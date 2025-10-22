newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας
Πολιτική Γραμματεία 22 Οκτωβρίου 2025 | 08:08

Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το «κατηγορώ» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τα νέα «καρφιά» εναντίον του Γιώργου Φλωρίδη και η «a la carte» γραμμή της ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Παρά την επικείμενη υπερψήφιση της ρύθμισης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός «βγαίνουν» από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, πολιτικά ηττημένοι και πολλαπλά εκτεθειμένοι. Όπως σχολίαζαν κομματικές πηγές, αυτό που φάνηκε δια γυμνού οφθαλμού, ήταν η επιχείρηση εργαλοιοποίησης ενός εθνικού συμβόλου, με στόχο τη διευθέτηση «εσωκομματικών λογαριασμών» και το «χάιδεμα» ενός ακροδεξιού ακροατηρίου.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αξιοποίησε -και- τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας για να εξαπολύσει μία εφ’ όλης της ύλης επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την ακρίβεια και τη λειτουργία των θεσμών έως τα εργασιακά, την εξωτερική πολιτική και φυσικά τη διαχείριση που έκανε η ΝΔ γύρω από την τραγωδία των Τεμπών. Ήταν λοιπόν σαφές ότι επέμεινε στην γραμμή του «σκληρού ροκ» απέναντι στον πρωθυπουργό, επενδύοντας εκ νέου στη στρατηγική του διπολισμού. Βέβαια, δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι επέλεξε να κάνει δύο αρνητικές αναφορές στον Γιώργο Φλωρίδη.

Μάλιστα, στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης για ακραίο, τοξικό και διχαστικό λόγο και με νόημα, δείχνοντας με το χέρι του το σύνολο των βουλευτών, είπε «Πατρίδα δεν είστε μόνο εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Πατρίδα είμαστε όλοι μας».

Οι «δελφινομαχίες»

Οι αποστάσεις που έλαβε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Μεγάρου Μαξίμου και που σήκωσε στις πλάτες του ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαίωσαν, όπως σημείωσαν από την Χαριλάου Τρικούπη, την πολιτική κριτική που άσκησε το ΠΑΣΟΚ. Κατά τη χθεσινή συζήτηση, το δηκτικό σχόλιο του του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν χαρακτηριστικό. «Μας καταγγέλλετε που δεν το ψηφίζουμε, γιατί πολύ απλά εσείς θέλετε να τραβήξετε το αυτί του κ. Δένδια. Θα βάλετε την αντιπολίτευση στα εσωκομματικά σας παιχνίδια;» διερωτήθηκε με καυστικό τρόπο, κατηγορώντας, παράλληλα, τον πρωθυπουργό ότι επιλέγει να κάνει «εσωκομματικά παιχνίδια» με ένα ζήτημα για το οποίο υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι και οι οποίοι, εφόσον εφαρμοστούν, μπορεί να αντιμετωπιστεί η οποιαδήποτε πρόκληση.

Το νομοθετικό πλαίσιο και οι αντιφάσεις

Αρχικά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία, παραθέτοντας άρθρα του Συντάγματος τα οποία, κατά το ίδιο, παραβιάζονται με την εν λόγω κυβερνητική ρύθμιση. Σημειωτέον ότι το ΠΑΣΟΚ έδωσε μεγάλη έμφαση στην παραβίαση του άρθρου 11, που κατοχυρώνει το δικαίωμα της συνάθροισης ή του συνέρχεσθαι.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ εναντίον της ΝΔ, καταλογίζοντας στα κυβερνητικά στελέχη και τον πρωθυπουργό «υποκρισία» και «φαρισαϊσμό»

Κατά την ομιλία του, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε επί τάπητος τρία κομβικά ζητήματα, επιχειρώντας να αντικρούσει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς. Κατ’ αρχάς, έκανε ειδική αναφορά στο άρθρο 191Α του Ποινικού Κώδικα και στις αυστηρές ποινές που προβλέπει για όσους προσβάλλουν αυτά τα μνημεία, υπενθυμίζοντας ότι η αστυνομία είναι υπεύθυνη για τη δημόσια τάξη.

Δεύτερον, υπενθύμισε το νόμο 4858/2021, που ψηφίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας και αφορά στην προστασία των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για νόμο που, επίσης, προβλέπει αυστηρές ποινές για καταστροφές, αλλοιώσεις και φθορές.

Ταυτόχρονα, επικαλέστηκε την σαφήνεια που έχει το άρθρο 11 του Συντάγματος και των όσων προβλέπει για τις υπαίθριες συναθροίσεις.

«Αυτά δεν είναι νομοθετικό πλαίσιο, που, όταν θέλει μια κυβέρνηση, το χρησιμοποιεί για να προστατεύσει τα μνημεία; Γιατί, λοιπόν, πήρατε αυτήν την πρωτοβουλία;» διερωτήθηκε με δηκτικό ύφος, συμπληρώνοντας ότι «τελικά το μόνο που θα μείνει, θα είναι ο εργολάβος καθαριότητας!».

Η «a la carte» γραμμή της ΝΔ

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ εναντίον της ΝΔ, καταλογίζοντας στα κυβερνητικά στελέχη και τον πρωθυπουργό «υποκρισία» και «φαρισαϊσμό». Κι αυτό γιατί, όπως είπε, η κυβέρνηση επέλεξε να εργαλειοποιήσει ένα μνημείο που συμβολίζει την ενότητα, τους αγώνες και τις θυσίες ενός έθνους με σκοπό να «ψαρέψει στα θολά νερά της ακροδεξιάς, διχάζοντας τους Έλληνες πολίτες».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «a la carte» ευαισθησίες, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξαν αρκετά γαλάζια στελέχη που συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε διαδηλώσεις δίπλα στους Εύζωνες. Είχε προηγηθεί παρέμβαση του Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος παρουσίασε φωτογραφίες του Άδωνι Γεωργιάδη από τη συμμετοχή του σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα. «Ιδού. Νάτος ο πορωμένος μπαχαλάκιας. Είναι ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης. Στον πυρήνα του χώρου στον οποίο εσείς της κυβέρνησης θέλετε να απαγορεύσετε τις συναθροίσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τριπλή παρέμβαση Δούκα

Να σημειωθεί ότι στο χορό της αντιπαράθεσης μπήκε και ο Χάρη Δούκας, ο οποίος απάντησε σε υψηλούς τόνους στις επικρίσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη στάση του στο ζήτημα του Άγνωστου Στρατιώτη. Αρχικά, ο Δήμαρχος Αθήνας, αναρτώντας φωτογραφία με τον Πάνο Ρούτσι και τα μέλη της ομάδας «μέχρι τέλους», τους οποίους και υποδέχθηκε στο Δημαρχείο το μεσημέρι της Δευτέρας, εξέφρασε τη στήριξή του προς τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Στη συνέχεια, σε δήλωσή του επισήμανε ότι «ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να δικαιωθεί κάθε ψυχή, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη στα Τέμπη. Μέχρι τέλους».

Ωστόσο, δεν έμεινε μόνο εκεί. Κατά την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής συνεδρίασης προχώρησε σε νέα παρέμβαση, στρέφοντας τα βέλη του εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Ο κ. Μητσοτάκης ταλαντεύεται μεταξύ των κομματικών του αδιεξόδων και των ακροδεξιών του φλερτ. Εμείς αταλάντευτα με τη Δικαιοσύνη και την Αλήθεια. Αταλάντευτα με τη Δημοκρατία» σημείωσε στη νέα του ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία που γράφει «Δικαιοσύνη» και απεικονίζει πλήθος κόσμου να διαδηλώνει μπροστά από τη Βουλή.

