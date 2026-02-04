Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»
Ο Αλέξης Τσίπρας υλοποιεί τη δέσμευσή του για εξέλιξη της «Διαύγειας» που θα διασφαλίζει πραγματική διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη. Προαναγγέλλει την «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που θα ανιχνεύει και όσα δεν μπορεί σήμερα η Διαύγεια.
Σε νέα παρέμβαση σχετική με τις δημόσιες συμβάσεις, και περιπτώσεις με υπερκοστολογήσεις ή απευθείας αναθέσεις, που η σημερινή Διάυγεια δεν μπόρεσε να εντοπίσει, προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.
Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας διερωτάται: «Τελικά πόσο διαυγής είναι η Διαύγεια;», και σημειώνει:
«Δημόσιες συμβάσεις σε εταιρείες που ιδρύθηκαν λίγες ημέρες πριν την ανάθεση ή έχουν άσχετο αντικείμενο. Υπερκοστολογήσεις. Επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Εκατοντάδες «σπασμένες» αναθέσεις με ποσά λίγο κάτω από το επιτρεπτό όριο.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν περιπτώσεις που η σημερινή ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν μπορεί να εντοπίσει».
Με «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ»
Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που προτείνει η Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης & Καινοτομίας του ΙΝΑΤ (σ.σ Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα). Τα ανιχνεύει όλα εύκολα, έγκυρα και έγκαιρα».
«Μείνετε συντονισμένοι» καταλήγει, προαναγγέλλοντας την αναλυτική παρουσίαση της πρότασης.
Συνοδεύει δε την ανάρτηση με απόσπασμα από την ομιλία του κατά την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη στη Θεσσαλονίκη, με τη συγκεκριμένη δέσμευση:
«Είναι αναγκαία η πραγματική διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη. Και δεσμεύομαι στο επόμενο διάστημα, γιατί δουλεύουμε πάνω σε όλα αυτά, να δώσουμε στη δημοσιότητα σχετική μελέτη του Ινστιτούτου για μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα, εξέλιξη της Διαύγειας, που θα το διασφαλίζει αυτό πραγματικά. Διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη, διότι σήμερα βρίσκουν τους τρόπους να τις κρύβουν», σημείωνε.
- Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»
