21.10.2025 | 17:20
Σεισμός στο Λασίθι
Άγνωστος Στρατιώτης: Σε εξέλιξη συγκέντρωση έξω από τη Βουλή την ώρα της συζήτησης της τροπολογίας
Ελλάδα 21 Οκτωβρίου 2025 | 19:38

Άγνωστος Στρατιώτης: Σε εξέλιξη συγκέντρωση έξω από τη Βουλή την ώρα της συζήτησης της τροπολογίας

Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή με αφορμή την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Upd:21.10.2025, 20:27
Spotlight

Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση στο Σύνταγμα, έξω από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, την ώρα που ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η σχετική τροπολογία, η οποία προβλέπει ποινή φυλάκισης ή πρόστιμο.

Παράλληλα ορίζει τις αρμοδιότητες των υπουργείων Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη για το Μνημείο.

Όπως ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα έχει την ευθύνη της φύλαξης και της προστασίας του Μνημείου και το υπουργείο Εθνικής Αμυνας την ευθύνη της φροντίδας.

Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία ορίζει ότι:

  • Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίζεται με την τήρηση της δημόσιας τάξης και των απαγορεύσεων.
  • Το υπουργείο Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για τη «συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου». Μάλιστα, ερωτήματα προκαλεί η δυνατότητα που παρέχεται στο ΥΠΕΘΑ να αναθέσει το συγκεκριμένο έργο μέσω σύμβασης.

«Ραντεβού στο Κοινοβούλιο για την αντίκρουση της κυβερνητικής τροπολογίας περί απαγόρευσης των πάσης φύσεως δημόσιων συναθροίσεων στην πλατεία Συντάγματος δίνουν σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης» ανέφερε το κάλεσμα της διαδικτυακής ομάδας «Μέχρι Τέλους».

Αντίστοιχο κάλεσμα είχε απευθύνει και η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι.

«Η κυβέρνηση, έχοντας υποστεί μια ήττα από τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος στα Τέμπη, προσπαθεί να πάρει μια ρεβάνς ενάντια σε όλη την κοινωνία. Ο πρωθυπουργός και η «παρέα» του δεν μπορούν να συγχωρέσουν στον Π. Ρούτσι ότι έσπασε το τείχος, που είχαν ορθώσει μαζί με τη δήθεν «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη, υποχρεώνοντάς τους να υποχωρήσουν και να αποδεχτούν το δίκαιο, αυτονόητο αίτημα εκταφής και τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό του γιου του.


Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του

Το Live News αποκάλυψε μία συνομιλία που είχε ο δολοφονημένος επιχειρηματίας με τον φίλο του - Σε αυτή τη συζήτηση αναφέρεται στην επίθεση που είχε δεχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα: 

Σύνταξη
Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη
Ελλάδα 21.10.25

Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη

Οι φρουροί τον πρόλαβαν στην είσοδο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου την ώρα που έβαζε φωτιά σε νάιλον σακούλα μέσα στην οποία είχε ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη

Σύνταξη
Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Για τους αστυνομικούς αυτές οι δύο συσκευές μπορεί να οδηγήσουν στο να αποκαλυφθεί ολόκληρο το δρομολόγιο του τρίτου προσώπου που φέρεται να έχει το ρόλο του συνεργού.

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου. Μεταξύ άλλων στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας έχουν μπει οι επικοινωνίες στην περιοχή πριν αλλά και μετά τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του. «Μιλούσε συνέχεια στο κινητό» […]

Σύνταξη
Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
Ελλάδα 21.10.25

Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του

Ο 18χρονος αν και έμενε με τον πατέρα του, τις τελευταίες ημέρες είχε πάει στο σπίτι της 54χρονης μητέρας του - Μετά το έγκλημα κάλεσε την αστυνομία και περίμενε στο σπίτι στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Αύξηση των χωρισμών στην Ελλάδα – Τι λέει όμως ο Αμερικανός «Χάρος» των διαζυγίων;
Η τελευταία επιλογή 21.10.25

Αύξηση των χωρισμών στην Ελλάδα – Τι λέει όμως ο Αμερικανός «Χάρος» των διαζυγίων;

Ενώ ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων αποφασίζουν να διαλύσουν τα δεσμά του γάμου, ο δικηγόρος Τζέημς Σέξτον το «αλυσοπρίονο» αναρίθμητων ζευγαριών στις ΗΠΑ έχει τη δική του προσέγγιση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καταγγελία Ασλανίδη: Μας απειλούν με προσαγωγές, αν δεν αιτιολογήσουμε την εκταφή των παιδιών μας
Ελλάδα 21.10.25

Καταγγελία Ασλανίδη: Μας απειλούν με προσαγωγές, αν δεν αιτιολογήσουμε την εκταφή των παιδιών μας

Οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη έλαβαν κλήση να καταθέσουν για τους λόγους εκταφής. «Είναι δυνατόν να τίθεται τέτοιο ερώτημα σε ένα γονιό, μετά από 2,5 χρόνια που ψάχνει την αλήθεια;», αναρωτιέται ο Παύλος Ασλανίδης

Σύνταξη
ΔΟΕ: Καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό – «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»
Ελλάδα 21.10.25

Η ΔΟΕ καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό - «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) καταγγέλλει ότι Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου χτύπησε εκπαιδευτικό, κάνοντας μνεία και σε άλλα περιστατικά που εγείρουν ανησυχία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα 21.10.25

Σύνταξη
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
The Good Life 21.10.25

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη
«Δεν υπάρχουν σχέδια» 21.10.25

Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε ότι η Ρωσία επιμένει στη δική της φόρμουλα για λήξη του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)

Βροντερό «παρών» δίνουν πάνω από 3.500 οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Μονζουίκ για να στηρίξουν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται
Μάχη μέχρι εσχάτων 21.10.25

Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει στην ατζέντα του θέματα που αν δεν αντιμετωπιστούν θα ενισχύσουν περαιτέρω την ακροδεξιά στην ΕΕ. Ωστόσο οι κυρίαρχες δυνάμεις συνέβαλαν στο φαινόμενο της ανόδου της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών
Μια υπέροχη ζωή 21.10.25

Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν μοιράστηκε με την Washington Post τα «μυστικά» που του επέτρεψαν να φτάσει αισίως την ηλικία των 101 ετών. Ήρθε πολλές φορές κοντά στον θάνατο, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε και πολύ τυχερός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση
Δείτε το βίντεο 21.10.25 Upd: 20:25

Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση

Λίγα λεπτά μετά το «καρφί» για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η συνέχεια δόθηκε έξω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια». Τι απάντησε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»
Κόσμος 21.10.25

ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησαν πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα οδηγούν σε πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ παραβιάζουν την κυριαρχία του Καράκας.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ – Πάφος
Ποδόσφαιρο 21.10.25

LIVE: Καϊράτ – Πάφος

LIVE: Καϊράτ – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καϊράτ – Πάφος για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Γαλλία: Ανοιχτό ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το συνταξιοδοτικό – Με τροπολογία η αναστολή της μεταρρύθμισης
«Χρονοκαθυστέρηση» 21.10.25

Γαλλία: Ανοιχτό ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το συνταξιοδοτικό – Με τροπολογία η αναστολή της μεταρρύθμισης

Ο Μακρόν και ο πρωθυπουργός του ανακοίνωσαν ότι θα μπορούσαν να θέσουν τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού σε δημοψήφισμα. Μιλούν και οι δύο για «απλή καθυστέρηση» εφαρμογής της.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Από σήμερα «σπάμε» στην πράξη την αντισυνταγματική ρύθμιση – Το κάλεσμα στα προοδευτικά κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Σ. Φάμελλος: Από σήμερα «σπάμε» στην πράξη την αντισυνταγματική ρύθμιση – Το κάλεσμα στα προοδευτικά κόμματα

Ο ΣΥΡΙΖΑ ενώνει τη φωνή του με τους πολίτες που διαδηλώνουν και ο Σωκράτης Φάμελλος καλεί όλους τους προοδευτικούς βουλευτές στο Σύνταγμα για να «σπάσει» στην πράξη η «αντισυνταγματική ρύθμιση».

Σύνταξη
Ντρο Φερνάντεθ: Αυτός είναι ο 17χρονος της Μπαρτσελόνα που παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Ντρο Φερνάντεθ: Αυτός είναι ο 17χρονος της Μπαρτσελόνα που παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό

Το ντεμπούτο του στην σκηνή του Uefa Champions League θα πραγματοποιήσει ο 17χρονος Ντρο Φερνάντεθ, καθώς ο Χάνσι Φλικ τον έβαλε στην βασική εντεκάδα για το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
«Κόκκινη κάρτα» του Λανουά σε Γερμανό VAR λόγω Καμπελά και Γερεμέγεφ
Ποδόσφαιρο 21.10.25

«Κόκκινη κάρτα» του Λανουά σε Γερμανό VAR λόγω Καμπελά και Γερεμέγεφ

Ο Λανουά, στην τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, τόνισε ότι ο Γερμανός Περλ δεν θα ξανάρθει στην Ελλάδα επειδή μετά το λάθος κατά του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο έκανε λάθος και κατά του Παναθηναϊκού στο «Κλ. Βικελίδης»

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Champions League 21.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ελλάδα 21.10.25

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την τροπολογία για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια
Τεχνοτρόμος 21.10.25

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών
Κόσμος 21.10.25

Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί το φορολογικό βάρος των οικογενειών, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, να ενισχυθεί η κατανάλωση και να ενθαρρυνθεί η επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύνταξη
