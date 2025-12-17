magazin
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις

Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το δικαίωμα

Άνοια: Γιατί δεν πρέπει κανένας να μείνει μόνος αυτές τις γιορτές

Άνοια: Γιατί δεν πρέπει κανένας να μείνει μόνος αυτές τις γιορτές

Spotlight

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα (17/12) ένα σχέδιο που θα επιτρέπει σε γυναίκες, από κράτη μέλη της ΕΕ που περιορίζουν τις αμβλώσεις, να τερματίζουν την εγκυμοσύνη τους, μεταβαίνοντας χωρίς κόστος σε άλλο κράτος μέλος.

Η πρωτοβουλία πολιτών «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» προτείνει ένα κονδύλι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την κάλυψη εξόδων για γυναίκες από χώρες που έχουν νομοθεσίες για πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων, όπως η Μάλτα και η Πολωνία, ή άλλες όπου η πρόσβαση στις αμβλώσεις είναι δύσκολη, όπως η Ιταλία και η Κροατία.

Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, με το Ηνωμένο Βασίλειο να τις αποποινικοποιεί και την Γαλλία να τις καθιστά συνταγματική ελευθερία, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται στις αμβλώσεις.

Τον Μάρτιο θα αποφασίσει η Κομισιόν

Μετά την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο με 358 ψήφους υπέρ και 202 κατά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αποφασίσει τον Μάρτιο αν θα υιοθετήσει την πρόταση, αν και άλλες πρωτοβουλίες πολιτών δεν στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Οι υποστηρικτές τής πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών για το δικαίωμα στην άμβλωση και ορισμένων ευρωβουλευτών από την αριστερά έως την κεντροδεξιά, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να μειωθούν επικίνδυνες πρακτικές και να υπάρξει βοήθεια στις γυναίκες που δεν έχουν χρήματα για μια διαδικασία στο εξωτερικό.

Οι επικριτές, συμπεριλαμβανομένων ακροδεξιών και ορισμένων κεντροδεξιών ευρωβουλευτών, λένε ότι η πρόταση παρεμβαίνει στους εθνικούς νόμους και στις παραδοσιακές χριστιανικές αξίες.

Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου
«Ελεύθερες» 15.12.25

Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου

Η Nadya Tolokonnikova, ιδρυτικό μέλος της ομάδας, δήλωσε ότι στόχος της απόφασης είναι «να διαγράψει την ίδια την ύπαρξη των Pussy Riot από τη συνείδηση των Ρώσων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;
Womanosphere 14.12.25

Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;

Με τη ρητορική της «ελεύθερης επιλογής», της αυθεντικότητας και της θηλυκότητας, η νέα συντηρητική γυναικόσφαιρα δεν επιστρέφει απλώς σε παλιούς ρόλους· τους επανασυσκευάζει ως σύγχρονο lifestyle, καπηλευόμενη τις ίδιες τις έννοιες που ο φεμινισμός κατέκτησε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας ανδρών-γυναικών σε μία δεκαετία: Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας ανδρών-γυναικών σε μία δεκαετία: Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αιμορραγεί» άνισα η Ευρώπη – Η μάχη για πραγματική δικαιοσύνη στην έμμηνο ρύση παρέμεινε ανοιχτή και το 2025
Μenstrual equity 07.12.25

«Αιμορραγεί» άνισα η Ευρώπη – Η μάχη για πραγματική δικαιοσύνη στην έμμηνο ρύση παρέμεινε ανοιχτή και το 2025

Οι άνισοι φόροι, η περιορισμένη πρόσβαση και οι αποσπασματικές πολιτικές δείχνουν πως η Ευρώπη δεν έχει πετύχει ακόμη πραγματική δικαιοσύνη στην έμμηνο ρύση, ούτε το 2025.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
Ταμπού 04.12.25

Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού

Γεννημένη ως Στανισλάβα Βαλασέβιτς, η Ολυμπιονίκης Στέλα Γουόλς αποκαλύφθηκε ότι ήταν intersex μετά από νεκροψία, αφού δολοφονήθηκε από ληστές στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ το καταπληκτικό μυθιστόρημα Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
Σκηνοθετημένα καπρίτσια 03.12.25

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία
Woman 02.12.25

Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία

Μέσα στο επόμενο διάστημα, με τη στήριξη της δημοτικής αρχής, η μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί ξανά στο ίδιο σημείο στην Θεσσαλονίκη - Υπεβλήθη μήνυση κατά αγνώστων

Σύνταξη
«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»
Θεότητα 02.12.25

«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»

«Πέρασα τη δεκαετία του '90 με την Pam Hogg – πηγαίνοντας σε κλαμπ και πάρτι, όπως απαιτούσε η εποχή. Αυτό που είδα ήταν μια πραγματικά πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα και μια ζωή που χαρακτηριζόταν από ανεξαρτησία, θάρρος και καλοσύνη» γράφει ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος της Gen X, Ίρβιν Γουέλς στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια
Ανεξέλεγκτοι 01.12.25

Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια

Εξωτικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια για αναρίθμητες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα μιας αμείλικτης βιομηχανίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» – Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι
Ομάδα MUES 29.11.25

«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» - Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι

Οι μαμάδες του Upper East Side κηρύσσουν πόλεμο στον Ζοχράν Μαμντάνι. Μια ομάδα 35.000 ατόμων στο Facebook βυθίστηκε στον πανικό και τις εσωτερικές διαμάχες μετά τις δημοτικές εκλογές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» – Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς
Ελληνική έκδοση 29.11.25

