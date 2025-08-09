Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας

Το ισραηλινό σχέδιο για την ανάληψη του ελέγχου της Γάζας συνιστά νέα «κλιμάκωση» από το Ισραήλ, επισημαίνει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο εκπρόσωπος του προέδρου της Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα, υποστηρίζει ότι «οι πολιτικές του Ισραήλ, στις οποίες περιλαμβάνονται η ανακατάληψη της Γάζας, οι προσπάθειες προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και η ιουδαιοποίηση της Ιερουσαλήμ, θα κλείσουν όλες τις πόρτες στην ασφάλεια και τη σταθερότητα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο».

Αντιδρώντας στο σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που εγκρίθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ο εκπρόσωπος του Μαχμούντ Αμπάς καταγγέλλει «την απόρριψη από το Ισραήλ των διεθνών επικρίσεων και των προειδοποιήσεων από τις παγκόσμιες δυνάμεις σε σχέση με την κλιμάκωση του πολέμου κατά του παλαιστινιακού λαού».

Χαρακτηρίζει τις ενέργειες αυτές «άνευ προηγουμένου πρόκληση όπως και πρόκληση στη διεθνή βούληση για την επίτευξη ειρήνης». Και σημειώνει ότι «η Λωρίδα της Γάζας είναι αναπόσπαστο μέρος του Κράτους της Παλαιστίνης, όπως ακριβώς η Ιερουσαλήμ και η Δυτική Όχθη. Χωρίς αυτήν, δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος».

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος κάλεσε «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναγκάσει επειγόντως» το Ισραήλ «να σταματήσει τις επιθέσεις του και να επιτρέψει την είσοδο της βοήθειας» στη Γάζα. Κάλεσε επίσης την αμερικανική κυβέρνηση «να αναλάβει τις ευθύνες της εμποδίζοντας το Ισραήλ να επεκτείνει τον πόλεμο και σταματώντας την τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη».

Το σχέδιο Νετανιάχου

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή το σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου για μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το σχέδιο προβλέπει την κατοχή της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό.

Η ανακοίνωση του σχεδίου αυτού προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Καθώς, εκτός από τον αφοπλισμό της Χαμάς και την επιστροφή «όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών» που βρίσκονται ακόμη στα χέρια της Χαμάς, το ισραηλινό σχέδιο στοχεύει στην αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας. Προβλέπει ότι η Γάζα θα τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο, πριν τοποθετηθεί «μια πολιτική διοίκηση» που δεν θα είναι «ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή», σύμφωνα με τον Νετανιάχου.