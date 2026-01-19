Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
19.01.2026 | 15:26
Αρκετοί νεκροί από έκρηξη στην Καμπούλ
Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω
Opinion 19 Ιανουαρίου 2026 | 16:08

Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω

«Διχάζομαι και ως παιδίατρος» είπε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο OPEN, αναφερόμενη στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και πήρε επίσημα θέση ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών

Ολγα Στέφου
ΆποψηΟλγα Στέφου
Spotlight

Θα έπρεπε να μην τίθεται καν ως ζήτημα συζήτησης: οι αμβλώσεις στην Ελλάδα είναι πλήρως νόμιμες από το 1986 και η πρώτη νομική κατοχύρωση για αμβλώσεις υπό (αρκετά) περιορισμένες προϋποθέσεις έγινε το 1978. Αλλά το 2026 η Μαρία Καρυστιανού, η οποία εμφανίζεται πια και ως επικεφαλής υπό δημιουργία κόμματος, επικαλέστηκε την ιδιότητά της ως παιδιάτρου για να πει το εξής: υπάρχει μία ιδιαιτερότητα στο θέμα (…) εγώ είμαι και παιδίατρος. Και λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι το ζήτημα της άμβλωσης αφορά μεν στα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά αφορά και στα… δικαιώματα του εμβρύου.

Κατέληξε δε, πως αυτό το θέμα θα ήταν πιο δίκαιο και δημοκρατικό να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η ελληνική νομοθεσία, τα κόμματα και η δημόσια διαβούλευση

Κανένα μα κανένα κόμμα της Ελλάδας δεν έχει -ως τώρα- σαφώς αρνητική θέση για τις αμβλώσεις. Κανένα, πλην του κόμματος ΝΙΚΗ και του Κυριάκου Βελόπουλου, που ζητά να τεθεί το ζήτημα σε… δημόσια διαβούλευση.

Στην Ελλάδα επιτράπηκε για πρώτη φορά η άμβλωση το 1978 μόνο για περιπτώσεις όπου υπήρχε ψυχική βλάβη της γυναίκας ή κίνδυνος για το έμβρυο. Από το 1986, όμως, η Πολιτεία νομοθέτησε την ελεύθερη πρόσβαση στις αμβλώσεις: έως τη 12η εβδομάδα της κύησης, εάν το επιθυμεί η γυναίκα, χωρίς να συντρέχει άλλος λόγος. Έως την 19η εβδομάδα, εάν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αιμομιξίας, κατάχρησης ανίκανου προσώπου ή αποπλάνησης ανηλίκου, έως την 24η εβδομάδα, εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εμβρυϊκών ανωμαλιών.  Και γενικώς δεν υπάρχει χρονικό όριο, εάν κινδυνεύει η ζωή της γυναίκας.

Από το 1986, η χώρα μας δε γύρισε πίσω ξανά.

Η άμβλωση είναι μία πολύ ασφαλής ιατρική πρακτική και, για να γίνει η σύγκριση, ο τοκετός θεωρείται πιο επικίνδυνος από μία άμβλωση.  Οπότε, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή της γυναίκας, σε αντίθεση με μία επικίνδυνη κύηση, που μπορεί να σκοτώσει τις γυναίκες, Το βλέπουμε στις ΗΠΑ. Από τότε που απαγορεύτηκαν οι αμβλώσεις σε 20 Πολιτείες, ανέβηκαν τα ποσοστά της γυναικείας και βρεφικής θνησιμότητας.

Οπότε, η ιατρική κοινότητα είναι σαφής ως προς αυτό: δεν κινδυνεύει η ζωή της γυναίκας και εκεί θα έπρεπε να σταματά ο ρόλος της ιατρικής κοινότητας. Οι παιδίατροι, οι γυναικολόγοι και οι υπόλοιποι σχετιζόμενοι ιατρικοί κλάδοι έχουν αποφανθεί. Οποιαδήποτε άλλη άποψη, όπως είναι αυτή της κυρίας Καρυστιανού, είναι προσωπική της γνώμη. Που δεν μπορεί να βασίζεται στην ιατρική της ιδιότητα, γιατί κάτι τέτοιο είναι δεδομένα αντιεπιστημονικό.

