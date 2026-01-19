Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Την οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα του βουλευτή Παναγιώτη Δουδωνή προκάλεσε η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και η δήλωσή της ότι είναι θέμα προς δημόσια διαβούλευση.

Ο κ. Δουδωνής χωρίς να μασά τα λόγια του, όπως επιβάλλει η κρισιμότητα του θέματος, χαρακτήρισε απαράδεκτη τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού λέγοντας ότι το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει στη χώρα μας το 1986 όταν η τότε υφυπουργός Υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου, Μαρία Κυπριωτακη έφερε το νόμο για τη νομιμοποίηση παρά τη λυσσώδη αντίδραση της τότε ΝΔ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

«Πρέπει να υπερασπίζουμε με κάθε τρόπο το δικαίωμα της γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της», είπε χαρακτηριστικά και κατέληξε λέγοντας πως είναι μια άποψη που έχει διατυπώσει στην Ελλάδα μόνο η Ακροδεξιά και ο κ. Θάνος Πλεύρης».