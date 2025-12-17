Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα (17/12) ένα σχέδιο που θα επιτρέπει σε γυναίκες, από κράτη μέλη της ΕΕ που περιορίζουν τις αμβλώσεις, να τερματίζουν την εγκυμοσύνη τους, μεταβαίνοντας χωρίς κόστος σε άλλο κράτος μέλος.

Η πρωτοβουλία πολιτών «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» προτείνει ένα κονδύλι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την κάλυψη εξόδων για γυναίκες από χώρες που έχουν νομοθεσίες για πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων, όπως η Μάλτα και η Πολωνία, ή άλλες όπου η πρόσβαση στις αμβλώσεις είναι δύσκολη, όπως η Ιταλία και η Κροατία.

Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, με το Ηνωμένο Βασίλειο να τις αποποινικοποιεί και την Γαλλία να τις καθιστά συνταγματική ελευθερία, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται στις αμβλώσεις.

Τον Μάρτιο θα αποφασίσει η Κομισιόν

Μετά την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο με 358 ψήφους υπέρ και 202 κατά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αποφασίσει τον Μάρτιο αν θα υιοθετήσει την πρόταση, αν και άλλες πρωτοβουλίες πολιτών δεν στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Οι υποστηρικτές τής πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών για το δικαίωμα στην άμβλωση και ορισμένων ευρωβουλευτών από την αριστερά έως την κεντροδεξιά, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να μειωθούν επικίνδυνες πρακτικές και να υπάρξει βοήθεια στις γυναίκες που δεν έχουν χρήματα για μια διαδικασία στο εξωτερικό.

Οι επικριτές, συμπεριλαμβανομένων ακροδεξιών και ορισμένων κεντροδεξιών ευρωβουλευτών, λένε ότι η πρόταση παρεμβαίνει στους εθνικούς νόμους και στις παραδοσιακές χριστιανικές αξίες.