Μπορεί η προσωπική άποψη μίας γιατρού να γίνει ικανή ώστε να ζητά να τεθούν τα δικαιώματα των γυναικών σε δημόσια διαβούλευση; Η απάντηση είναι πολύ σαφής και είναι αρνητική. Εξάλλου, ο μόνος άλλος πολιτικός που κάνει λόγο για δημόσια διαβούλευση πάνω στο θέμα, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ένας ακροδεξιός, άντρας πολιτικός.

Τα δικαιώματα των γυναικών και η ακροδεξιά

Μας ενδιαφέρουν τα δικαιώματα των γυναικών; Αυτή είναι η μόνη πραγματική ερώτηση, διότι δικαιώματα «του αγέννητου παιδιού» δεν υπάρχουν. Η ζωή υφίσταται όταν βγαίνεις από τη μήτρα και δικαιώματα αποκτά ένα άτομο, όταν θεωρείται άτομο: όταν αναπνέει, νιώθει κι έχει ανάγκες ή επιθυμίες σαν ανεξάρτητος οργανισμός στο  εξωτερικό περιβάλλον.

Ακόμη και νομικά, δηλαδή, δεν υπάρχει «εμβρυοκτονία».

Από εκεί και πέρα, η ακροδεξιά έχει δική της ατζέντα για τις γυναίκες. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούν οι γυναίκες υποστηρίκτριες της ακροδεξιάς ατζέντας, όμως, είναι το εξής: αν απαγορευτεί το δικαίωμα της επιλογής πάνω στο σώμα, μετά τι ακολουθεί; Ποια απαγόρευση; Της ψήφου; Του εκλέγειν και εκλέγεσθαι; Το δικαίωμα στην επιμέλεια των παιδιών; Το δικαίωμα να πάρει μία γυναίκα διαζύγιο; Το δικαίωμα να σπουδάσει;

Δεν είναι αθώες τέτοιες ιδέες, σαν αυτήν που διατύπωσε η Μαρία Καρυστιανού. Ιδέες που πηγαίνουν τις γυναίκες πίσω, δεν σταματούν μόνο σε μία απαγόρευση κι αυτό είναι ένα γεγονός που έχει καταγραφεί ιστορικά και διεθνώς. Η ακροδεξιά έχει τη δική της ατζέντα για την άμβλωση κι αυτή η ατζέντα βασίζεται σε θεολογικές αντιλήψεις, όχι σε ιατρικές. Η Μαρία Καρυστιανού αποφασίζοντας να υιοθετήσει τη συγκεκριμένη ατζέντα, διαλέγει και πλευρά. Και αυτό γίνεται ακόμη χειρότερο, επειδή είναι γυναίκα και είναι και γιατρός.

Για να το κάνουμε πιο σαφές: είναι τόσο ακραία, για τα δεδομένα της Ελλάδας, η θέση της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, που ακόμη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε σχετικά: Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε από έναν γιατρό. Το ποτάμι δε γυρίζει πίσω. (…)  κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα.

Αυτά τα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της δεξιάς κυβέρνησης. Τόσο ακραία είναι η άποψη που υιοθέτησε η Μαρία Καρυστιανού. Τόσο οπισθοδρομική και τόσο αντιεπιστημονική.

Οι ακροδεξιοί ψηφοφόροι βρίσκονται σε πολύ καλά χαρτογραφημένα ύδατα. Μπορεί να ικανοποιούνται με απόψεις σαν αυτήν κατά των αμβλώσεων, σίγουρα θα ζητήσουν και άλλες αναχρονιστικές θέσεις.  Αλλά από τον προοδευτικό κόσμο της χώρας καμία και κανένας δεν πρόκειται να στηρίξει ένα κόμμα με τέτοιες θέσεις. Και αυτός είναι λόγος να νιώθουμε καλά.

