Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης