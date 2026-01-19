newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Αμβλώσεις: Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις
19 Ιανουαρίου 2026 | 21:24

Αμβλώσεις: Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις

Η Euractiv «τοποθετεί» τη Μαρία Καρυστιανού, ευγενικά, στο συντηρητικό φάσμα των πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών θέσεων μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αίσθηση προκαλούν εντός και εκτός συνόρων οι αναχρονιστικές και επικίνδυνες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Οι αμβλώσεις στην Ελλάδα είναι πλήρως νόμιμες από το 1986 με την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου «Τέμπη 2023» να θέτει σε αμφισβήτηση το θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους, ένα δικαίωμα που έχει κατακτηθεί και νομικά κατοχυρωθεί.

Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, επικαλούμενη την «ηθική»

Η πολιτικός Μαρία Καρυστιανού πυκνώνει τις εμφανίσεις της και ανοίγει τη βεντάλια των θεμάτων που καταπιάνεται και παρότι θεωρεί πως «δεξιά και αριστερά είναι χαρακτηρισμοί από το παρελθόν» και έχει αποφύγει να δώσει το ιδεολογικό στίγμα του κόμματός της μοιάζει να ταυτίζεται με μια διεθνή, συντονισμένη επίθεση της Ακροδεξιάς, που επιχειρεί να επαναφέρει την απαγόρευση των αμβλώσεων: από τις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι την Ουγγαρία του Όρμπαν.

Συντηρητική στάση

Η Euractiv, ένας ευρωπαϊκός ειδησεογραφικός ιστότοπος αφοσιωμένος στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδο της, τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, αφού πρώτα αναφέρει πως αποφάσισε να ιδρύσει ένα νέο πολιτικό κόμμα.

Σημειώνει πως η 53χρονη παιδίατρος, ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδιά της να ιδρύσει ένα νέο κόμμα, δηλώνοντας ότι ο μοναδικός στόχος του θα είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και ότι δεν θα υιοθετήσει συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση.

Ωστόσο, γράφει, «οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το κόμμα θα υιοθετήσει μια συντηρητική στάση» σημειώνοντας ότι η δικηγόρος και στενή συνεργάτης της, Μαρία Γράτσια, έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές του 2023 ως υποψήφια του υπερσυντηρητικού κόμματος ΝΙΚΗ.

Που απευθύνεται

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε (OPEN TV) ότι το ζήτημα της άμβλωσης αφορά μεν στα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά αφορά και στα… δικαιώματα του εμβρύου. «Σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά», υποστήριξε. Τη «βόμβα» όμως την κρατούσε για αργότερα λέγοντας πως «αυτό το θέμα θα ήταν πιο δίκαιο και δημοκρατικό να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση» αν και το ζήτημα έχει λήξει από το 1986 με τον νόμο 1609/1986.

Ο ευρωπαϊκός ειδησεογραφικός ιστότοπος, στο ρεπορτάζ του, σημειώνει πως η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία αντιτίθεται στην άμβλωση, αλλά στην Ελλάδα παραμένει νόμιμη. Κάνει αναφορά στις αντιδράσεις από το κυβερνών κόμμα αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και καταλήγει αναφέροντας πως το «κόμμα Καρυστιανού» φαίνεται να συγκεντρώνει υποστήριξη από όλο το πολιτικό φάσμα, αλλά οι πρόσφατες δηλώσεις της υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη απήχηση στους ψηφοφόρους με συντηρητικές απόψεις.

Λυμένο το θέμα

Στην Ελλάδα επιτράπηκε για πρώτη φορά η άμβλωση το 1978 μόνο για περιπτώσεις όπου υπήρχε ψυχική βλάβη της γυναίκας ή κίνδυνος για το έμβρυο. Από το 1986, όμως, η Πολιτεία νομοθέτησε την ελεύθερη πρόσβαση στις αμβλώσεις: έως τη 12η εβδομάδα της κύησης, εάν το επιθυμεί η γυναίκα, χωρίς να συντρέχει άλλος λόγος. Έως την 19η εβδομάδα, εάν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αιμομιξίας, κατάχρησης ανίκανου προσώπου ή αποπλάνησης ανηλίκου, έως την 24η εβδομάδα, εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εμβρυϊκών ανωμαλιών.  Και γενικώς δεν υπάρχει χρονικό όριο, εάν κινδυνεύει η ζωή της γυναίκας.

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
19.01.26

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στη in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου
19.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στη γραμμή 'ό,τι δώσαμε, δώσαμε' και η προσπάθεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να περιορίσει τη συζήτηση σε δήθεν ‘τεχνικά ζητήματα’ προσβάλλουν και υποτιμούν τον αγώνα» αγροτών και κτηνοτρόφων, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz
19.01.26

Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz

Στη Βουλή η φερόμενη εμπλοκή Ισραηλινών συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας στην προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στον πρωθυπουργό η Όλγα Γεροβασίλη και η αποκάλυψη της Haaretz.

