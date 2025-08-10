ΣΥΡΙΖΑ: Να αποσυρθεί η εθνική ομάδα από τον φιλικό αγώνα με το Ισραήλ
Υπέρ των κυρώσεων κατά του Ισραήλ σε αθλητικές εκδηλώσεις τάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ που καλεί την εθνική ομάδα μπάσκετ να αποσυρθεί από τον σημερινό αγώνα
Την απόσυρση της εθνικής ομάδας μπάσκετ από τον σημερινό φιλικό αγώνα με το Ισραήλ, ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ που επισημαίνει ότι αυτή είναι η μόνη σωστή επιλογή όταν ο Νετανιάχου επισημοποιεί τον στόχο της εθνοκάθαρσης.
Ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι είναι ώρα να ληφθούν κυρώσεις κατά του Ισραήλ σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως αντίστοιχα είχε γίνει με τις ρωσικές ομάδες μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
Τέλος επαναλαμβάνει το αίτημά του για άμεση αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την Ελλάδα.
Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
Τη στιγμή που στην Γάζα ο λιμός σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους, τη στιγμή που ο Νετανιάχου επισημοποιεί τον στόχο της εθνοκάθαρσης, την ώρα που η μία χώρα μετά την άλλη καταγγέλλουν τις γενοκτονικές πολιτικές, την ώρα που Παλαιστίνιοι αθλητές σκοτώνονται σε δημόσια θέα, η σωστή συμβολική επιλογή είναι η μη συμμετοχή της εθνικής ομάδας μας στον φιλικό αγώνα μπάσκετ με το Ισραήλ.
Στο πλαίσιο των απαιτούμενων κυρώσεων για τις οποίες μιλήσαμε εγκαίρως, πρέπει να ξεκινήσουν και οι κυρώσεις στις αθλητικές ομάδες του Ισραήλ αλλά και στις εθνικές του ομάδες, όπως αντίστοιχα είχε γίνει με τις ρωσικές ομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Είναι η ώρα για άμεσες κυρώσεις, σε όλα τα επίπεδα, για κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και αναγνώριση του Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους.