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»
«Διχάζει» 19.01.26

Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»

Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, επικαλούμενη την «ηθική». Προέταξε την επαγγελματική της ιδιότητά, γεγονός που κάνει ακόμα πιο προβληματική τη δήλωσή της. «Βροχή» οι αντιδράσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα και βουλευτές καθώς «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Σύνταξη
Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς υποσχέσθηκε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα στον «τελικό» του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν ενώ στάθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

Σύνταξη
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω
Κοινωνικό πρόβλημα 19.01.26

Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω

Πιλοτική εφαρμογή για τη βιώσιμη κινητικότητα ανεστάλη προσωρινά από τον Δήμο Αιγάλεω, μετά από σοβαρά περιστατικά καταστροφής όπως υποστηρίζει.

Σύνταξη
Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες
Αθλητισμός & Σπορ 19.01.26

Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες

Η Ιωάννα Καρέλια είναι η πρώτη ιδιώτης που συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Άντζελες» στηρίζοντας πρωταθλητές και πρωταθλήτριες.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ισπανία: Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα ανάμεσα στον πρώτο εκτροχιασμό και τη σύγκρουση – Τι καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί
Σιδηροδρομική τραγωδία 19.01.26

Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα: Γιατί δεν λειτούργησε το αυτόματο σύστημα πέδησης - Τι καταγγέλλουν οι ισπανοί μηχανοδηγοί

Όσο περνούν οι ώρες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, έρχονται στο φως νέα στοιχεία - Για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία έχει συσταθεί ειδική επιτροπή

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί
The Washington Post 19.01.26

Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί

Η εξέγερση των Ιρανών ξεκίνησε χωρίς ηγεσία. Η όποια πολιτική αλλαγή απαιτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού πόλου που θα μπορούσε να συσπειρώσει τους πολίτες. Αλλά η αντιπολίτευση είναι βαθιά διχασμένη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις
Αιωρούμενα σωματίδια 19.01.26

Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις

Η καύση ξύλου για θέρμανση - ιδίως από τζάκια ανοιχτού τύπου και ξυλόσομπες- συμβάλλει στη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5, τα οποία ενοχοποιούνται για 240.000 πρόωρους θανάτους ετησίως.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο
«Show must go on» 19.01.26

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο για να τιμήσουν τον Bob Weir, σε μια δημόσια τελετή όπου μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer, ενώ τον αποχαιρετισμό έκλεισαν λόγια της κόρης του, Monet Weir

Σύνταξη
Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»
Κόσμος 19.01.26

Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»

Ο Σμότριτς προειδοποίησε κατά της μεταβίβασης του ελέγχου της περιοχής σε άλλους παράγοντες και άσκησε κριτική σε Τουρκία, Κατάρ και Αίγυπτο, κατηγορώντας τις για εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…

Το Μαρόκο κέρδισε τις εντυπώσεις, τόσο για την άψογη διοργάνωση και τις εντυπωσιακές αθλητικές εγκαταστάσεις, όσο και για το αήττητο του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος έως τον τελικό.

Σύνταξη
Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες
Κλιματική αλλαγή 19.01.26

Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες

Στην Ανταρκτική υπάρχουν περιοχές με τόσο πάγο, που, αν λιώσει, θα μπορούσε να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας κατά 15 μέτρα. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν με ποια ταχύτητα μπορεί να συμβεί αυτό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα
Κοινωνική πολιτική 19.01.26

Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων, με δωρεάν καυσόξυλα.

Σύνταξη
Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»

“Έχετε υπάρξει υπουργός; Αν είχατε υπάρξει θα γνωρίζατε ότι σε ένα μήνα και κάτι μέρες περίπου στη καλύτερη των περιπτώσεων να μάθεις τους ορόφους υπουργείου”, απάντησε ο κ. Σκουρλέτης στα επίμονα ερωτήματα του εισηγητή της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γάζα: Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν, Ουκρανούς και… Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Άλλος με τη βάρκα μας... 19.01.26

Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν και... Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θα διοικεί τη Γάζα

Σε οικόπεδο προς εκμετάλλευση επιχειρεί να μετατρέψει τη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ με το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να αναλάβει τη διοίκηση των Παλαιστινίων

Σύνταξη
