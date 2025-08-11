newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»
Πολιτική Γραμματεία 11 Αυγούστου 2025

Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»

Κόντρα του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλο Χρηστίδη - Στο επίκεντρο τα εργατικά δυστυχήματα και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Εκατέρωθεν πυρά για τα εργασιακά εξαπολύουν ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης, δίνοντας συνέχεια στη χθεσινή κόντρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν χθες ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε «τρεις πολιτικές της κυβέρνησης που στηρίζουν τόσο τα δικαιώματα και τα εισοδήματα των μισθωτών εργαζομένων όσο και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, δημιουργούν μέρα με τη μέρα μια νέα πιο δίκαιη και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας στη χώρα μας».

Απαντώντας ο κ. Χρηστίδης επισήμανε πως «ο υπουργός Επικρατείας κ. Σκέρτσος επιχείρησε, για ακόμη μία φορά, να παρουσιάσει ένα ροζ σύννεφο πάνω από την ελληνική αγορά εργασίας αγνοώντας επιδεικτικά τα όσα βιώνουν εκατομμύρια πολίτες στην καθημερινότητά τους. Όμως η πραγματικότητα, που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη».

Σε νέα ανάρτηση ο υπουργός Επικρατείας τόνισε πως «διαβάζοντας την προχειρογραμμένη και ισοπεδωτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τα στοιχεία της αγοράς εργασίας, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα αδιάβαστα στελέχη του τείνουν να γίνουν αρνητές της πραγματικότητας και της προόδου».

Παράλληλα, προσέθεσε πως «συνιστούμε στον κ. Χρηστίδη, όταν θέλει να ασκήσει κριτική για το πρόβλημα αυτό, να ενημερώνεται για τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής αγοράς εργασίας, από τις επίσημες εκθέσεις της ανεξάρτητης Επιθεώρησης Εργασίας και βεβαίως από τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat».

Όσα υπογράμμισε ο Άκης Σκέρτσος:

«Διαβάζοντας την προχειρογραμμένη και ισοπεδωτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τα στοιχεία της αγοράς εργασίας, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα αδιάβαστα στελέχη του τείνουν να γίνουν αρνητές της πραγματικότητας και της προόδου.

Αυτό είναι, ομολογουμένως, λυπηρό διότι έχουμε ανάγκη από μια πιο εποικοδομητική, μετριοπαθή και ενημερωμένη αντιπολίτευση, προκειμένου να θεραπεύσουμε τα πολλά υπαρκτά και διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας, τα οποία άλλωστε δεν αρνείται η κυβέρνηση.

Πηγαίνοντας στα σημεία κριτικής του ΠΑΣΟΚ, τα εργατικά ατυχήματα αποτελούν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για να το προσεγγίζουμε επιπόλαια. Γι’αυτό και συνιστούμε στον κ. Χρηστίδη, όταν θέλει να ασκήσει κριτική για το πρόβλημα αυτό, να ενημερώνεται για τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής αγοράς εργασίας, από τις επίσημες εκθέσεις της ανεξάρτητης Επιθεώρησης Εργασίας και βεβαίως από τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat.

Αν τα μελετούσε καλύτερα, θα διαπίστωνε ότι τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σύμφωνα με τις επίσημες εκθέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν ως εξής:

– για το 2021 ήταν 46

– για το 2022 ήταν επίσης 46

– για το 2023 ήταν 47

– για το 2024 ήταν 48.

– στο πρώτο τρίμηνο του 2025 η Επιθεώρηση κατέγραψε 12 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.

Επομένως την τελευταία τετραετία, δηλαδή μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία του κορονοϊού, κατά την οποία παρουσιάζεται ισχυρή ανάπτυξη στην οικονομία και αντίστοιχη αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στην χώρα, τα εργατικά ατυχήματα παρουσιάζουν αριθμητική σταθερότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας βρίσκεται μεταξύ των χωρών της ΕΕ που παρατηρούνται τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Σημειώνουμε δε ότι τα στοιχεία της Ένωσης για το διάστημα 2022-2024, τα οποία δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί επισήμως, είναι αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι και το εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί κατά 500.000 εργαζομένους, αλλά και η παραγωγική δραστηριότητα έχει αυξηθεί.

Κανείς μας δεν μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένος ακόμη και αν είχαμε ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα το χρόνο. Γι’ αυτό και καλούμε το ΠΑΣΟΚ με την έναρξη των κοινοβουλευτικών εργασιών μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, να υπερψηφίσει τις νέες προστατευτικές ρυθμίσεις που φέρνει προς ψήφιση το Υπ. Εργασίας ώστε να θωρακίσουμε ακόμη περισσότερο την αγορά εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζόμενων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Όσο για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζόμενων, θα συμβουλεύαμε επίσης το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Χρηστίδη αν θέλουν να κάνουν, επιτέλους, σοβαρή αντιπολίτευση να παρακολουθούν τους δείκτες της κατά κεφαλήν κατανάλωσης και των επιπέδων τιμών της Eurostat. Αυτοί είναι και οι πλέον ακριβείς τόσο για τα πραγματικά, δηλωμένα και αδήλωτα, εισοδήματα των πολιτών όσο και για το πραγματικό επίπεδο τιμών στην Ευρώπη των 27.

Εκεί θα διαπιστώσουν δύο πράγματα:

1/ ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση μεταξύ των 27, και όχι στην προτελευταία όπως επιδιώκουν να πείσουν τους πολίτες, στην κατά κεφαλήν κατανάλωση, σημειώνοντας αύξηση κατά 4 μονάδες στην κατά κεφαλήν δαπάνη από το 2019 έως σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 6 ευρωπαϊκές χώρες με μικρότερη καταναλωτική και αγοραστική δύναμη από αυτήν των ελλήνων πολιτών.

