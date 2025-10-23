Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική και την ντροπή – Ο Μητσοτάκης θέλει να διχάσει τον λαό

Η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική και την ντροπή, επεσήμανε στον Alpha ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν έχουμε έλλειμμα νόμων, έλλειψη βούλησης και ανικάνοτητα έχουμε, προσέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε την υπόθεση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως ο πρωθυπουργός αξιοποιεί το εν λόγω σύμβολο για να διχάσει τον ελληνικό λαό.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι υπάρχουν δύο νόμοι και ένα άρθρο του Συντάγματος που οριοθετούν το μνημείο σε μεγάλες συγκεντρώσεις.

Η κυβέρνηση φέρνει μια τροπολογία χωρίς κανένα λόγο, υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης. Συνάμα διερωτήθηκε γιατί έφερε τώρα την τροπολογία ο κ. Μητσοτάκης μετά την απεργία πείνας του Πανου Ρούτσι λέγοντας μάλιστα ότι δεν είναι τσαντίρι ο αγώνας ενός πατέρα απεργού πείνας που έχασε το παιδί του στα Τέμπη.

Προσέθεσε ότι το πλαίσιο οριοθέτησης του Μνημείου υπάρχει και παράλληλα επεσήμανε ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες της κοινωνίας, όπως η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η δημόσια υγεία και παιδεία.

Η κυβέρνηση επιδιώκει τη σύγκρουση δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκη διχάζει τον ελληνικό λαό για να κάνει τα δικά του πολιτικά παιχνίδια, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Τόνισε ότι και ο κ. Δένδιας και ο κ. Χρυσοχοΐδης πήραν αποστάσεις από αυτήν την τοξικότητα.

Απηύθυνε έκκληση να πέσουν οι τόνοι και με σεβασμό, όπως είπε, να γίνουν οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου. «Με σεβασμό να διεξαχθεί και η δίκη των Τεμπών».

Κληθείς να απαντήσει στην κριτική Μητσοτάκη, ο οποίος καταλόγισε στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι έγινε ουρά της κ. Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ουρά των άκρων της τοξικότητας και του διχασμού έγινε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης όταν αξιοποίησε τον Βελόπουλο για να αλλάξει τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Αρχών.

Η κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έρθει όταν μάθουμε όλη την αλήθεια, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, με αφορμή τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών κάνοντας λόγο για γαλάζια εγκληματική οργάνωση.

Διαχρονικό το πρόβλημα με τις επιδοτήσεις, αλλά γαλάζια η συμμορία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο πρωθυπουργός δεν επιτρέπει να ερευνηθούν οι υπουργοί του, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη πολιτική κίνηση Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι ο κ. Τσίπρας οργάνωσε στο παρασκήνιο τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε πρωταθλητής στην αναξιοπιστία. «Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωταθλητής στη διαφθορά».

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ που υπολείπεται κατά πολύ από το κυβερνών κόμμα ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Η ΝΔ είναι μπροστά από το ΠΑΣΟΚ αλλά πολύ πιο κάτω από τις εκλογικές της επιδόσεις. Παραδέχθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανέβει όσο θα θέλαμε, εκτιμώντας ότι στις εθνικές εκλογές θα υπάρχουν διλήμματα».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα. Αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός, θα έχουμε καλύτερες μέρες». Παράλληλα, υπογράμμισε την την ανάγκη να μπει σε ευρωπαϊκή κανονικότητα η χώρα. Καταλήγοντας, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε εκ νέου σε πολιτική αλλαγή, όχι μόνο τα στελέχη του κόμματος, αλλά όλη την κοινωνία.