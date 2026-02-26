Τσίπρας για υποκλοπές: Μητσοτάκης (ηθικός αυτουργός), και Δημητριάδης (εκτελεστικός) τη γλίτωσαν γιατί απουσίαζαν από αυτό το κατηγορητήριο

Προ των ευθυνών τους για την υπόθεση των υποκλοπών θέτει ο Αλέξης Τσίπρας, τους κυρίους Μητσοτάκη και Δημητριάδη, στον απόηχο της απόφασης του δικαστηρίου να καταδικάσει τον καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους (Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιο και Γιάννη Λαβράνο) σε ποινή φυλάκισης 126 χρόνιων και 8 μηνών.

Ο κ. Τσίπρας, μέσω ανάρτησής του σημειώνει πως «δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο» κάνοντας ευθεία αναφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον πρώην γενικό γραμματέα της κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη, τους οποίους χαρακτήρισε «ηθικό και εκτελεστικό αυτουργό», τονίζοντας ότι πρόκειται για «αυτόν που σκέφτηκε και αυτόν που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας».

Συμπλήρωσε πάντως ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη «δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι».

«126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δίκης των υποκλοπών.

Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο.

Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός.

Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας.

Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι.

Και στο λαό και στη δικαιοσύνη».