Άγνωστος Στρατιώτης: Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για την τροπολογία – Ένσταση αντισυνταγματικότητας καταθέτει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21 Οκτωβρίου 2025 | 10:57

Άγνωστος Στρατιώτης: Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για την τροπολογία – Ένσταση αντισυνταγματικότητας καταθέτει η αντιπολίτευση

Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή για την κυβερνητική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που απαγορεύει οποιαδήποτε συνάθροιση με το πρόσχημα της προστασίας του Μνημείου

Σύνταξη
Upd:21.10.2025, 11:58
Ακρόαση άρθρου
A
A
Στη Βουλή συζητείται σήμερα η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για να απαγορεύσει οποιαδήποτε κινητοποίηση μπροστά στη Βουλή με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αιτήσεις αντισυνταγματικότητας καταθέτουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Δείτε live

Business
Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

Xρηματιστήριο Αθηνών
Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να αποσυρθεί η κυβερνητική ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που σήμερα συζητείται στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι υπάρχουν «μια σειρά ζητημάτων από την τροπολογία αυτή, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οποία χρήζουν όχι μόνο πολιτικής ανάλυσης αλλά και συνταγματικής ανάλυσης»

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου

Μόνιμη απαγόρευση συναθροίσεων στον ιστορικό χώρο μπροστά στη Βουλή. Ιδιώνυμο αδίκημα και ανάθεση αρμοδιότητας στο ΥΠΕΘΑ μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Απευθύνεται στους «νοκοκυραίους» και πετάει το μπαλάκι στον Ν. Δένδια το Μαξίμου. Η παρουσία Μητσοτάκη σήμερα στο Κοινοβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στον άγνωστο στρατιώτη σε λίγο θα επιτρέπονται μόνο τα περιστέρια και αν με 13ωρες δουλειά προλαβαίνει ο λαός να αντιδρά θα αναλαμβάνει η φρουρά
in Confidential 21.10.25

Στον άγνωστο στρατιώτη σε λίγο θα επιτρέπονται μόνο τα περιστέρια και αν με 13ωρες δουλειά προλαβαίνει ο λαός να αντιδρά θα αναλαμβάνει η φρουρά

Η ακρίβεια βγάζει νυστέρια στις δημοσκοπήσεις και τα Τέμπη παραμένουν ανοιχτή πληγή που πλέον για να θεραπευτεί ζητάει πολιτική αλλαγή και τον θείο από τον Τσίπρα για να σώσει αναλαμβάνει η «συνιστώσα του ανεψιού»

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Απειλητικό έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Απειλητικό έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»

Εφαρμόζοντας την σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, ο Θάνος Πλεύρης, με εγκύκλιο δίνει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διανέμουν στους μετανάστες ένα έντυπο γεμάτο απειλές προκειμένου να «πειστούν» να φύγουν από την χώρα

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά

Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα εργασιακά και την εξωτερική πολιτική

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από τη Βουλή – Το μνημείο και οι αντιδράσεις
Προς ψήφιση στη Βουλή 20.10.25

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από το Κοινοβούλιο

«Μια βροχή θα μας σώσει» λένε χαμηλοφώνως στην κυβέρνηση και καταθέτουν τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης και παρέμβαση Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει
Σκάνδαλο 20.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει

Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: «Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό – Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό - Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Προβάδισμα Τσίπρα στην κεντροαριστερά και ένα σύνθετο σκηνικό ξετυλίγεται μπροστά. «Μαύρες τρύπες» για την κυβέρνηση ακρίβεια και Τέμπη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει
Από τη Δράμα 20.10.25

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Βολές στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, κατά την περιοδεία του στη Δράμα - «Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», είπε

Σύνταξη
Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία

Η κυβέρνηση άθελά της παραδέχτηκε ότι η ΝΔ το καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για μια συμφωνία που τελικά αποδείχθηκε επωφελής για τη χώρα. Το «μαξιλάρι» του Τσίπρα ήταν τελικά το εισιτήριο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Δούκας: Διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις – Ποτέ και για κανέναν λόγο συγκυβέρνηση με ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα
Κρίσιμο το συνέδριο 20.10.25

Δούκας: Διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις - Ποτέ και για κανέναν λόγο συγκυβέρνηση με ΝΔ - Τι είπε για Τσίπρα

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες που να ενώνουν τις προοδευτικές δυνάμεις απέναντι στην ετοιμόρροπη κυβέρνηση της ΝΔ, εκτιμά ο Χάρης Δούκας και μιλά για την ανάγκη ενός συνεδρίου με πλατύ δημοκρατικό διάλογο και καθαρές αποφάσεις

Σύνταξη
Ασανσέρ: Μόνο 10% έχει απογραφεί – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις
Υποχρεωτική και δωρεάν 21.10.25

Μόνο 10% των ανελκυστήρων έχει απογραφεί - Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή των ασανσέρ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων

Σύνταξη
Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
Η εκλεκτή 21.10.25

Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη

Οι φήμες θέλουν μια βιογραφική ταινία των Blondie να βρίσκεται στα σκαριά και η Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια είναι η ηθοποιός που θα ήθελε να την υποδυθεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης ακύρωσε οριστικά την παραχώρηση του Δήμου για την κατασκευή δύο υπόγειων σταθμών κοντά στο στάδιο της Ρεάλ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά
Σχέσεις εξάρτησης 21.10.25

H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά

Πρόσφατα ανακαλυφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν πως ο Έπσταϊν έγραψε ότι η Σάρα Φέργκιουσον «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την ελευθερία μου με τις δύο κόρες της μαζί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
Κόσμος 21.10.25

Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία, αλλά και στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να αποσυρθεί η κυβερνητική ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που σήμερα συζητείται στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου
Culture Live 21.10.25

«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου

Μέσα σε επτά λεπτά, τέσσερις μασκοφόροι άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το Λούβρο. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: το δύσκολο μέρος τώρα αρχίζει — πώς θα τα πουλήσουν.

Σύνταξη
Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι υπάρχουν «μια σειρά ζητημάτων από την τροπολογία αυτή, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οποία χρήζουν όχι μόνο πολιτικής ανάλυσης αλλά και συνταγματικής ανάλυσης»

Σύνταξη
Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή
Music 21.10.25

Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της μουσικής και, καθώς υπήρξε ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ροκ σκηνής.

Σύνταξη
«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
Λεκτική βία 21.10.25

«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;

Αντί η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λέβιτ, να προσβάλει τη δημοσιογράφο, υπήρχαν πολύ καλύτερες επιλογές αντίδρασης σε μια ερώτηση που παρέλειπε βασικά στοιχεία του παρελθόντος.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
