι αυτός «είναι ο μόνος τρόπος η χώρα μας να φύγει από ένα κάδρο απαξίωσης, που μπήκε με ευθύνη του πρωθυπουργού».