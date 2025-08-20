newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
20.08.2025 | 16:27
Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
20.08.2025 | 13:51
Πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο
ΣΥΡΙΖΑ: Είναι η ώρα των κυρώσεων στο Ισραήλ τώρα – Η κυβέρνηση να σταματήσει τη μονόπλευρη στήριξη
Πολιτική Γραμματεία 20 Αυγούστου 2025 | 16:01

ΣΥΡΙΖΑ: Είναι η ώρα των κυρώσεων στο Ισραήλ τώρα – Η κυβέρνηση να σταματήσει τη μονόπλευρη στήριξη

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία τονίζει πως «η Ευρώπη και η Ελλάδα να καλέσει και να απαιτήσει να σταματήσει κάθε σκέψη επέμβασης στη Γάζα»

Σύνταξη
Spotlight

Κάλεσμα για να σταματήσει «τώρα η γενοκτονία» και να επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ – Παλαιστίνης για λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή το σχέδιο του ενέκρινε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ για την κατάληψη της Γάζας.

«Υλοποιούν τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό που ανακοινώθηκαν στις αρχές Αυγούστου. Άλλο ένα έγκλημα με στόχο την πλήρη εξόντωση και τον αφανισμό των Παλαιστινίων», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Παράλληλα, τονίζει πως «η Ευρώπη και η Ελλάδα να καλέσει και να απαιτήσει να σταματήσει κάθε σκέψη επέμβασης στη Γάζα».

Τέλος, καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να σταματήσει τη μονόπλευρη στήριξη στο κράτος του Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος».

Όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή.

Υλοποιούν τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό που ανακοινώθηκαν στις αρχές Αυγούστου.

Άλλο ένα έγκλημα με στόχο την πλήρη εξόντωση και τον αφανισμό των Παλαιστινίων.

Είναι η ώρα των κυρώσεων ΤΩΡΑ!

Να σταματήσει ΤΩΡΑ η γενοκτονία!

Να επανεκκινήσεων οι συνομιλίες για λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 ΤΩΡΑ!

Αυτή πρέπει να είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας απέναντι στα εγκλήματα που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.

Η Ευρώπη και η Ελλάδα να καλέσει και να απαιτήσει να σταματήσει κάθε σκέψη επέμβασης στη Γάζα.

Αυτή είναι η απαίτηση του ειρηνικού κινήματος με διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο αλλά και στο Ισραήλ.

Η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τη μονόπλευρη στήριξη στο κράτος του Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος.

Καλούμε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων του Δεκέμβρη του 2015, επί ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καλεί για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους».

ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ' εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή

«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Κράτος με διαφάνεια και κοινωνικό κράτος για τους πολλούς

Σύνταξη
«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη
Ράπισμα 20.08.25

«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» - Τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα και φανερώνουν την κατάσταση που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες
ΚΚΕ 20.08.25

Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες

«Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Πάτρα

Σύνταξη
Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του
Για τη Νεφέλη 20.08.25

Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του

Συγκινητική ανάρτηση από τον πληγέντα Γιάννη Κοψίνη - Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη, που τόνισε πως «όταν ξαναφυτευτεί η ιτιά μέσα από τις στάχτες της, δεν θα γίνει γιατί οι πληγές σβήνουν εύκολα. Θα γίνει γιατί οι ρίζες της δεν κάηκαν»

Σύνταξη
Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη
ΣΥΡΙΖΑ 20.08.25

Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη

Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ζήτησε από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ανατολική Αττική ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο
Υπουργείο Μετανάστευσης 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο

«Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει», λέει για τον υπουργό Θάνο Πλεύρη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.

Βαρύ παραμένει το κλίμα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Κυρ. Μητσοτάκης πάει στη ΔΕΘ με διπλή στόχευση, στηρίζοντας εκεί και τις όποιες ελπίδες του να αμβλύνει τις εσωκομματικές εντάσεις. «Γαλάζιοι» βουλευτές θεωρούν μονόδρομο νέα συνεδρίαση της ΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση
Νέα Αριστερά 20.08.25

Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση λεηλασίας, μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Δική μας δουλειά είναι να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται», τόνισε ο βουλευτής Α' Αθηνών με τη Νέα Αριστερά Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Πλεύρης: Νέο σόου σε ακροδεξιό φόντο – «Περιοδεία» σε κέντρα κράτησης με ευθείες απειλές κατά μεταναστών
Στην Αμυγδαλέζα 20.08.25

Νέο σόου Πλεύρη σε ακροδεξιό φόντο - «Περιοδεία» σε κέντρα κράτησης με ευθείες απειλές κατά μεταναστών

Νέα επίδειξη πυγμής προς τους μετανάστες και πρόσφυγες, από τον αρμόδιο υπουργό - Ο Θ. Πλεύρης δεν δίστασε να απειλήσει και υπαλλήλους του υπουργείου του, που αντιδρούν στα απάνθρωπα μέτρα

Σύνταξη
Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς
ΠΑΣΟΚ 20.08.25

Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς

«Εμείς οι πολιτικοί, οι άνθρωποι που αποφασίζουν, θα πρέπει να ακούσουν τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και οι οποίοι μελετούν το αντικείμενο σε βάθος», τόνισε ο Δημήτρης Μπιάγκης για τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»
«Κυβερνητική ολιγωρία» 20.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»

«Η κυβέρνηση, τα τελευταία έξι χρόνια, παραμένει θεατής, καταρρίπτοντας το ένα αρνητικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων μετά το άλλο», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Μίλτος Ζαμπάρας

Σύνταξη
Φαραντούρης: Η Ελλάδα να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας
«Σύντομα ειρήνη» 20.08.25

Φαραντούρης: Η Ελλάδα να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι για την εφαρμογή διεθνούς δικαίου δεν αρκεί απλώς η επίκλησή του αλλά χρειάζεται ενεργητική πολιτική ενίσχυσης συμμαχιών και του ρόλου της

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε αποδρομή και αδρανής καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Σε όλα έχουν βρεθεί αναξιόπιστοι»
Πολιτική κόντρα 20.08.25

Κυβέρνηση σε αποδρομή και αδρανής καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Σε όλα έχουν βρεθεί αναξιόπιστοι»

Βαγγέλης Τσόγκας από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Διονύσης Τεμπονέρας κατήγγειλαν την κυβέρνηση εν όψει και των «θετικών αφηγημάτων» που αναζητεί για τη ΔΕΘ - Τι είπε ο Βασίλης Οικονόμου από τη ΝΔ

Σύνταξη
Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας
Ποιους θα συναντήσουν 20.08.25

Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας

Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθούν σήμερα πυρόπληκτες περιοχές - Αύριο στην Αχαΐα ο Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με εποχικούς πυροσβέστες ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή

«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους
Σήμα κινδύνου 20.08.25

Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους

Οι λαγοκέφαλοι είναι επικίνδυνα μεταναστευτικά ψάρια, που διαταράσσουν το μεσογειακό οικοσύστημα και προκαλούν προβλήματα στην αλιεία. Συνιστάται η μη κατανάλωσή τους. Περιέχουν μια επικίνδυνη τοξίνη.

Σύνταξη
Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ, ο Ρουί Βιτόρια τόνισε ότι στόχος των «πράσινων είναι να βρίσκονται στη League Phase του Europa League - Τι είπε ο Τετέ.

Σύνταξη
«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την καταγγελία «βιασμού» εις βάρος του
«Παραβίαση συμφωνίας» 20.08.25

«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την καταγγελία «βιασμού» εις βάρος του

Το Χόλιγουντ βρίσκεται για άλλη μια φορά σε αναβρασμό με αφορμή τη μήνυση του Κέβιν Κόστνερ από γυναίκα κασκαντέρ. Η κασκαντέρ ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να εκτελέσει μια «βίαιη» σκηνή βιασμού χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση και προειδοποίηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάποιοι χρήστες βιώνουν  «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Δεσμοί με τη μηχανή 20.08.25

Κάποιοι χρήστες βιώνουν  «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Σύνταξη
Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
Στη Μιανμάρ 20.08.25

Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»

Η περίπτωση του νεαρού Χουάγνκ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα δίκτυα εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ, όπου χιλιάδες Κινέζοι εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες

Σύνταξη
Ουκρανία: Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου
Εκτιμήσεις 20.08.25

Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Γιατί στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το εδαφικό ζήτημα και η ζώνη ασφάλειας ανάμεσα στις «προσαρτηθείσες» περιοχές και την υπόλοιπη Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έρχονται τα «ρομπότ εγκυμοσύνης» – «Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηθική», προειδοποιεί ειδικός
Τεχνολογία 20.08.25

Έρχονται τα «ρομπότ εγκυμοσύνης» – «Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηθική», προειδοποιεί ειδικός

Μία εταιρεία ετοιμάζει το λεγόμενο «ρομπότ εγκυμοσύνης», κάτι που προκαλεί ερωτήματα και αμφιβολίες σχετικά με την υγεία και την ηθική

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη
Οικονομικές Ειδήσεις 20.08.25

ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ενόψει της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αναφέρει ότι τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται δέκα συγκεκριμένες παρεμβάσεις

Σύνταξη
Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά
«Ανήθικες προσπάθειες» 20.08.25

Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε «αδέξιες» τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να αλλάξουν τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επιθυμούν «επιθετική κλιμάκωση στην Ουκρανία».

Σύνταξη
Ανατροπή στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό; Η  Equipe τον «στέλνει» στην Τραμπζονσπόρ
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Ανατροπή στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό; Η  Equipe τον «στέλνει» στην Τραμπζονσπόρ

Νέα εξέλιξη στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με την έγκυρη γαλλική εφημερίδα «...πλησιάζει στη Τραμπζονσπόρ».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Κράτος με διαφάνεια και κοινωνικό κράτος για τους πολλούς

Σύνταξη
«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη
Ράπισμα 20.08.25

«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» - Τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα και φανερώνουν την κατάσταση που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύνταξη
«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα
Foreign Policy 20.08.25

«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα

Πρόσφατα, πρώην Αμερικανός πρέσβης υποστήριξε ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο ευνοϊκά για το Κρεμλίνο στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Τι ισχύει;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του
Βίντεο - καρφί 20.08.25

«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του

Δύο ημέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από τη δημόσια ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μια ανάρτηση - καρφί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σύνταξη
Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»

Από το απόγευμα της Τετάρτης τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το δεύτερο ματς του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα, στον Βόλο, με τους «ερυθρόλευκους» να εξασφαλίζουν πάνω από 15.000 κομμάτια.

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες
ΚΚΕ 20.08.25

Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες

«Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Πάτρα

Σύνταξη