«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» - Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς

«Η συζήτηση για την εμμηνόπαυση επιβάλλει να είμαστε ειλικρινείς, δυνατές και, τολμώ να το πω, ακόμη και λίγο… όχι και τόσο καθωσπρέπει…» γράφει η Ναόμι Γουότς ενώ θυμάται με χιούμορ το πρώτο βράδυ της με τον νυν σύζυγό της, Μπίλι Κράνταπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0
«Gaslighting America» 28.11.25

Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0

Η συγχώνευση του προοδευτικού περιοδικού της Vogue για τους νέους έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο για τη δημοσιογραφία και την κατάρρευση των φεμινιστικών μέσων ενημέρωσης ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φωνάζει σε δημοσιογράφο «σκάσε γουρουνάκι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν
Σεξουαλική βία 28.11.25

«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν

Στο Aweil, γυναίκες και κορίτσια περιγράφουν πώς ομαδικοί βιασμοί, απαγωγές και δολοφονίες τις ανάγκασαν να φύγουν από το Σουδάν. Η σεξουαλική βία δεν ήταν σκιά του πολέμου, αλλά ο πυρήνας του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τα sex robots μέχρι τα cyber brothels: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη σεξεργασία
Νέα εποχή 26.11.25

Από τα sex robots μέχρι τα cyber brothels: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη σεξεργασία

Το διαδίκτυο προσέφερε νέες ευκαιρίες και περισσότερη ασφάλεια στις σεξεργάτριες, ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι ήρθε για να αλλάξει και πάλι το τοπίο - προς το χειρότερο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη – Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία
Το «σκανδιναβικό παράδοξο» 26.11.25

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη - Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν 12% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες - Το EIGE εκτιμά ότι η έμφυλη βία κοστίζει στην ΕΕ 366 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.

Σύνταξη
Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
Ελλάδα 17.12.25

Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού - Γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Σύνταξη
Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Σφιντέρσκι αποχώρησε στο 8' του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα για τη League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο 20 λεπτά αποχώρησε και ο Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει.

Σύνταξη
Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ψήφισμα 17.12.25

Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο

Το ΕΚ ζητά κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ για μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση σιδηροδρόμων, οδικών αξόνων, σηράγγων και γεφυρών, στο πλαίσιο ενός «στρατιωτικού Σένγκεν»

Σύνταξη
O έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ – «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»
Δίδυμο 17.12.25

O έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ - «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»

Η φωτογράφος Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ ξεκίνησε ως συνεργάτιδα του Ρομπ κι έγινε η γυναίκα της ζωής τους, ενώ ο σκηνοθέτης άλλαξε για χάρη της το τέλος τς ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι». Όσο αισιόδοξα ξεκίνησε η σχέση τους τόσο τραγικά και άδικα έληξε από τα χέρια του ίδιου τους του γιου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»
Διπλωματία 17.12.25

Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»

Το ΥΠΕΞ απαντά στις δηλώσεις Μίτσκοσκι ότι επανέφερε στην πράξη το όνομα «Μακεδονία» πως «στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική».

Σύνταξη
Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»
Euroleague 17.12.25

Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως ο Κώστας Σλούκας θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ και ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ αν θα παίξει και για πόσο χρόνο.

Σύνταξη
Αυστραλία: Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι – Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που σκοτώθηκε
Επίθεση στην Αυστραλία 17.12.25

Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι - Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που έπεσε νεκρή

H οικογένεια της μικρής Ματίλντα ήρθε από την Ουκρανία στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή μακριά από τον πόλεμο και έχασε το αγγελούδι της μια ηλιόλουστη μέρα σε παραλία του Σίδνεϊ

Σύνταξη
Μπακογιάννης: Υπό εγκατάλειψη οι άστεγοι – Απολύσεις στο Street Work από τη Δημοτική Αρχή Δούκα
Αθήνα 17.12.25

Μπακογιάννης: Υπό εγκατάλειψη οι άστεγοι – Απολύσεις στο Street Work από τη Δημοτική Αρχή Δούκα

«Δεν πρόκειται απλώς για μια λανθασμένη επιλογή. Πρόκειται για πολιτική απόφαση με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες είναι ήδη ορατές στους δρόμους της πόλης», καταγγέλλει ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός

LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καβάλα – Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Τρίχρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο – Ήταν σχεδόν σκελετωμένο
Στην Αλεξανδρούπολη 17.12.25

Τρίχρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο - Σοκαριστική η εικόνα του, ήταν σχεδόν σκελετωμένο

Στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη σήμανε συναγερμός αλλά δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί ήταν ήδη νεκρό - Αναμένεται νεκροψία νεκροτομή

Σύνταξη
Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια
ΑΠΕ 17.12.25

Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια

Περισσότερες από 1.800 γιγαβατώρες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περικόπηκαν το 11μηνο του 2025 - Υπερδιπλασιάστηκαν οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
ΚΚΕ: Πυρά προς την κυβέρνηση – «Ανακοίνωσε φιλοδωρήματα στους αγρότες και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους»
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων 17.12.25

Πυρά ΚΚΕ προς την κυβέρνηση - «Ανακοίνωσε φιλοδωρήματα στους αγρότες και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους»

«Η κυβέρνηση χρωστάει στους βιοπαλαιστές αγρότες πάνω από 1 δισ. - Αυτά τα χρήματα πρέπει άμεσα να επιστραφούν στους δικαιούχους τους ως ένα στοιχειώδες βήμα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ για την 9η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
