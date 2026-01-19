Αίσθηση προκαλούν εντός και εκτός συνόρων οι αναχρονιστικές και επικίνδυνες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Οι αμβλώσεις στην Ελλάδα είναι πλήρως νόμιμες από το 1986 με την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου «Τέμπη 2023» να θέτει σε αμφισβήτηση το θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους, ένα δικαίωμα που έχει κατακτηθεί και νομικά κατοχυρωθεί.

Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, επικαλούμενη την «ηθική»

Η πολιτικός Μαρία Καρυστιανού πυκνώνει τις εμφανίσεις της και ανοίγει τη βεντάλια των θεμάτων που καταπιάνεται και παρότι θεωρεί πως «δεξιά και αριστερά είναι χαρακτηρισμοί από το παρελθόν» και έχει αποφύγει να δώσει το ιδεολογικό στίγμα του κόμματός της μοιάζει να ταυτίζεται με μια διεθνή, συντονισμένη επίθεση της Ακροδεξιάς, που επιχειρεί να επαναφέρει την απαγόρευση των αμβλώσεων: από τις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι την Ουγγαρία του Όρμπαν.

Συντηρητική στάση

Η Euractiv, ένας ευρωπαϊκός ειδησεογραφικός ιστότοπος αφοσιωμένος στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδο της, τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, αφού πρώτα αναφέρει πως αποφάσισε να ιδρύσει ένα νέο πολιτικό κόμμα.

Σημειώνει πως η 53χρονη παιδίατρος, ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδιά της να ιδρύσει ένα νέο κόμμα, δηλώνοντας ότι ο μοναδικός στόχος του θα είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και ότι δεν θα υιοθετήσει συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση.

Ωστόσο, γράφει, «οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το κόμμα θα υιοθετήσει μια συντηρητική στάση» σημειώνοντας ότι η δικηγόρος και στενή συνεργάτης της, Μαρία Γράτσια, έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές του 2023 ως υποψήφια του υπερσυντηρητικού κόμματος ΝΙΚΗ.

Που απευθύνεται

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε (OPEN TV) ότι το ζήτημα της άμβλωσης αφορά μεν στα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά αφορά και στα… δικαιώματα του εμβρύου. «Σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά», υποστήριξε. Τη «βόμβα» όμως την κρατούσε για αργότερα λέγοντας πως «αυτό το θέμα θα ήταν πιο δίκαιο και δημοκρατικό να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση» αν και το ζήτημα έχει λήξει από το 1986 με τον νόμο 1609/1986.

Ο ευρωπαϊκός ειδησεογραφικός ιστότοπος, στο ρεπορτάζ του, σημειώνει πως η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία αντιτίθεται στην άμβλωση, αλλά στην Ελλάδα παραμένει νόμιμη. Κάνει αναφορά στις αντιδράσεις από το κυβερνών κόμμα αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και καταλήγει αναφέροντας πως το «κόμμα Καρυστιανού» φαίνεται να συγκεντρώνει υποστήριξη από όλο το πολιτικό φάσμα, αλλά οι πρόσφατες δηλώσεις της υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη απήχηση στους ψηφοφόρους με συντηρητικές απόψεις.

Λυμένο το θέμα

Στην Ελλάδα επιτράπηκε για πρώτη φορά η άμβλωση το 1978 μόνο για περιπτώσεις όπου υπήρχε ψυχική βλάβη της γυναίκας ή κίνδυνος για το έμβρυο. Από το 1986, όμως, η Πολιτεία νομοθέτησε την ελεύθερη πρόσβαση στις αμβλώσεις: έως τη 12η εβδομάδα της κύησης, εάν το επιθυμεί η γυναίκα, χωρίς να συντρέχει άλλος λόγος. Έως την 19η εβδομάδα, εάν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αιμομιξίας, κατάχρησης ανίκανου προσώπου ή αποπλάνησης ανηλίκου, έως την 24η εβδομάδα, εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εμβρυϊκών ανωμαλιών. Και γενικώς δεν υπάρχει χρονικό όριο, εάν κινδυνεύει η ζωή της γυναίκας.