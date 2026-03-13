Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτου

Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και ο πόλεμος να σκεπάζει την ειδησεογραφία, ωστόσο ο ίδιος δεν σταματά να κάνει διαρκή βήματα μπροστά στην κατεύθυνση της ολικής του επαναφοράς και την δημιουργία του νέου κόμματος.

Μπορεί επίσης να παραιτήθηκε από βουλευτής – ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που αφήνει την έδρα του κόμματός του – και να μην έχει κοινοβουλευτικό βήμα, ωστόσο συνεχίζει τις παρεμβάσεις του μέσω του Ινστιτούτου του.

Οι επεξεργασίες και οι προγραμματικές προτάσεις του δείχνουν ότι αφουγκράζεται καλύτερα τις ανάγκες της κοινωνίας και παρέμβαση στην παρέμβαση ο κ. Τσίπρας κάνει και ένα βήμα πιο μπροστά κάθε φορά.

Το σύνθημα

«Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε», με αυτές τις τρεις λέξεις έκλεισε την χθεσινή του ανάρτηση ο κ. Τσίπρας ρίχνοντας ουσιαστικά το σύνθημα για την δημιουργία του νέου κόμματος.

Αν με αυτό το σύνθημα θα φτάσει μέχρι τις εκλογές μένει να φανεί στην πορεία, ωστόσο αν ανατρέξει κάποιος στις ομιλίες του ιδίως από την έκδοση της «Ιθάκης» και έπειτα θα αντιληφθεί ότι το σύνθημα αυτό μάλλον ήρθε για να μείνει.

Η πρώτη λέξη «θέλουμε» του συνθήματος αφορά στις διαδοχικές προτάσεις που καταθέτει κόντρα και απέναντι από τις βασικές πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη που έχουν άξονα τη σύγκρουση με τα συμφέροντα που εξυπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση αφήνοντας πίσω τις κοινωνικές ανάγκες.

Στις προγραμματικές θέσεις που κατεβάζει φροντίζει με όλους τους τρόπους από τη μια πλευρά να αναδεικνύει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ της δικής του διακυβέρνησης και της κυβέρνησης Μητσοτάκη και από την άλλη πλευρά να υπενθυμίζει τι είχε πράξει ο ίδιος ως πρωθυπουργός.

Σκάνδαλα και διασπάθιση του δημόσιου πλούτου έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα το μεταρρυθμιστικό προφίλ του κ. Μητσοτάκη και η σύγκριση αυτή έχει αρχίσει να γίνεται ευρύτερα αποδεκτή από τους πολίτες.

Αυτό ουσιαστικά περιγράφει με τη δεύτερη λέξη του συνθήματος, το «ξέρουμε».

Η τρίτη λέξη «μπορούμε» συμπυκνώνει την αισιοδοξία που θέλει να εμπνεύσει ότι υπάρχει η βούληση για πολιτική αλλαγή και από τον ίδιο αλλά και από την κοινωνία.

Μπλε, πορτοκαλί και άσπρο

Ένα άλλο νέο στοιχείο που εισήγαγε με την τελευταία του παρέμβαση για τη μείωση έως και 1.100€ ετησίως του κόστους ενέργειας για νοικοκυριά και μικρομεσαίους μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων παρακάμπτοντας τα καρτέλ που έχει στήσει ο κ. Μητσοτάκης, όπως αναφέρει το Ινστιτούτο Τσίπρα, είναι οι νέες χρωματικές επιλογές.

Στην τελευταία δημοσίευση κυριάρχησαν το μπλε, το πορτοκαλί και το άσπρο.

Πολλοί κάνουν ήδη συνειρμούς ότι πρόκειται για τα πρόδρομα χρώματα του κόμματος Τσίπρα, ωστόσο όλα θα φανούν μόλις η πρωτοβουλία του πάρει σάρκα και οστά ή όταν θα παρουσιάσει την πολιτική διακήρυξη, η δημοσιοποίηση της οποίας θα πρέπει να αναμένεται μετά το Πάσχα.

Θετικό πρόσημο

Σε κάθε περίπτωση το Ινστιτούτο δεν φαίνεται να ρίχνει ρυθμούς και εν μέσω νέας γεωστρατηγικής κρίσης και σοβαρών εθνικών προκλήσεων που εντείνουν την ανασφάλεια οι παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα φαίνεται να έχουν αντίκρισμα.

Στις διαδοχικές μετρήσεις τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας έδειξαν να συσπειρώνονται και τους πολίτες να μετακινούνται από τα κόμματα διαμαρτυρίας σε επιλογές είτε καθαρών θέσεων είτε ρεαλισμού και κυβερνησιμότητας.

Στην τελευταία μέτρηση pulse το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα όχι μόνο διατήρησε τις δυνάμεις του όπως έδειξαν όλες οι προηγούμενες μετρήσεις των τελευταίων ημερών, αλλά ανάκαμψε κιόλας παίρνοντας τρεις μονάδες πάνω σε θετικές γνώμες, αποδεικνύοντας ότι ίδιος αποτελεί μια από τις πολιτικές σταθερές του τόπου.

Συγκεκριμένα το κόμμα Τσίπρα πήρε μια μονάδα πάνω στη θετική άποψη των ερωτηθέντων – 12% από 11% στην προηγούμενη μέτρηση του Ιανουαρίου – και δυο μονάδες πάνω σε όσους θα το έβλεπαν με ενδιαφέρον – 10% από 8%.

Το σύνολο θετικών γνωμών και θετικού ενδιαφέροντος 22%, γεγονός που αν μη τι άλλο φέρνει και χαμόγελα στην Αμαλίας.