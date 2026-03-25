Όγδοος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Λαμία. Σε μια εποχή που η γειτονιά μας έχει πάρει «φωτιά» εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή ο πρώην πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Φθιώτιδα όπου το Σάββατο (28/03), στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων, θα κάνει τη νέα δημόσια παρέμβασή του.

To Σάββατο, 28 Μαρτίου, ο πρώην πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Λαμία σε ακόμα μια παρουσίαση της «Ιθακής»

Εκτός από τις γεωπολιτικές εξελίξεις ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να αναφερθεί στην ακρίβεια που «γονατίζει» τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα μιλήσει επίσης για αυτά που έγιναν, για αυτά που γίνονται, αλλά κυρίως για αυτά που πρέπει να γίνουν.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν:

Δημήτρης Λιάκος – Οικονομολόγος

Αθανάσιος Λουκούπουλος – Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εύα Ρέντζου – Εικαστικός, Εκπαιδευτικός

Μίλτος Χατζηγιαννάκης – Νομικός

Την παρουσίαση και τον συντονισμό θα κάνει ο δημοσιογράφος του in, Σωτήρης Μπολάκης.

Η προηγούμενη ομιλία του, στην Αλεξανδρούπολη, περιλάμβανε μια σειρά από αλήθειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας και πόσο επιζήμια μπορεί να γίνει η σημερινή επιλογή της κυβέρνησης να θωρείται η χώρα δεδομένη.