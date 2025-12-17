Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις
Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το δικαίωμα
- Τεταμένο το κλίμα στο σχολείο όπου μαχαιρώθηκε η 14χρονη - Κλείδωσαν μέσα δύο διευθυντές
- Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»
- Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers - Καμπανάκι από την ΕΚΠΟΙΖΩ για τα παιδιά
- Μπάχαλο με τις πληρωμές – «Άδειασε» λογαριασμούς αγροτών ο ΕΛΓΑ
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα (17/12) ένα σχέδιο που θα επιτρέπει σε γυναίκες, από κράτη μέλη της ΕΕ που περιορίζουν τις αμβλώσεις, να τερματίζουν την εγκυμοσύνη τους, μεταβαίνοντας χωρίς κόστος σε άλλο κράτος μέλος.
Η πρωτοβουλία πολιτών «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» προτείνει ένα κονδύλι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την κάλυψη εξόδων για γυναίκες από χώρες που έχουν νομοθεσίες για πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων, όπως η Μάλτα και η Πολωνία, ή άλλες όπου η πρόσβαση στις αμβλώσεις είναι δύσκολη, όπως η Ιταλία και η Κροατία.
Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, με το Ηνωμένο Βασίλειο να τις αποποινικοποιεί και την Γαλλία να τις καθιστά συνταγματική ελευθερία, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται στις αμβλώσεις.
Τον Μάρτιο θα αποφασίσει η Κομισιόν
Μετά την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο με 358 ψήφους υπέρ και 202 κατά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αποφασίσει τον Μάρτιο αν θα υιοθετήσει την πρόταση, αν και άλλες πρωτοβουλίες πολιτών δεν στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.
Οι υποστηρικτές τής πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών για το δικαίωμα στην άμβλωση και ορισμένων ευρωβουλευτών από την αριστερά έως την κεντροδεξιά, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να μειωθούν επικίνδυνες πρακτικές και να υπάρξει βοήθεια στις γυναίκες που δεν έχουν χρήματα για μια διαδικασία στο εξωτερικό.
Οι επικριτές, συμπεριλαμβανομένων ακροδεξιών και ορισμένων κεντροδεξιών ευρωβουλευτών, λένε ότι η πρόταση παρεμβαίνει στους εθνικούς νόμους και στις παραδοσιακές χριστιανικές αξίες.
- Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
- Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ 0-3: Εύκολη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
- my1521: μία πύλη, πολλές λύσεις – ένα πανκαναλικό σύστημα στην υπηρεσία των πολιτών
- Η χρεωμένη Ελλάδα πάει στο σινεμά (να δει τη Σπασμένη Φλέβα)
- Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
- Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
- Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» –
- Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις