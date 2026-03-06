Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη

Μόνο τυχαία δεν είναι η σημερινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και στην εκδήλωση που διοργανώνουν προσωπικότητες που εργάζονται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Ανάμεσα στους οργανωτές είναι και ο Άρης Στυλιανού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στενός συνομιλητής πλέον του πρώην πρωθυπουργού και ένας εκ των ανθρώπων που μίλησαν σε παρουσίαση του βιβλίου του κ. Τσίπρα, την «Ιθάκη».

Στο κάλεσμά του ο κ. Τσίπρας, όπως αποδεικνύεται, ήταν δύσκολο να μην ανταποκριθεί παρά την υψηλού συμβολισμού παρουσία του σε μια εκδήλωση που παραπέμπει σε εκδηλώσεις όπως αυτές των πυρήνων αυτοοργάνωσης υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού και που αποτελούν το πρόπλασμα της κομματικής οργάνωσης.

Διακριτικά

Από την Αμαλίας αποφεύγουν να μιλήσουν για κομματική εκδήλωση ή για την επίσημη πρώτη του κόμματος Τσίπρα σε οργανωτικό επίπεδο.

Παρ’ όλα αυτά αναγνωρίζεται η σημασία της παρουσίας του κ. Τσίπρα σε αυτή την εκδήλωση απόψε το βράδυ σε αίθουσα του δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για αυτή την εκδήλωση ο κ. Τσίπρας θα θυσιάσει… τη μια από τις δυο ημέρες που αφιερώνει σε κάθε πόλη σταθμό της περιοδείας της «Ιθάκης» καθώς αύριο Σάββατο θα βρεθεί στην Κοζάνη για την παρουσίαση του βιβλίου του.

Παρέμβαση

Εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων και σημαντικών δικαστικών εξελίξεων στο μέτωπο των υποκλοπών ο κ. Τσίπρας θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση ο οποίος όμως αποκτά βαρύνουσα σημασία με δεδομένο ότι ήδη έχουν αρχίσει συζητήσεις γύρω από το αν εξαιτίας αυτού του κλίματος θα επιταχυνθούν και οι αποφάσεις του ίδιου για το νέο κόμμα.

Τυπικά πρόσωπα με αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό αποσυνδέουν πλήρως τις τρέχουσες εξελίξεις από το πότε θα γίνει και επίσημα το νέο κόμμα, ωστόσο αναγνωρίζουν δυο βασικά ζητήματα που επαναφέρουν στο πολιτικό σκηνικό το παλιό και γνώριμο δίπολο στους πολίτες Τσίπρας – Μητσοτάκης.

Συσπειρώσεις

Από τη μια πλευρά είναι η πολεμική συνθήκη και η ενεργοποίηση πατριωτικών αντανακλαστικών από την πλευρά της κυβέρνησης, που συσπειρώνει το συντηρητικό ακροατήριο και τους ψηφοφόρους της ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως φάνηκε και στην τελευταία συζήτηση στη Βουλή αξιοποιεί τη συγκυρία και πετυχαίνει το διττό στόχο του, να εξασφαλίσει και τη συναίνεση των άλλων κυβερνητικών κομμάτων και να κόψει τη φόρα των δεξιότερων κομμάτων, όπως το κόμμα Βελόπουλου.

Αντίστοιχα και από το περιβάλλον του κ. Τσίπρα εκπέμπεται μια αντίστοιχη θεώρηση καθώς ο πρώην πρωθυπουργός με τις παρεμβάσεις του στο θέμα της ελληνικής εμπλοκής στα αμερικανοισραηλινά σχέδια και της ενδοτικότητας της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτούς τους σχεδιασμούς συσπειρώνει και εκείνος το δικό του ακροατήριο στοχεύοντας στο προοδευτικό κέντρο.

Ατζέντα

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Τσίπρας το τελευταίο διάστημα είναι αποφασισμένος να πυκνώνει και να διευρύνει την ακτίνα των θεμάτων στα οποία θα τοποθετείται δημόσια και αυτό όχι παρακολουθώντας μόνο την δημόσια συζήτηση με όρους επικαιρότητας.

Αναπόφευκτα το ζήτημα των υποκλοπών μέσα από δυο διαδοχικές αποφάσεις της δικαιοσύνης – καταδίκες των ιδιωτών του predator και εντολή του Συμβουλίου της Επικρατείας στην ΕΥΠ να ανασυντάξει το φάκελο ακόμη κι αν αυτός έχει καταστραφεί της παρακολούθησης Κουκάκη – αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού και η Δικαιοσύνη ακόμη και στον ανώτατο βαθμό δείχνει αντανακλαστικά κάθαρσης των υποθέσεων μείζονος ενδιαφέροντος.

Όσο δηλαδή κι αν αλλάζει η ατζέντα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή το ζήτημα είναι να μην μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κρυφτεί από τα μεγάλα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται η κυβέρνησή του με πρώτο θύμα το Κράτος Δικαίου στη χώρα.