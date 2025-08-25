Η ακρίβεια… ταΐζει τον κρατικό προϋπολογισμό – Ποιοι φόροι φέρνουν υπερέσοδα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη των πολιτών μέσω της έμμεσης φορολογίας, ενώ η πορεία του προϋπολογισμού δείχνει πάρα πολύ καλή, όπως προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 7μηνο.

Κι αυτό οφείλεται -σε μεγάλο βαθμό- στην ακρίβεια, η οποία μειώνει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να παραστεί στην επερχόμενη ΔΕΘ και να ανακοινώσει μέτρα τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ για το 2026, τα οποία όμως προκύπτουν -επί το πλείστον- από το «βάρος» που…σηκώνουν οι πολίτες, εξαιτίας της βαριάς έμμεσης φορολογία, την οποία η κυβέρνηση δε σκοπεύει -κατά τις πληροφορίες- να αλλάξει.

Η εικόνα της ενίσχυση των φορολογικών εσόδων αποτυπώνεται πλήρως στα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ειδικότερα, τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 40,434 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,150 δισ. ευρώ ή 5,6% έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ΥΠΕΘΟ σε ανακοίνωσή του, «η υπερεκτέλεση αυτή προέρχεται από την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, όσο και από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους, που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025».

Η άδικη έμμεση φορολογία πρωτοστατεί

Όπως προκύπτει η έμμεση φορολογία πρωτοστατεί στην παραγωγή εσόδων για αυτό και τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 15,704 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 357 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 4,158 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 87 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.870 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 90 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 14,928 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.316 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 907 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 59 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος αυξημένοι κατά 350 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, μέρος των εισπράξεων εμφανίζεται εμπροσθοβαρώς, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Τεράστιο πλεόνασμα

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι και η δημιουργία ενός τεράστιου πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο -επί της ουσίας- αφαιρεί πόρους από την πραγματική οικονομία, κάτι που είναι σε γνώση του οικονομικού επιτελείου της ελληνικής κυβέρνησης. Βέβαια, η κυβέρνηση «ποντάρει» στην υπέρβαση του στόχου για το σύνολο του 2025, προκειμένου μέσα στο 2026 να προχωρήσει στη λήψη νέων μέτρων, όπως έπραξε φέτος με την επιδότηση ενοικίου και την ενίσχυση των 250 ευρώ σε συνταξιούχους.

Με βάση τα στοιχεία του ΥΠΕΘΟ, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 7,939 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,599 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5,665 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ποσό 2,208 δισ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού και ποσό 605 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Επιπλέον, ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024. Εξαιρώντας τα ανωτέρω ποσά, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, εκτιμάται σε 1,183 δισ. ευρώ.

«Κόπωση» στην κατανάλωση

Από εκεί και πέρα, τα φορολογικά έσοδα «πέρασαν» κάτω από τον πήχη κατά τον Ιούλιο, κάτι το οποίο οφείλεται στη νωρίτερη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ενώ παράλληλα αρχίζει να αποτυπώνεται μια «κόπωση» στην κατανάλωση αφού τα έοσδα από ΦΠΑ μόνο για τον Ιούλιο είναι ελαφρώς πάνω από τον στόχο ενώ τα έσοδα από τον ΕΦΚ είναι ελαφρώς κάτω του στόχου.

Με βάση τα στοιχεία, τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 8.226 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 85 εκατ. ευρώ ή 1,0% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

-Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2.818 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 41 εκατ. ευρώ.

-Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 727 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 6 εκατ. ευρώ.

-Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 172 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 30 εκατ. ευρώ.

-Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 3.847 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων: (α) ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι μειωμένος κατά 188 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη είσπραξη ποσών του ΦΕΦΠ κατά τους προηγούμενους μήνες λόγω της νωρίτερης, από τα μέσα Μαρτίου, ενεργοποίησης της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων,

(β) ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 16 εκατ. ευρώ και

(γ) οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος είναι αυξημένοι κατά 81 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ot.gr