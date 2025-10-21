Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού

Με μία αιχμηρή δήλωση που επιδέχεται ερμηνείας και μία ηχηρή απουσία από τα έδρανα της Βουλής, που συζητήθηκε πολύ, θέλησε να τοποθετηθεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Μία δήλωση στην οποία ο Δένδιας επέλεξε να μιλήσει για ένα Μνημείο το οποίο «ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί» σημειώνοντας ότι «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε».

Τα Τέμπη και η Δικαιοσύνη

Επιλέγει δε να σημειώσει πως «μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης» και να υπενθυμίσει στον πρωθυπουργό πως και ο ίδιος «με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα».

Ο Δένδιας επιλέγει να ταυτιστεί με τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και όχι με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

Με τη δήλωση του να μπορεί να ερμηνευθεί και ως μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου, αν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συνυπέγραψε την τροπολογία.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Δένδια

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Δένδια έχει ως εξής:

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.

Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε.

Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».