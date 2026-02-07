Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» και την ανάγκη νέας Μεταπολίτευσης
Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» στα Γιάννενα και αυτή τη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου και θα θέσει ακόμη πιο καθαρά το πολιτικό διακύβευμα της εποχής και φυσικά του νέου κόμματος που θα εκφράσει τη Δημοκρατική Παράταξη.
«Σήμα» από τα Γιάννενα στέλνει ο Αλέξης Τσίπρας με συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα, ανεβάζει στροφές με καθαρό το πολιτικό διακύβευμα της εποχής και φυσικά του νέου κόμματος που θα εκφράσει τη Δημοκρατική Παράταξη.
Από την Ήπειρο, τη λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια της χώρας διαχρονικά, ο πρώην πρωθυπουργός καταθέτει επτά προτάσεις που θα συνδυάζονται, όπως πληροφορείται το in, από τις αναγκαίες θεσμικές τομές και μεταρρυθμίσεις για την αλλαγή σελίδας, το κλείσιμο της μεταβατικής περιόδου δηλαδή από τη μεταπολίτευση στη λεγόμενη «νέα μεταπολίτευση».
Το in σας μεταφέρει τον παλμό της εκδήλωσης:
