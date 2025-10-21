Άγνωστος Στρατιώτης: Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για την τροπολογία – Ένσταση αντισυνταγματικότητας καταθέτει η αντιπολίτευση
Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή για την κυβερνητική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που απαγορεύει οποιαδήποτε συνάθροιση με το πρόσχημα της προστασίας του Μνημείου
Στη Βουλή συζητείται σήμερα η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για να απαγορεύσει οποιαδήποτε κινητοποίηση μπροστά στη Βουλή με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Αιτήσεις αντισυνταγματικότητας καταθέτουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.
Δείτε live
