Άγνωστος Στρατιώτης: Σε εξέλιξη συγκέντρωση έξω από τη Βουλή την ώρα της συζήτησης της τροπολογίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση στο Σύνταγμα, έξω από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, την ώρα που ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η σχετική τροπολογία, η οποία προβλέπει ποινή φυλάκισης ή πρόστιμο.

Παράλληλα ορίζει τις αρμοδιότητες των υπουργείων Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη για το Μνημείο.

Όπως ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα έχει την ευθύνη της φύλαξης και της προστασίας του Μνημείου και το υπουργείο Εθνικής Αμυνας την ευθύνη της φροντίδας.

Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία ορίζει ότι:

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίζεται με την τήρηση της δημόσιας τάξης και των απαγορεύσεων.

Το υπουργείο Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για τη «συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου». Μάλιστα, ερωτήματα προκαλεί η δυνατότητα που παρέχεται στο ΥΠΕΘΑ να αναθέσει το συγκεκριμένο έργο μέσω σύμβασης.

«Ραντεβού στο Κοινοβούλιο για την αντίκρουση της κυβερνητικής τροπολογίας περί απαγόρευσης των πάσης φύσεως δημόσιων συναθροίσεων στην πλατεία Συντάγματος δίνουν σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης» ανέφερε το κάλεσμα της διαδικτυακής ομάδας «Μέχρι Τέλους».

Αντίστοιχο κάλεσμα είχε απευθύνει και η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι.

«Η κυβέρνηση, έχοντας υποστεί μια ήττα από τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος στα Τέμπη, προσπαθεί να πάρει μια ρεβάνς ενάντια σε όλη την κοινωνία. Ο πρωθυπουργός και η «παρέα» του δεν μπορούν να συγχωρέσουν στον Π. Ρούτσι ότι έσπασε το τείχος, που είχαν ορθώσει μαζί με τη δήθεν «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη, υποχρεώνοντάς τους να υποχωρήσουν και να αποδεχτούν το δίκαιο, αυτονόητο αίτημα εκταφής και τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό του γιου του.

