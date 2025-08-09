newspaper
09.08.2025 | 17:37
Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη βρέθηκε νεκρός στην πισίνα
Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 17:56
Νεκρός λουόμενος στα Χανιά - Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας
Κόσμος 09 Αυγούστου 2025 | 21:37

Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας

Η Παλαιστινιακή Αρχή, μέσω εκπροσώπου, καταγγέλλει το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας, λέγοντας ότι απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και κλιμακώνει τον πόλεμο κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Το ισραηλινό σχέδιο για την ανάληψη του ελέγχου της Γάζας συνιστά νέα «κλιμάκωση» από το Ισραήλ, επισημαίνει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο εκπρόσωπος του προέδρου της Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα, υποστηρίζει ότι «οι πολιτικές του Ισραήλ, στις οποίες περιλαμβάνονται η ανακατάληψη της Γάζας, οι προσπάθειες προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και η ιουδαιοποίηση της Ιερουσαλήμ, θα κλείσουν όλες τις πόρτες στην ασφάλεια και τη σταθερότητα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο».

Αντιδρώντας στο σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου,  που εγκρίθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ο εκπρόσωπος του Μαχμούντ Αμπάς καταγγέλλει «την απόρριψη από το Ισραήλ των διεθνών επικρίσεων και των προειδοποιήσεων από τις παγκόσμιες δυνάμεις σε σχέση με την κλιμάκωση του πολέμου κατά του παλαιστινιακού λαού».

Χαρακτηρίζει τις ενέργειες αυτές «άνευ προηγουμένου πρόκληση όπως και πρόκληση στη διεθνή βούληση για την επίτευξη ειρήνης». Και σημειώνει ότι «η Λωρίδα της Γάζας είναι αναπόσπαστο μέρος του Κράτους της Παλαιστίνης, όπως ακριβώς η Ιερουσαλήμ και η Δυτική Όχθη. Χωρίς αυτήν, δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος».

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος κάλεσε «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναγκάσει επειγόντως» το Ισραήλ «να σταματήσει τις επιθέσεις του και να επιτρέψει την είσοδο της βοήθειας» στη Γάζα. Κάλεσε επίσης την αμερικανική κυβέρνηση «να αναλάβει τις ευθύνες της εμποδίζοντας το Ισραήλ να επεκτείνει τον πόλεμο και σταματώντας την τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη».

Το σχέδιο Νετανιάχου

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή το σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου για μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το σχέδιο προβλέπει την κατοχή της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό.

Η ανακοίνωση του σχεδίου αυτού προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.  Καθώς, εκτός από τον αφοπλισμό της Χαμάς και την επιστροφή «όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών» που βρίσκονται ακόμη στα χέρια της Χαμάς, το ισραηλινό σχέδιο στοχεύει στην αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας. Προβλέπει ότι η Γάζα θα τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο, πριν τοποθετηθεί «μια πολιτική διοίκηση» που δεν θα είναι «ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή», σύμφωνα με τον Νετανιάχου.

Η Ευρώπη απαιτεί σεβασμό: Πρόστιμα για τους τουρίστες με κακή συμπεριφορά
Σφίγγει τα λουριά 09.08.25

Η Ευρώπη απαιτεί σεβασμό: Πρόστιμα για τους τουρίστες με κακή συμπεριφορά

Φέτος, αρκετές χώρες στην Ευρώπη επέβαλαν βαριά πρόστιμα σε τουρίστες που συμπεριφέρθηκαν ανάρμοστα. Αλλά θα αλλάξει αυτό τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πηγαίνουν διακοπές;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο
«Πήραμε εκλογές» 09.08.25

Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο

Η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία έχει δώσει ώθηση στο ναζιστικό κίνημα των ΗΠΑ. Το Δίκτυο Ελευθερίας των Αρίων χρησιμοποιεί ναζιστικά σύμβολα και χαιρετισμούς και στρατολογεί εξτρεμιστές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ
Από την Αίγυπτο 09.08.25

Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ

Ο Χακάν Φιντάν από την Αίγυπτο καταδίκασε τα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου, ως μέρος της «γενοκτονικής πολιτικής» του Ισραήλ. Ανακοίνωσε σύγκληση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Σύνταξη
«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου
Τον προειδοποιεί 09.08.25

«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου

Η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ έχει καταφερθεί ξανά και ξανά εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου - Άλλοι 11 πέθαναν από πείνα στη Γάζα, νέες δολοφονίες πεινασμένων Παλαιστίνιων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία
Στο Κεντ 09.08.25

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία

Ο Τζέι Ντι Βανς θα συναντήσει τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους για τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία ενόψει συνόδου Τραμπ-Πούτιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βρετανία: Περισσότερες από 150 συλλήψεις διαδηλωτών κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action
Φωτογραφίες και βίντεο 09.08.25

Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action

Οι αστυνομικοί έφτασαν να συλλάβουν τυφλό και ανάπηρο διαδηλωτή, με τις αντιδράσεις να είναι μεγάλες για την αντιμετώπιση των όσων συμμετείχαν στην κινητοποίηση υπέρ της Palestine Action

Σύνταξη
Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας
Κόσμος 09.08.25

Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Το νέο περιστατικό υπονομεύει την ήδη τεταμένη κατάσταση και δημιουργεί αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλανδή και την Καμπότζη μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα

Σύνταξη
Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την… επαναφέρει – Γιατί;
Γιατί; 09.08.25

Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την... επαναφέρει

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα από τότε που ανέλαβε, γεγονός που ώθησε το λόμπι που «σπρώχνει» τη μαριχουάνα να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.

Σύνταξη
Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα
Κόσμος 09.08.25

Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες

Σύνταξη
Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;
Αισθητικοποίηση της πολιτικής 09.08.25

Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;

Από απολύσεις προσωπικού έως προώθηση τζιν ή έκκληση για ειρηνευτικές συμφωνίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλά στην περίφημη λίστα των εκκρεμοτήτων του. Πόσα από αυτά όμως έχουν σχέση με τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»
Διπλωματία 09.08.25

Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, εν όψει της «Ημέρας Δράσης» υπέρ των Παλαιστινίων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα να είναι «προσεκτικοί».

Σύνταξη
Η Ευρώπη απαιτεί σεβασμό: Πρόστιμα για τους τουρίστες με κακή συμπεριφορά
Σφίγγει τα λουριά 09.08.25

Η Ευρώπη απαιτεί σεβασμό: Πρόστιμα για τους τουρίστες με κακή συμπεριφορά

Φέτος, αρκετές χώρες στην Ευρώπη επέβαλαν βαριά πρόστιμα σε τουρίστες που συμπεριφέρθηκαν ανάρμοστα. Αλλά θα αλλάξει αυτό τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πηγαίνουν διακοπές;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επιστημονικές επαναστάσεις: Μπορεί μια αστρονομική ανωμαλία να τις αμφισβητήσει;
Νέα οπτική 09.08.25

Αστρονομική ανωμαλία αμφισβητήσει τις επιστημονικές επαναστάσεις;

Οι επιστημονικές επαναστάσεις έχουν στην καρδιά τους τη θεωρία της μετατόπισης προτύπου. Δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική. Το αποδεικνύουν οι μετρήσεις του τηλεσκοπίου Hubble.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο
«Πήραμε εκλογές» 09.08.25

Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο

Η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία έχει δώσει ώθηση στο ναζιστικό κίνημα των ΗΠΑ. Το Δίκτυο Ελευθερίας των Αρίων χρησιμοποιεί ναζιστικά σύμβολα και χαιρετισμούς και στρατολογεί εξτρεμιστές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους [βίντεο]
Βίντεο-ντοκουμέντο 09.08.25

Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους

Δραματική επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν με SUP στα ανοιχτά, πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο. Διασώθηκαν και γονείς που παγιδεύτηκαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Σύνταξη
Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ
Hybrids 09.08.25

Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ

Ο Νόα Χόλεϊ συνεχίζει τη μακρά παράδοση του κινηματογραφικού έπους Alien του Ρίντλεϊ Σκοτ με μια νέα τηλεοπτική σειρά γεμάτη σπλάτερ και υπαρξιακά ερωτήματα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ
Από την Αίγυπτο 09.08.25

Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ

Ο Χακάν Φιντάν από την Αίγυπτο καταδίκασε τα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου, ως μέρος της «γενοκτονικής πολιτικής» του Ισραήλ. Ανακοίνωσε σύγκληση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Σερβία
Μπάσκετ 09.08.25

LIVE: Ελλάδα – Σερβία

LIVE: Ελλάδα – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ελλάδα – Σερβία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά
Planet Travel 09.08.25

Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά

«Ακόμη και με δύο μισθούς, πολλοί δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά, και η παραλία είναι το πρώτο που κόβεται από τον προϋπολογισμό», εξήγησε ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος του Assobalneari Italia

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανθρωπιστική κρίση στην εργασία: Ρεκόρ δυστυχημάτων το καλοκαίρι
Καταγγελίες ΟΣΕΤΕΕ 09.08.25

Ανθρωπιστική κρίση στην εργασία: Ρεκόρ δυστυχημάτων το καλοκαίρι

Για «ανθρωπιστική κρίση στην εργασία» κάνει λόγο η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, καθώς καταρρίπονται διαρκώς τα αρνητικά ρεκόρ σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE
«Θα αναλάβω δράση», 09.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE

«Ποιος χαμένος θα ήθελε να γίνει εθελοντικά πράκτορας της ICE;» αναρωτήθηκε ο Τζον Λεγκουίζαμο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