Σύνταξη
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»
19.01.26

Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»

Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, επικαλούμενη την «ηθική». Προέταξε την επαγγελματική της ιδιότητά, γεγονός που κάνει ακόμα πιο προβληματική τη δήλωσή της. «Βροχή» οι αντιδράσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα και βουλευτές καθώς «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Σύνταξη
Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»
19.01.26

Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»

“Έχετε υπάρξει υπουργός; Αν είχατε υπάρξει θα γνωρίζατε ότι σε ένα μήνα και κάτι μέρες περίπου στη καλύτερη των περιπτώσεων να μάθεις τους ορόφους υπουργείου”, απάντησε ο κ. Σκουρλέτης στα επίμονα ερωτήματα του εισηγητή της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αγρότες: «Δεν ακούσαμε τίποτα νέο, ο αγώνας συνεχίζεται» – «Η κυβέρνηση συζητάει μόνο τεχνικά ζητήματα», λέει ο Τσιάρας
19.01.26 Upd: 19:10

Αγρότες: «Δεν ακούσαμε τίποτα νέο, ο αγώνας συνεχίζεται» – «Η κυβέρνηση συζητάει μόνο τεχνικά ζητήματα», λέει ο Τσιάρας

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν οι αγρότες με τον πρωθυπουργό - Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τη χαρακτήρισε «παραγωγική», αλλά επισήμανε ότι «το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο»

Σύνταξη
Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
19.01.26

Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μάλιστα κατήγγειλε πως ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε με μεγάλη καθυστέρηση και με σημαντικές αποκλίσεις δύο έγγραφα για τα δεσμευμένα ΑΦΜ εκ των οποίων προκύπτει απόκλιση ύψους 13,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις πληρωμές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στους κτηνοτρόφους – Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία
19.01.26

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στους κτηνοτρόφους – Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία

«Ο πρωθυπουργός οφείλει πρώτα να απολογηθεί για την τυφλή πολιτική εκρίζωσης της ζωονόσου θυσιάζοντας μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε 18 μήνες», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»
19.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»

Το νέο «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα αριστερά του και η στρατηγική περί διεύρυνσης χωρίς «face control». Το «τρίπτυχο» Δούκα και η απάντησή του στην Άννα Διαμαντοπούλου. Ποια μηνύματα έστειλε ο Παύλος Γερουλάνος ενόψει συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί
19.01.26

Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί

Ο νεαρός και ο συνεπιβάτης του ταυτοποιήθηκαν από το βίντεο που ανάρτησαν με την καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Προκειμένου να σβήσουν τα «ίχνη» τους αποσυναρμολόγησαν τη μηχανή και διέθεσαν τα εξαρτήματά του στην αγορά ως ανταλλακτικά

Σύνταξη
Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα
19.01.26

Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς δεν ήταν στην ατζέντα του Eurogroup. Ωστόσο, ο πρόεδρός του, Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε ότι ο διάλογος «είναι το κλειδί για την αποκλιμάκωση».

Σύνταξη
Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών
19.01.26

Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών

Από την Kia και τη Louis Vuitton μέχρι την πρώτη crypto χορηγία στην ιστορία των Grand Slams, το Australian Open επιβεβαιώνει γιατί παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά πολύτιμα αθλητικά events στον κόσμο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της
19.01.26

Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της

Η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό δεν θέλει να ξεχάσει κανείς τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενες την αυτοδιάθεση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
19.01.26

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στη in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συμβούλιο Ειρήνης: Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση του Τραμπ – Φοβάται ότι θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ
19.01.26

Συμβούλιο Ειρήνης: Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση του Τραμπ – Φοβάται ότι θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απέρριψε την πρόταση Τραμπ να συμμετάσχει η Γαλλία στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. «Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν οι αρχές του ΟΗΕ», επισήμανε.

Σύνταξη
Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι’αυτο;
19.01.26

Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι’αυτο;

H τρίτη Δευτέρα του Γενάρη έχει βαφτιστεί Blue Monday και διεκδικεί τον τίτλο της πιο στενάχωρης μέρας του έτους. Οι Βρετανοί Σαμαρείτες, λανσάρουν ως αντίδοτο τη Brew Monday, με τσάι και συμπάθεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό
19.01.26

Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό

Ο Ατρόμητος σκόραρε δύο φορές στα πρώτα δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό κι έτσι επικράτησε εύκολα του Βόλου ΝΠΣ με 3-0, στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ
19.01.26

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μπόρνμουθ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου
19.01.26

«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, μετά από πτώση σε εστιατόριο που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό. Ο παρουσιαστής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου και αναρρώνει, χωρίς να χάνει το γνωστό του χιούμορ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία
19.01.26

Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία

Ισχυρές βροχοπτώσεις με κίνδυνο πλημμυρών αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική - Σφοδρές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της χώρας και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της
19.01.26

Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η Δανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας του νησιού. Ζητά την αποστολή εκεί ΝΑΤΟϊκής δύναμης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου
19.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στη γραμμή 'ό,τι δώσαμε, δώσαμε' και η προσπάθεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να περιορίσει τη συζήτηση σε δήθεν ‘τεχνικά ζητήματα’ προσβάλλουν και υποτιμούν τον αγώνα» αγροτών και κτηνοτρόφων, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)
19.01.26

Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)

Όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά τη μεγάλη και ιστορική νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Ιταλίας (15-13) που σήμανε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα
19.01.26

Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Ο Λεβαδειακός απέκτησε διαφορά 9 βαθμών από τον Παναθηναϊκό (έχει ματς λιγότερο) και πλέον η μάχη ανάμεσά τους για την 4η θέση στην κανονική περίοδο της Super League κορυφώνεται. Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο