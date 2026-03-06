Πλώρη για το επόμενο βήμα βάζει ο Αλέξης Τσίπρας εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων. Ο πρώην πρωθυπουργός απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη που διοργάνωσαν προσωπικότητες που εργάζονται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου βάζοντας ένα ακόμα λιθαράκι σε όσα θα ακολουθήσουν προσεχώς.

Μόνο τυχαία δεν είναι η σημερινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Στην εκδήλωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Πολιτών της Θεσσαλονίκης για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης ο πρώην πρωθυπουργός ήταν δύσκολο να μην ανταποκριθεί παρά την υψηλού συμβολισμού παρουσία του σε μια εκδήλωση που παραπέμπει σε εκδηλώσεις όπως αυτές των πυρήνων αυτοοργάνωσης υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού και που αποτελούν το πρόπλασμα της κομματικής οργάνωσης.

«Στο ραντεβού με την ιστορία δεν πρέπει να πας ούτε νωρίς ούτε αργά»

Έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης υποστήριξε πως «έχουν συγκροτηθεί δεκάδες πρωτοβουλίες» και αναγνώρισε ότι υπάρχει μια ανάγκη: «Να μην αφήσουμε το ανήθικο καθεστώς να αυγατίσει τα χρόνια που μας κυβερνά».

Αυτό που ζούμε, είπε, «είναι πρόβλημα για το πολιτικό σύστημα και την δημοκρατία» εντοπίζοντας πως «δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος» και όσο δεν υπάρχει «ο κίνδυνος είναι να αναπτυχθεί ο πόλος αλλού, στην ακροδεξιά».

Σε αυτό το σημείο κάλεσε σε «υπέρβαση» και «πολλαπλασιασμό», σε «επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης με όλους όσους αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα για ισχυρή πρόταση. «Πάθαμε και μάθαμε και από τις νίκες και απο τις ήττες» είπε.

Αν κάτι μας καλεί όλους τους προοδευτικούς πολίτες να δράσουμε «είναι η κοινή αίσθηση ότι αυτό το καθεστώς αλωνίζει, γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος…», σημείωσε κάνοντας αυτοκριτική και λέγοντας πως «υπάρχει και αδυναμία στον προοδευτικό χώρο».

Με το ερώτημα τους ενός εκατομμυρίου να παραμένει στο τραπέζι… ο Αλέξης Τσίπρας είπε «θα πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα, όταν θα έχουμε σχέδιο και ομάδα με γνώση και εμπειρία και θα κερδίζει στο γήπεδο. Θα ξεκινήσουμε μαζί την προσπάθεια, όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε. Στο ραντεβού με την ιστορία δεν πρέπει να πας ούτε νωρίς ούτε αργά».

Στο ραντεβού με την ιστορία «δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις, να πας νωρίτερα και να σε στήσει ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ» είπε χαρακτηριστικά.

<br />

Ομάδα για να κερδίσει το πρωτάθλημα

Στο ερώτημα με ποιους θα πάει η ομάδα για να κερδίσει το πρωτάθλημα ο πρώην πρωθυπουργός είπε «με όλους όσους αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα για ισχυρή πρόταση. Αρκεί να αφήνουν έξω από τις αίθουσες την ιδιοτέλεια τους».

Μπαίνουμε σε πολύ δύσκολη περίοδο, ανέφερε σε άλλο σημείο της παρέμβασής του φέρνοντας στο μυαλό του «εικόνες που δεν είναι ταινία αλλά η τρομακτική πραγματικότητα», καθώς η Μέση Ανατολή φλέγεται. «Οι συνέπειες δεν είναι απλά στην γειτονιά μας. Μας ακουμπάνε. Είναι αναγκαιότητα επιστροφής στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική…» είπε και τόνισε: «Ελλάδα ισχυρή αλλά και σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης».

«Αλέξη προχώρα σάρωσε τα όλα»

Ο Αλέξης Τσίπρας αφού άκουσε τους πρώτους ομιλητές μπροστά σε ένα ενθουσιώδες και αρκετά νεανικό κοινό πήρε το λόγο κάνοντας την παρέμβασή του και αναχωρεί για την Κοζάνη, όπου το Σάββατο θα υπάρξει παρουσίαση της «Ιθάκης».

O Άρης Στυλιανού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο -στενός συνομιλητής πλέον του πρώην πρωθυπουργού- και εκ των οργανωτών δεν έκρυψε την ανησυχία για το μέλλον του προοδευτικού χώρου και προανήγγειλε νέες συναντήσεις σε δυτική και ανατολική Θεσσαλονίκη.

«Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για την πατρίδα μας αν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας και όχι ο Μητσοτάκης. Μπορούμε να κερδίσουμε ξανά το δικαίωμα στην ελπίδα και στο όραμα», ανέφερε καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να «προχωρήσει», «για να προχωρήσουμε όλες και όλοι μαζί μπροστά» γιατί «ο κόσμος αδημονεί και περιμένει».

Με τη φράση «Αλέξη προχώρα σάρωσε τα όλα» έκλεισε την ομιλία του ο Αντώνης Ελευθεριάδης, διευθυντής καταστήματος της ΕΤ στη Θεσσαλονίκη.