2/ ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη 18η θέση στην ΕΕ των 27 ως προς τα επίπεδα των τιμών στις βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή υπάρχουν 17 ακριβότερες χώρες και 9 φθηνότερες από τη δική μας στην ΕΕ των 27.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε από το ΠΑΣΟΚ να αναγνωρίζει τα βήματα προόδου που αποτελούν συλλογικές κατακτήσεις, ειδικά για τον κόσμο της εργασίας, να μην ακυρώνει κάθε τι απλά επειδή υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση και τέλος να μελετάει καλύτερα τα πραγματικά στοιχεία. Μόνον έτσι θα μπορέσει να γίνει και πιο χρήσιμο για την πατρίδα μας αλλά και πιο ελκυστικό στους ψηφοφόρους».

Χρηστίδης: Ο υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησης που καρφώνει συνεργάτες άλλων υπουργών

Απαντώντας ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, υπογράμισε πως «προκαλεί εντύπωση, να με κατηγορεί για προχειρότητα ο υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησης που καρφώνει συνεργάτες άλλων υπουργών της ίδιας κυβέρνησης, στο Facebook».

Συμπλήρωσε πως τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες «βασίζονται σε ανεξάρτητη έρευνα και δυστυχώς για όλους μας, ανανεώνονται συχνά. Πίσω από αυτά τα στοιχεία υπάρχουν ονοματεπώνυμα, οικογένειες, συνάδελφοι, δημόσιες καταγγελίες και δικαστικές αποφάσεις».

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Παύλος Χρηστίδης:

Φαίνεται ότι το περιστατικό με την κυρία Πυργιώτη δεν δίδαξε τίποτα στον κ. Σκέρτσο και στην αλαζονεία που εκπέμπει.

Πραγματικά, προκαλεί εντύπωση, να με κατηγορεί για προχειρότητα ο υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησης που καρφώνει συνεργάτες άλλων υπουργών της ίδιας κυβέρνησης, στο Facebook.

Νομίζει, όλοι ανήκουμε στην ίδια κατηγορία της πολιτικής, όπου ξεχνάμε ή διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα.

Θέλει στοιχεία ο κ. Σκέρτσος. Για πάμε λοιπόν.

Για τα εργατικά δυστυχήματα:

Για τα εργατικά δυστυχήματα, τα στοιχεία των εργατικών κέντρων και της ΟΣΕΤΕΕ περιγράφουν μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία προφανώς δεν αρέσει στην Νέα Δημοκρατία και τον κ. Σκέρτσο.

Τα στοιχεία είναι δημοσιευμένα, βασίζονται σε ανεξάρτητη έρευνα και δυστυχώς για όλους μας, ανανεώνονται συχνά. Πίσω από αυτά τα στοιχεία υπάρχουν ονοματεπώνυμα, οικογένειες, συνάδελφοι, δημόσιες καταγγελίες και δικαστικές αποφάσεις.

Που βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στα όσα λέμε με τον κύριο Σκέρτσο;

Στο ότι ο κ. Σκέρτσος κρύβει ότι η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της ΕΕ που δεν καταγράφει τις επαγγελματικές ασθένειες ενώ υπακαταγραφεί ( μόλις το 1/4) τα εργατικά δυστυχήματα. Μάλιστα, έχει επικοινωνήσει επανειλημμένα για το θέμα η αρμόδια διεύθυνση Απασχόλησης της Κομισιόν για να ζητήσει κανονική καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών δυστυχημάτων.

Για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.

Αμφισβήτησε ο κ. Σκέρτσος τη θέση της Ελλάδας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ακολουθούν τα στοιχεία της έρευνας του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ:

Το ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης για τους μισθωτούς στην Ελλάδα αγγίζει το 8,8% (από 8% το 2023), ενώ στην ΕΕ είναι μόλις 3,8%.

Έχουμε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μισθωτών που ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης μετά τη Βουλγαρία.

Για την πρόοδο, που επικαλέστηκε ο κ. Σκέρτσος, μπορεί να δει αυτήν στις αυξήσεις των τιμών την περίοδο 2019-2025. Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ:

Αεροπορικά Εισιτήρια:+88,1%

Ελαιόλαδο:+62,7%

Φρούτα:+62,3%

Ηλεκτρικό Ρεύμα:+60,4%

Μοσχάρι:+55,5%

Courier:+50,2%

Πακέτα Διακοπών Εσωτερικού:+48,2%

Καφές:+44,8%

Τυριά:+43%

Λαχανικά:+41,6%

Ξενώνες Κάμπιγκ:+40%

Χοιρινό:+38,5%

Δημητριακά:+38,3%

Ψωμί:+36,7%

Αυγά Γαλακτοκομικά:+36,3%

Ψάρια:+35,8%

Λαχανικά:+34,4%

Ρύζι:+33,9%

Γιαούρτι:+33%

Ασφάλιση Υγείας:+28,9%

Βούτυρο:+28,4%

Φυσικό Αέριο:+28,3%

Κινηματογράφοι-Θέατρα:+28,1%

Αυτοκίνητα Καινούργια:+27,7%

Νερό Αναψυκτικά:+27,6%

Συνοψίζοντας, η περίοδος στην οποία υπουργοί της κυβέρνησης παρουσιάζουν τις χαμηλές προσδοκίες τους ως επιτυχία, τελείωσε. Τα στοιχεία δείχνουν τραγικές συνθήκες για τους Έλληνες εργαζόμενους και υπουργοί που ζουν καθημερινά στο Μαξίμου, θα έπρεπε να είναι πιο προσγειωμένοι στην πραγματικότητα.

Τα υπόλοιπα, όπως το ζητήσατε κύριε Σκέρτσο, στην Βουλή.

