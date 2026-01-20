Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε ίσως περισσότερο σαφές από κάθε άλλη φορά στη χθεσινή της συνέντευξη ότι η σχέση της με το κεντροαριστερό ακροατήριο εξαντλήθηκε την περίοδο των συλλαλητηρίων και της μάχης για τα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών.

Από χθες η κα Καρυστιανού χάραξε όσο πιο βαθιά μπορούσε τις διαχωριστικές της γραμμές από την υπόλοιπη προοδευτική αντιπολίτευση με την τοποθέτησή της ότι το ζήτημα των αμβλώσεων είναι κάτι που μπορεί να μπει σε δημόσια διαβούλευση.

Η περίφημη συζήτηση που με μεγάλες προσπάθειες άνοιξε πριν από δυο χρόνια για το «αγέννητο παιδί» και επέφερε μεγάλες συγκρούσεις και μάλιστα ακόμη και σε πολιτειακό επίπεδο, επανήλθε από το πρόσωπο των ημερών, την κα Καρυστιανού.

Ο τρόπος που τοποθετήθηκε η κα Καρυστιανού για το θέμα σε ερώτηση υπό το πρίσμα της σχέσης της με τη θρησκεία, επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί βλέπουν και μέσα από τις αποκαλύψεις που γίνονται, ότι οι αναφορές της πρώην προέδρου του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών έχουν συγκεκριμένη προέλευση.

Οι απαντήσεις από σύσσωμη την κεντροαριστερά και τα προοδευτικά κόμματα ήταν καταιγιστικές και πλήρως επικριτικές για την κα Καρυστινού η οποία φαίνεται πλέον να στοχεύει σε συγκεκριμένα συντηρητικά ακροατήρια και όχι στο πλατύ Κίνημα των Τεμπών, όπως παρατηρούν οριζόντια στελέχη όλων των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Όρια για ΛΟΑΤΚΙ

Εκείνο που επίσης μπορεί να πέρασε κάτω από τα ραντάρ, αλλά σχολιάστηκε έντονα από υπέρμαχους των ανθρώπινων ελευθεριών και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ήταν η τοποθέτησή της για το θέμα της ισότητας στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

«Όλοι θα αισθάνονται άνετα και θα κάνουν τη ζωή που θέλουν» είπε η κα Καρυστιανού.

Μόνο που ήρθε και το «αλλά».

Όπως πρόσθεσε στην ίδια φράση, «πάντα βέβαια τηρώντας τα όρια του σεβασμού και της αξιοπρέπειας» με πολλούς να αναρωτούνται ποια μπορεί να είναι τα όρια που τίθενται στη συμπεριφορά για ορισμένους ανθρώπους και όχι για το σύνολο της κοινωνίας.

Η μνήμη χρυσόψαρου

Στην πολιτική εξίσωση που καλείται να λύσει η κα Καρυστιανού για το κόμμα που ετοιμάζει, βασική παράμετρος είναι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές που τραβά για ζητήματα που είναι λυμένα δεκαετίες πριν και συνταγματικά, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προσωποποιηθούν και σε έναν αντίπαλο.

Αυτός ο αντίπαλος και όπως φαίνεται μάλλον υπαρξιακός για να πάει καλά το κόμμα της φαίνεται ότι είναι ο Αλέξης Τσίπρας καθώς σε μια ακόμη συνέντευξή της η κα Καρυστιανού επέλεξε να κάνει αποκλειστικά ονομαστική αναφορά στο πρόσωπό του.

Η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για τη «μνήμη χρυσόψαρου» όσων μιλούν για το 3ο χειρότερο μνημόνιο, για την κα Καρυστιανού ήταν αιχμή στο πρόσωπό της για τα όσα είχε πει η ίδια πριν μερικές ημέρες και πάλι μιλώντας αποκλειστικά για τον πρώην πρωθυπουργό.

Μόνο που η απάντηση κρύβεται στην «Ιθάκη» σημειώνουν με νόημα συνεργάτες του κ. Τσίπρα.

Αν ανατρέξει κάποιος στις ομιλίες του κ. Τσίπρα στις προηγούμενες δυο παρουσιάσεις του βιβλίου του σε Αθήνα και Πάτρα θα βρει τις ίδιες αναφορές για το πως οι αντίπαλοί του επιχειρούν να ξαναγράψουν την ιστορία μιλώντας για το 3ο μνημόνιο και ξεχνώντας κατά σύστημα τα δυο πρώτα και πιο καταστροφικά, όπως σημειώνει.

«Ίσως αναγνώρισε τον εαυτό της» στην αναφορά του κ. Τσίπρα ότι «απευθύνονται σε κοινωνία λωτοφάγων» σχολίαζε πρόσωπο με αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό με την επισήμανση μάλιστα ότι πλέον η συντηρητική έκφραση στη χώρα δεν έχει μετακινηθεί ούτε εκατοστό από την άποψή της ακόμη και για το αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.

Στο Παλλάς, στη επίσημη πρώτη της «Ιθάκης» ο Αλέξης Τσίπρας έβαζε το ζήτημα της μνήμης για το τρίτο μνημόνιο λέγοντας:

«Πιστεύω ότι το βιβλίο, με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει, μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια.

Δεν έχω επίσης σκοπό να απολογηθώ, ιδίως σε κείνους που διέπραξαν το φόνο και τώρα μας κατηγορούν ότι δεν φροντίσαμε όπως έπρεπε τα ορφανά που δημιούργησαν».

Αλλά και στην Πάτρα και πάλι προτού κάνει γνωστή την άποψή της για την περίοδο της κρίσης η κα Καρυστιναού, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγούσε ότι έγραψε το βιβλίο του «για να σταματήσει η διαστρέβλωση της αλήθειας και η προπαγάνδα».

«Και δεν ζητούν μόνο το λόγο με τα τερατώδη ψέματα ότι εμείς ρίξαμε την Ελλάδα στα βράχια. Εμείς, όχι η κλεπτοκρατία και τα Greek statistics

Ζητούν το λόγο και επί της οικονομίας. Η αριστεία τις διαστρέβλωσης και της αλχημείας με άλλα λόγια. Η αλήθεια όμως είναι πεισματάρα» κατέληγε ο κ. Τσίπρας.