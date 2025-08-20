ΣΥΡΙΖΑ: Είναι η ώρα των κυρώσεων στο Ισραήλ τώρα – Η κυβέρνηση να σταματήσει τη μονόπλευρη στήριξη

Κάλεσμα για να σταματήσει «τώρα η γενοκτονία» και να επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ – Παλαιστίνης για λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή το σχέδιο του ενέκρινε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ για την κατάληψη της Γάζας.

«Υλοποιούν τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό που ανακοινώθηκαν στις αρχές Αυγούστου. Άλλο ένα έγκλημα με στόχο την πλήρη εξόντωση και τον αφανισμό των Παλαιστινίων», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Παράλληλα, τονίζει πως «η Ευρώπη και η Ελλάδα να καλέσει και να απαιτήσει να σταματήσει κάθε σκέψη επέμβασης στη Γάζα».

Τέλος, καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να σταματήσει τη μονόπλευρη στήριξη στο κράτος του Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος».

Όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή.

Υλοποιούν τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό που ανακοινώθηκαν στις αρχές Αυγούστου.

Άλλο ένα έγκλημα με στόχο την πλήρη εξόντωση και τον αφανισμό των Παλαιστινίων.

Είναι η ώρα των κυρώσεων ΤΩΡΑ!

Να σταματήσει ΤΩΡΑ η γενοκτονία!

Να επανεκκινήσεων οι συνομιλίες για λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 ΤΩΡΑ!

Αυτή πρέπει να είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας απέναντι στα εγκλήματα που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.

Η Ευρώπη και η Ελλάδα να καλέσει και να απαιτήσει να σταματήσει κάθε σκέψη επέμβασης στη Γάζα.

Αυτή είναι η απαίτηση του ειρηνικού κινήματος με διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο αλλά και στο Ισραήλ.

Η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τη μονόπλευρη στήριξη στο κράτος του Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος.

Καλούμε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων του Δεκέμβρη του 2015, επί ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καλεί για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους».