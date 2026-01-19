Δεληβοριάς για τις δηλώσεις Καρυστιανού: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

Αποστάσεις από τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις. πήρε με ανάρτησή του στα social media o Φοίβος Δεληβοριάς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Στην ανάρτησή του ο τραγουδοποιός έγραψε: «Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Την ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά σχολίασε και ο Νίκος Πλακιάς ο οποίος καταλόγισε μερίδιο ευθύνης στον τραγουδοποιό που συμμετείχε μαζί με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες στη συναυλία που οργάνωσε η Μαρία Καρυστιανού για τα θύματα των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, στην απάντησή του ο κ. Πλακιάς αναφέρει αρχικά: «Εσύ δεν ήσουν, Φοίβο Δεληβοριάς τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση ;»

Προσθέτει ότι «έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο , όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε , για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς.

» 30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες : εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία. Δεν ξεχνάμε . Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».

Μάλιστα ο Φοίβος Δεληβοριάς απάντηση στον Νίκο Πλακιά λέγοντας πώς «εξακολουθώ και στηρίζω όλους τους συγγενείς (και την κυρία Καρυστιανού) στο ζήτημα αυτό και θεωρώ πως στο ποσοστό που η συναυλία και οι κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησαν για το θέμα σας, δεν ήταν λάθος η αποδοχή μας να συμμετάσχουμε».

Διευκρινίζει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί με μετέπειτα προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς, όμως – και ειδικά η συγκεκριμένη δήλωση που την θεωρώ ατυχή, για να το πω καλοπροαίρετα, προσωπικά μου προκαλεί πολύ δυσάρεστα συναισθήματα.

«Είμαι κοντά σας σε ό,τι με χρειαστείτε -αν χρειάζομαι κάπου ως καλλιτέχνης. Δεν θέλω όμως να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ και τα αντιμάχομαι από μικρό παιδάκι. Με σεβασμό και εκτίμηση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Φοίβος Δεληβοριάς.